«Жирона» и «Арсенал» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Жирона» примет «Арсенал» в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра на стадионе «Монтиливи» в Жироне начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Жироны» и «Арсенала» можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Montilivi (Жирона)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по платной подписке на ресурс). Платформа также запускает перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«Жирона» набрала три очка в общем этапе Лиги чемпионов и потеряла шансы на выход в плей-офф. «Арсенал» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 16 очками.