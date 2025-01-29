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«Жирона» — «Арсенал»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Жирона» и «Арсенал» сыграют в Лиге чемпионов 29 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Жирона» и «Арсенал» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января, на стадионе «Монтиливи» в Жироне (Испания). Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями противостояния «Жирона» — «Арсенал» можно в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Арсенал

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста.

«Жирона» в 7-м туре уступила «Милану» (0:1), а «Арсенал» выиграл у загребского «Динамо» (3:0). Испанцы набрали 3 очка и занимают 31-е место в таблице, у англичан — 16 очков и третья строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Жирона
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