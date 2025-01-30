«Жирона» — «Арсенал»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Арсенал» переиграл «Жирону» (2:1) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

У канониров голы забили Итан Нванери и Жоржинью. Единственный мяч испанской команды на счету Арно Груневелда.«Жирона» вылетела из турнира, набрав 3 очка за общий этап. «Арсенал» с третьего места вышел в 1/8 финала.