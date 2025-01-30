Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:26

«Жирона» — «Арсенал»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Арсенал» переиграл «Жирону» (2:1) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

У канониров голы забили Итан Нванери и Жоржинью. Единственный мяч испанской команды на счету Арно Груневелда.
«Жирона» вылетела из турнира, набрав 3 очка за общий этап. «Арсенал» с третьего места вышел в 1/8 финала.
&laquo;Манчестер Сити&raquo; одержал волевую победу над &laquo;Брюгге&raquo; (3:1) и&nbsp;вышел в&nbsp;стыковые матчи Лиги чемпионов. Киношное спасение «Ман Сити», упущенный шанс «Барсы» и трагедия «Динамо». Как шла борьба в последнем туре Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Жирона
Читайте также
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
Владелец «Волгонефть-239» заявил о намеренной посадке танкера на мель
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Популярное видео
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Эрик Руа — о поражении «Бреста» от «Реала»: «У меня два чувства: гордость за то, что мы сделали и разочарование от конечного результата»
Ковачич: «Сегодняшний день был для «Сити» финалом»
Беллингем подчеркнул важность победы «Реала» в матче с «Брестом»
Гризманн, Мартинес, Дембеле и Роджерс претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Мхитарян: «Интер» будет готовиться к тому, чтобы сыграть на максимуме возможностей в 1/8 финала»
Хюттер: «Начало матча с «Интером» для «Монако» было кошмарным»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя