Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:15

«Жирона» — «Фейеноорд»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Жирона» и «Фейеноорд» проведут матч Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Жирона» и «Фейеноорд» проведут матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Начало игры на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне — в 19.45 по московскому времени.

Прямой эфир матча можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат встречи «Жирона» — «Фейеноорд» можно найти в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 19:45. Montilivi (Жирона)
Жирона
Фейеноорд

В 1-м туре общего этапа обе команды проиграли: «Жирона» — в гостях у «ПСЖ» (0:1), а «Фейеноорд» — на своем поле «Байеру» (0:4).

ФК Жирона
ФК Фейеноорд

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Московское «Динамо» победило «Минчанку» в матче суперлиги
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Щенсны — в «Барселоне» до конца сезона. Войцех возобновил карьеру ради каталонского клуба
«Шахтер» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Нигматуллин считает, что две ошибки Доннаруммы не увеличат шансы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ»
Винисиус получит «Золотой мяч» — 2024. Бразилец правда заслужил награду лучшему игроку мира?
В Италии оценили игру Доннаруммы против «Арсенала»: «Не блеск, но и трагедии не случилось»
Игрока «Манчестер Сити» арестовали за хищение телефона в ночном клубе. Но он уже вернулся на поле
Сегодня
Вчера
Неделя