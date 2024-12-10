Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

10 декабря, 22:35

Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Жироной»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Ливерпуль» на выезде победил «Жирону» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол в игре забил нападающий английской команды Мохамед Салах, который реализовал пенальти на 63-й минуте.

«Ливерпуль», потерпевший только одно поражение в этом сезоне, набрал 18 очков и укрепил лидерство в Лиге чемпионов. «Жирона» продлила безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. Испанская команда с 3 очками располагается на 30-й позиции в таблице ЛЧ.

Следующий матч в турнире мерсисайдцы проведут 21 января против «Лилля». Бело-красные 22 января сыграют с «Миланом».

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 20:45. Montilivi (Жирона)
Жирона
0:1
Ливерпуль

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК Ливерпуль
Читайте также
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
США провели первый успешных перехват баллистической ракеты
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Реал» против «Аталанты», «Зальцбург» — «ПСЖ», игры «Интера» и «Баварии». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Мбаппе получил травму и был заменен в первом тайме матча ЛЧ с «Аталантой»
Флик — о Ямале: «Он несравненный талант и может выкладываться по полной в каждой игре»
Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей вечера 10 декабря
Загребское «Динамо» и «Селтик» сыграли в безголевую ничью в Лиге чемпионов
«Аталанта» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя