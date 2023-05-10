Жиру: «Все должны выложиться на 110 процентов в матче с «Интером»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Дерби – это всегда особенные матчи. Очень горжусь нашей командой и надеюсь, что завтра мы покажем что-то выдающееся. Знаем, что способны на великие вещи, но все должны выложиться на 110 процентов. Я всегда стараюсь сохранять позитив и подбадривать своих партнеров.

Сегодня я мотивирован как никогда. У меня есть невероятная возможность выиграть Лигу чемпионов. Мне 37, но мотивация у меня как у мальчишки», – цитирует пресс-служба УЕФА Жиру.

Матч «Милан» – «Интер» состоится в среду, 10 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.