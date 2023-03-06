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Лига чемпионов

6 марта, 23:41

Жоау Феликс надеется доказать свою ценность для команды в матче с «Боруссией»

Алина Савинова
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Нападающий «Челси» Жоау Феликс заявил, что готов помочь команде во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией».

«Для меня ненормально получать красную карточку. Мне нравилось играть в команде, и, к сожалению, судья показал мне красную карточку. Я не ожидал этого, но это футбол, такое случается. Самое ужасное, что это был мой дебют. Но команда поддерживала меня, и мне стало легче. Пока я здесь, я хочу помогать команде, помогать клубу, пытаться выигрывать трофеи вместе с ним. Я хочу забивать, хочу побеждать», — приводит Mirror слова Феликса.

Второй матч «Челси» — «Боруссия» пройдет 7 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре победу одержала немецкая команда со счетом 1:0.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/chelsea-fc-joao-felix-transfer-29388649
Жоау Феликс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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