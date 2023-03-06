Жоау Феликс надеется доказать свою ценность для команды в матче с «Боруссией»

Нападающий «Челси» Жоау Феликс заявил, что готов помочь команде во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией».

«Для меня ненормально получать красную карточку. Мне нравилось играть в команде, и, к сожалению, судья показал мне красную карточку. Я не ожидал этого, но это футбол, такое случается. Самое ужасное, что это был мой дебют. Но команда поддерживала меня, и мне стало легче. Пока я здесь, я хочу помогать команде, помогать клубу, пытаться выигрывать трофеи вместе с ним. Я хочу забивать, хочу побеждать», — приводит Mirror слова Феликса.

Второй матч «Челси» — «Боруссия» пройдет 7 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре победу одержала немецкая команда со счетом 1:0.