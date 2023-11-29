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Лига чемпионов

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Жоау Феликс — о победе над «Порту»: «Мой гол получился важным для «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Барселоны» Жоау Феликс подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Порту» (2:1).

«Мой гол получился важным для команды. В футболе игрок может внезапно перейти от лучшего к худшему, но может случиться и обратное. Я выхожу на каждую игру, стараясь показать себя как можно лучше. Если гол забит, тем лучше, если нет, главное — помочь своим товарищам по команде», — приводит слова Феликса CNN Portugal.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Порту» (9) идет вторым.

Жоау Феликс
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Порту
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