Жоау Феликс — о победе над «Порту»: «Мой гол получился важным для «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Жоау Феликс подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Порту» (2:1).

«Мой гол получился важным для команды. В футболе игрок может внезапно перейти от лучшего к худшему, но может случиться и обратное. Я выхожу на каждую игру, стараясь показать себя как можно лучше. Если гол забит, тем лучше, если нет, главное — помочь своим товарищам по команде», — приводит слова Феликса CNN Portugal.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Порту» (9) идет вторым.