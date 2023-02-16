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Жоау Мариу: «Это был очень трудный матч, поэтому «Бенфика» заслуживает поздравлений»

Евгений Козинов
Корреспондент
15 февраля. «Брюгге» — «Бенфика» — 0:2. Жоау Мариу.
Фото AFP
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Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал победу над «Брюгге» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Было важно выиграть в гостях у такой крепкой команды. Мы провели хороший матч, забили два гола, но позади только половина. Честно говоря, мне повезло с пенальти, но это часть игры. Главное было победить, и этот гол приблизил нас к нужной цели и вдохновил на второй мяч. Это был очень трудный матч, поэтому мы заслуживаем поздравлений», — цитирует пресс-служба УЕФА Мариу.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036584--club-brugge-vs-benfica/
Жоау Мариу
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Лига чемпионов УЕФА
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ФК Брюгге
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