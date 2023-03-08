Жоау Невеш: «Матчи Лиги чемпионов делают эту игру еще более особенной»

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш прокомментировал победу над «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Матчи Лиги чемпионов делают эту игру еще более особенной. Матчи с эмблемой «Бенфики» на груди особенные. Моя голевая передача — результат командных действий. Мы каждую неделю тренируемся, чтобы достичь своей цели, которая заключается в победах», — цитирует пресс-служба УЕФА Невеша.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.