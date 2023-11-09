Жозе Фонти: «Гол с пенальти дал бы «Браге» что-то такое, за что можно было бы зацепиться»

Защитник «Браги» Жозе Фонти прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы начали игру очень хорошо, а затем не забили с пенальти. Гол дал бы нам что-то такое, за что можно было бы зацепиться. Мы старались как-то усложнять задачу соперникам, осознавая, насколько у них высококлассная команда. Нам не удалось повести в счете, и это привело к тому, что на перерыв мы ушли с результатом — 0:1, а это означало, что борьба еще не окончена! Но потом во втором тайме мы допустили две ошибки, которые убили надежду. Мы дважды потеряли мяч в опасных для этого зонах.

«Реал» хорошо провел матч, но я уверен, что мы обладаем тем уровнем игры, который усложнял ему задачу. Да, если попытаться пойти вперед, соперник может за это наказать. Я бы сказал, нам есть чему поучиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонти.

«Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 12 очков за 4 матча. «Брага» с 3 очками занимает третье место в группе С.