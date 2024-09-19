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Журналист Доннини: «Сафонова можно поздравить с сухим матчем. Он не спасовал в нужный момент»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Журналист исторического футбольного журнала Guerin Sportivo Россано Доннини поделился с «СЭ» мнением о дебюте голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«ПСЖ» не произвел на меня впечатления в матче с «Жироной». Если бы не вопиющая ошибка голкипера гостей, они бы увезли из Парижа ничью. А вот ваш Сафонов в нужный момент не спасовал. Единственный раз, когда ему пришлось себя по-настоящему проявить, он сделал это уверенно. В целом мне показалось, что Сафонов чувствовал себя спокойно, хотя должен был испытывать волнение от своего дебюта. Его можно поздравить с сухим матчем, ну а дальше загадывать не будем», — сказал Доннини «СЭ».

25-летний Сафонов дебютировал за парижан в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0). Он вышел на игру в стартовом составе «ПСЖ» и сделал 1 сейв за матч.

 

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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