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Кунде: «Победить «Баварию» вот так — это здорово»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал победу над «Баварией» (4:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Победить вот так — это здорово. Великолепный вечер Лиги чемпионов с таким сильнейшим соперником, которым является «Бавария». Просто прекрасно! Этот результат добавляет уверенности. Мы все это выстраивали, но у нас сейчас был первый по-настоящему серьезный экзамен, и игру мы провели великолепно. После первого гола у нас были некоторые проблемы, зато после второго мы назад уже не оглядывались», — цитирует пресс-служба УЕФА Кунде.

«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с 3 баллами идет на 23-й строчке.

Игрок &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Баварии&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. «Барселона» ответила «Баварии» за все унижения. Великолепный Рафинья заставил забыть те самые 2:8
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Жюль Кунде

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