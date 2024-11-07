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Сегодня, 01:57

Кунде — о трех голевых передачах: «Всегда приятно помогать команде, я много работаю над этим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (5:2) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Француз в этой игре сделал три голевые передачи.

«Всегда приятно помогать партнерам по команде, я много работаю над этим. Нужно отдать должное моим одноклубникам, они использовали свои шансы и забили важные голы», — цитирует пресс-служба УЕФА Кунде.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» — на предпоследней строчке (0 очков).

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Жюль Кунде

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