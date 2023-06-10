Знаменитый повар Нусрет приехал на финал Лиги чемпионов

Известный шеф-повар Нусрет Гекче приехал на финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает «Чемпионат».

Гекче подвергся критике после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. В решающей встрече турнира сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, по пенальти — 4:2). Шеф-повар праздновал чемпионство вместе со аргентинцами, погрыз золотую медаль и трогал Кубок мира, что, согласно правилам ФИФА, является нарушением.

Финал между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22.00 по московскому времени.