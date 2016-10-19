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Лига чемпионов

19 октября 2016, 16:39

Зоран Тошич: "Акинфеев каждую игру проводит великолепно"

Дмитрий КОТОВ
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после ничьей с "Монако" (1:1) в домашнем матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что у команды по-прежнему есть шансы на выход в плей-офф. Также сербский хавбек поддержал вратаря армейцев Игоря Акинфеева, который сделал несколько сэйвов, но все же пропустил в концовке второго тайма.

 
Вячеслав ЧАНОВ и Игорь АКИНФЕЕВ. Вячеслав Чанов: "Акинфеев? У нас слишком поздно признают гениев"

– Матч с "Монако"? Это Лига чемпионов, здесь ошибок не прощают, – приводит bobsoccer.ru слова Тошича. – Игорь Акинфеев каждую игру проводит великолепно, но, увы, мы все равно совершаем ошибки, из-за которых нам забивают мячи. Это не чемпионат России, где бы ЦСКА, абсолютно уверен, спокойно довел бы такую игру до победного конца. Лига чемпионов – совсем другой уровень, здесь соперники используют свои моменты. Жаль, что совсем чуть-чуть недотерпели.

– Каковы теперь шансы ЦСКА на выход из группы?

– Эти шансы есть – и это главное. Вчера все увидели, что мы можем успешно играть с "Монако", поскольку в первом тайме у ЦСКА было серьезное преимущество. Уверен, возможности для взятия ворот у нас будут и в ответном матче. Надо их использовать и повнимательнее сыграть в обороне.
 

Источник: http://bobsoccer.ru/max/blog/?item=363751
Зоран Тошич
Игорь Акинфеев
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
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