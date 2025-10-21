«Атлетик» победил «Карабах», «Галатасарай» обыграл «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Live
22 октября, 21:40
«Атлетик» победил «Карабах», «Галатасарай» обыграл «Буде-Глимт» в матчах Лиги чемпионов.
За семью матчами вечера с временем начала 22.00 мск следите в отдельной трансляции.
Далеко не уходим. В 22.00 по московскому времени начнутся оставшиеся семь матчей игрового дня. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.
90+5-я минута. Окончена игра в Стамбуле, где хозяева разобрались с «Буде-Глимт» — 3:1. Дубль у хозяев сделал Виктор Осимхен, а Никита Хайкин отыграл полный матч. «Галатасарай» набрал 6 очков и подтянулся к лидирующей группе. У «Буде-Глимт» осталось 2 очка.
90+4-я минута. 3:1 — баски выиграли на своем поле. Победа волевая. По сути, гостей хватило на один тайм. «Карабах» потерпел первое поражение в турнире, у него осталось 6 очков. «Атлетик» набрал свои первые 3 очка.
«Галатасарай» — «Буде-Глимт» — 3:1
90+1-я минута. В Стамбуле компенсировано четыре минуты ко второму тайму.
«Атлетик» — «Карабах» — 3:1
90-я минута. Лишь три минуты добавлено ко второму тайму. Похоже, азербайджанский клуб впервые проиграет.
88-я минута. ГООЛ! 3:1. Исход матча очевиден. Гурусета поразил цель с метров 22-х. Пожалуй, Кохальски мог бы выручить.
«Атлетик» — «Карабах» — 2:1
85-я минута. Кащук имел шанс спасти игру для гостей, перебрасывая мяч через вратаря — с ленточки мяч вынес защитник.
«Атлетик» — «Карабах» — 2:1
84-я минута. Дальний удар в исполнении Аддая. Сильно, но неточно.
«Атлетик» — «Карабах» — 2:1
82-я минута. Вальверде отправил отдыхать Сансета. На поле вышел Весга.
«Атлетик» — «Карабах» — 2:1
80-я минута. Симон своевременно вышел из ворот и опередил на мяче оппонента. Перспективный пас из глубины следовал.
«Атлетик» — «Карабах» — 2:1
79-я минута. Беренгер справа разобрался с оппонентом, отпасовал в центр штрафной, где уже находился соперник.
75-я минута. ГООЛ! 3:1. Хельмерсен головой замкнул дальнюю штангу после подачи слева.
«Атлетик» — «Карабах» — 2:1
74-я минута. После подачи углового Симон не сумел зафиксировать мяч, но на дальней штанге никого из гостей не было.
«Атлетик» — «Карабах» — 2:1
72-я минута. Об атаке нужно вспоминать «Карабаху». Падение Силвы в чужой штрафной — рефери показывает, что угловой. Зубир не согласен.
70-я минута. ГОООЛ! 2:1. Хозяева повели. Такое не берется. Наварро с линии штрафной положил в дальний угол. Сработала замена у Вальверде.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
68-я минута. Паника была во вратарской гостей после неуверенной игры Кохвальски, но защитники подстраховали.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
67-я минута. Волна замен продолжается. Еще одну двойную замену произвел Гурбанов. Отбиваться осталось полтайма.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
66-я минута. Вальверде ответил Гурбанову тройной заменой. Нико Уильямс игру покинул.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
64-я минута. Похоже, замены Гурбанова оживили атаку. Первое позиционное наступление гости организовали во втором тайме.
60-я минута. ГООЛ! 3:0 в Стамбуле уже. Вновь привоз защитников гостей. Первый удар Хайкин отбил, но повторный удар Акгюна был уже неотразим.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
59-я минута. Кохальски нервничает — бьет бутсой по штанге. Голкипер выбил мяч за боковую, не найдя адресата среди патрнеров.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
57-я минута. Двойная замена в составе гостей. Гурбанов правильно реагирует на ход встречи, которая гостям после перерыва не совсем удается.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
55-я минута. Нико Уильямс один в один не сумел пройти оппонента в штрафной. Не лучшая форма.
Не лучшая форма.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
53-я минута. Гостям никак не удается преодолеть половину поля. Преимущество басков не вызывает сомнений.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
51-я минута. Паредес неуклюже бил корпусом с метров пяти — выше цели. Проще было не забить!
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
50-я минута. Беренгер проник в штрафную, но стремительный Силва подстраховал партнера. На угловой выбит мяч.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
48-я минута. Медина ошибся на собственной половине поля. Пришлось Кохальски показывать реакцию.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
46-я минута. Стартовала вторая половина встречи и в Бильбао. Без замен. Нико Уильямс на поле. Обошлось. Хватит травмы с Иньяки.
«Галатасарай» — «Буде-Глимт» — 2:0
46-я минута. Возобновился матч в Турции. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.
45+4-я минута. 1:1 — итог первой половины встречи в Бильбао. Хозяева быстро пропустили, затем получили огромным игровой перевес и сравняли счет перед перерывом. Для «Карабаха» второй тайм будет очень сложным.
45+2-я минута. 2:0 — итог первого тайма в Стамбуле. Здесь огромный перевес у хозяев, в их составе дубль оформил Виктор Осимхен. Вины Хайкина в пропущенных голах минимум.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
45-я минута. Разыгрались баски в концовке тайма. Три удара в одной атаке — то защитники блокируют, то вратарь играет, а третий выстрел — мимо.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
44-я минута. Теперь Нико Уильямс на газоне. Неужели и второго брата заменят из-за повреждения?! Был жесткий стык с Силвой.
«Атлетик» — «Карабах» — 1:1
42-я минута. Важно было гостям удержать преимущество до перерыва. Второй тайм для них будет очень непростым.
40-я минута. ГОООЛ! 1:1. Даже не узнать защиту «Карабаха» — просторный коридор был у Гурусеты. Выход один на один реализован четко.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
39-я минута. Беренгер вышел на поле. Иньяки Уильямс заменен из-за травмы.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
38-я минута. Иньяки уже на скамейке. Вот-вот будет замена. Это, конечно, потеря для басков.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
36-я минута. Иньяки Уильямс хромает. Он снял капитанскую повязку. Очевидно, что будет замена. Травму он получил в стыке с Мединой.
«Галатасарай» — «Буде-Глимт» — 2:0
35-я минута. И только сейчас случился первый удар в исполнении гостей. И то издали, и не в створ.
34-я минута. ГОООЛ! 2:0 в пользу хозяев. Чудовищный ляп защитника гостей, который буквально выложил мяч на ход Виктору. Хайкин был уже бессилен.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
32-я минута. Медина упал в чужой штрафной после подачи Зубира слева. Свисток рефери молчит — борьба в рамках правил.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
30-я минута. Нико и Иньяки цеплялись за мяч в чужой штрафной. Иньяки готовил удар слишком долго — защитники хороши в отборе.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
29-я минута. Сансет оказался на газоне в чужой штрафной. Он пытался ударить через себя. Не получилось, уперся в защитника.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
26-я минута. Гурусета выиграл воздух на ближней штанге и не попал в створ. Хозяева на гол, пожалуй, наиграли.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
25-я минута. Нико Уильямс чуть не забил. Удар со средней дистанции — рикошет, едва мяч не юркнул в ворота. Угловой!
«Галатасарай» — «Буде-Глимт» — 1:0
25-я минута. В Стамбуле отмечаем по-прежнему отсутствие ударов у гостей. Но они уже вышли вперед по владению мячом — 56 на 44 процента.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
24-я минута. Под свист трибун «Карабах» более минуты контролировал мяч. Потом последовал фол в чужой штрафной. Зато вратарь и оборона отдохнули.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
22-я минута. Гости показали зубы. Зубир слева сместился к центру и ударил — рикошетом от защитника мяч устремился на угловой.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
20-я минута. Вновь Нико Уильямс в огне. Два защитника его обезвредили, выбив мяч на угловой.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
19-я минута. Трещит защита гостей. Нико Уяльямс очень легко проникает в штрафную «Карабаха», пока он не всегда отдает оптимальные передачи.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
18-я минута. Момент! Кохальски ногой парировал мяч после выпада Гурусеты под углом.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
16-я минута. Фол в атаке со стороны басков зафиксировал рефери. Опасная игра у Берчиче. Стандарт ни к чему опасному не привел.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
15-я минута. А теперь по мячу приложился Иньяки. Плотный удар — мяч заблокирован, хозяева заработали угловой.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
14-я минута. Нико Уильямс то ли навешивал на дальнюю штангу, то ли бил — неточно. Но опасно. Видно, что мастер был с мячом.
«Галатасарай» — «Буде-Глимт» — 1:0
13-я минута. В Турции хозяева имеют ощутимый перевес. 3:0 — соотношение по ударам, по ударам в створ — 3:0. Проще говоря, турецкий клуб пока достаточно эффективен в атаке.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
11-я минута. Тревожный знак для гостей. До Сансета, находящегося в штрафной, хозяева доставили мяч, но тот из штрафной пробил неточно. Выше ворот!
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
10-я минута. Неплохой удар в створ от гостей. Силва бил в ближний угол — голкипер ладонью отбил на угловой.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
9-я минута. Горосабель справа поддерживал атаку. Была возможность для подачи, однако защитник его успел накрыть. Снова фол в нападении, на этот раз у хозяев.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
7-я минута. Хозяева отметились угловым. Паредес пытался замкнуть ближнюю штангу, но проиграл борьбу защитнику.
«Атлетик» — «Карабах» — 0:1
5-я минута. Зубир напортачил в атаке. Нужно было быстрее расставаться с мячом, а он замедлил ход и уперся в соперника. Как итог — фол в нападении.
3-я минута. ГОООЛ! 1:0. Хайкин пропускает уже в дебюте. Пас Лемины и удар в касание от человека в маске, коим является Осимхен.
1-я минута. ГООООЛ! 0:1. И минуты не сыграли, как гости забили. Вот и андердог. Леандро Андраде отличился. Опытные Паредес и Ляпорт были на мяче первыми, но умудрились его потерять и позволили сопернику послать мяч в дальний угол.
1-я минута. Прозвучал стартовый свисток и в Бильбао. Аутсайдер из Испании принимает одного из лидеров турнира из Азербайджана. С мячом хозяева.
1-я минута. Поехали! Встреча в Стамбуле стартовала. С центре поля мяч в игру ввели футболисты норвежского клуба.
Десятиминутная готовность. Скоро в Стамбуле и Бильбао начнутся матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав хозяев: Угурджан Чакыр, Шоллои, Санчес, Бардакджи, Якобс, Сане, Лемина, Торрейра, Акгюн, Осимхен, Йылмаз.
Запасные: Батухан Шен, Гювенч, Балтаджи, Сара, Икарди, Элмали, Кутлу, Кутуджу, Айхан, Демир, Юнай.
Стартовый состав гостей: Хайкин, Сьевольд, Бьертуфт, Алеесами, Бьеркан, Эвьен, Берг, Брунстад Фет, Эукленн, Хег, Хауге.
Запасные: Фай Лунн, Брендбо, Нильсен, Хельмерсен, Клюнге, Рийснес, Басси, Мяяття, Йергенсен, Хансен.
Стартовый состав хозяев: Симон, Горосабель, Паредес, Ляпорт, Берчиче, Хаурегисар, Рего, И. Уильямс, Сансет, Н. Уильямс, Гурусета.
Запасные: Падилья, Вивиан, Весга, Беренгер, Хесус Аресо, Иньиго Лекуэ, Де Галаррета, Бойро, Гомес, Саннади, Серрано, Наварро.
Стартовый состав гостей: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Педро Бикальо, Кади, Дуран, Леандро Андраде, Зубир, Ахундзаде.
Запасные: Магомедалиев, Бунтич, Ммаэ, Куаку, Янкович, Аддаи, Болт, Кащук, Байрамов, А. Гусейнов, Джабраилзаде, Б. Гусейнов.
Турецкая команда в прошлом туре дома обыграла «Ливерпуль» (1:0) и набрала первые три очка в Лиге чемпионов. Ранее «Галатасарай» уступил «Айнтрахту» (1:5). «Буде-Глимт» в общем этапе не проигрывал — ничьи со «Славией» (2:2) и «Тоттенхэмом» (2:2).
Команда Никиты Хайкина вообще не уступает на протяжении восьми матчей во всех турнирах. Последнее, и единственное в сезоне, поражение пришлось на выездную игру со «Штурмом» (1:2) в квалификации ЛЧ.
Результаты «Галатасарая» похожие — поражение только в еврокубке. На внутренней арене у «Галатасарая» исключительно победы, кроме встречи с «Бешикташем» (1:1) в чемпионате.
После двух туров Лиги чемпионов у испанской команды два поражения, а у азербайджанского клуба — две победы.
Осенью у басков лишь одна победа во всех соревнованиях при двух ничьих и шести поражениях.
«Карабах» неожиданно входит в группу лидеров. Во всех турнирах у команды Гурбана Гурбанова серия из шести побед, причем четыре из них сухие.
Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Матчи «Атлетик» — «Карабах» и «Галатасарай» — «Буде-Глимт» начнутся в 19.45 по московскому времени.
В 22.00 мск стартуют игры: «Реал» — «Ювентус», «Айнтрахт» — «Ливерпуль», «Челси» — «Аякс», «Бавария» — «Брюгге», «Монако» — «Тоттенхэм», «Спортинг» — «Марсель», «Аталанта» — «Славия».
rustov
Карабах, верим!
22.10.2025