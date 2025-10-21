«Атлетик» победил «Карабах», «Галатасарай» обыграл «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«Галатасарай» — «Буде-Глимт»

Турецкая команда в прошлом туре дома обыграла «Ливерпуль» (1:0) и набрала первые три очка в Лиге чемпионов. Ранее «Галатасарай» уступил «Айнтрахту» (1:5). «Буде-Глимт» в общем этапе не проигрывал — ничьи со «Славией» (2:2) и «Тоттенхэмом» (2:2).

Команда Никиты Хайкина вообще не уступает на протяжении восьми матчей во всех турнирах. Последнее, и единственное в сезоне, поражение пришлось на выездную игру со «Штурмом» (1:2) в квалификации ЛЧ.

Результаты «Галатасарая» похожие — поражение только в еврокубке. На внутренней арене у «Галатасарая» исключительно победы, кроме встречи с «Бешикташем» (1:1) в чемпионате.