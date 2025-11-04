«Пафос» победил «Вильярреал», «Карабах» сыграл вничью с «Челси»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Всем привет!

В среду, 5 ноября, состоятся матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. В первом временном слоте свои матчи проведут «Челси» против «Карабаха» и «Вильярреал» против «Пафоса». «СЭ» будет подробно следить за игровым днем. Присоединяйтесь!