5 ноября, 22:45

«Пафос» победил «Вильярреал», «Карабах» сыграл вничью с «Челси»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Игры 4-го тура общего этапа.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
4 ноября, 20:00

«Карабах» сыграл вничью с «Челси», а «Пафос» победил «Вильярреал» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов 5 ноября.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:2
Челси
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 20:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Пафос
1:0
Вильярреал

За семью матчами вечера с временем начала 23.00 мск следите в отдельной трансляции.

5 ноября, 22:40

«Карабах» и «Челси» сыграли вничью

Матч завершился со счетом 2:2 Равный и крайне интересный матч.

«Карабах» набрал 7 очков и занимает 12-е место в таблице общего этапа. Азербайджанский клуб в следующем матче ЛЧ сыграет с «Наполи» в гостях.

«Челси» с 7 очками на 10-й строчке. Лондонцы сыграют дома с «Барселоной».

5 ноября, 22:38

«Пафос» обыграл «Вильярреал» и одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов

Матч завершился со счетом 1:0.

«Пафос» набрал 5 очков и занимает 19-е место в таблице общего этапа. Кипрский клуб в следующем матче примет «Монако».

«Вильярреал» с 1 очком — на 32-й строчке. Испанцы сыграют на выезде с дортмундской «Боруссией».

5 ноября, 22:37

«Карабах» — «Челси» — 2:2

90+3-я минута. Гарначо бил ножницами из угла вратарской! Кохальски отразил этот мощнейший удар.

5 ноября, 22:35

«Карабах» — «Челси» — 2:2

90-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму.

5 ноября, 22:31

«Пафос» — «Вильярреал» — 1:0

90+1-я минута. Под свист кипрских трибун судья добавил аж семь минут.

5 ноября, 22:29

«Карабах» — «Челси» — 2:2

85-я минута. Момент у «Челси»! Буонанотте вторым касанием пальнул издали — мяч пролетел рядом с девяткой.

5 ноября, 22:26

«Карабах» — «Челси» — 2:2

82-я минута. Эстевао пробил с правой ноги — очень опасно. Мяч, кажется, задел Медину, но судья указывает на удар от ворот.

5 ноября, 22:21

«Карабах» — «Челси» — 2:2

78-я минута. Фернандес решил пробить издали. Опасный выстрел — мяч немного выше перекладины пролетел.

5 ноября, 22:19

«Пафос» — «Вильярреал» — 1:0

79-я минута. Хозяева ожидаемо отдали инициативу и сели в оборону под конец матча.

5 ноября, 22:15

«Карабах» — «Челси» — 2:2

70-я минута. Замена у гостей — Буонанотте вышел вместо Жоао Педро.

5 ноября, 22:10

«Карабах» — «Челси» — 2:2

66-я минута. Приятное впечатление оставляет азербайджанский клуб. Не садится глубоко и каждый раз выбегает массированно в атаку. Не боятся именитого соперника.

5 ноября, 22:05

«Пафос» — «Вильярреал» — 1:0

63-я минута. Пять замен провел штаб испанского клуба за последние несколько минут. Олувасеи, Соломон, Морено, Педраса и Комесанья вышли вместо Микаутадзе, Молейро, Переса, Кардоны и Парехо.

5 ноября, 22:01

«Карабах» — «Челси» — 2:2

56-я минута. Неуступчивый футбол показывают команды. Много фолов.

5 ноября, 21:57

«Челси» сравнял счет в матче с «Карабахом»

53-я минута. ГООЛ! Гарначо вошел в штрафную и пробил в дальний угол — 2:2. Медина ошибся на приеме мяча, после чего Алехандро и забил.

5 ноября, 21:52

«Карабах» — «Челси» — 2:1

48-я минута. У лондонцев в перерыве произошла тройная замена — вместо Сантоса, Гиттенса и Джорджа вышли Фернандес, Гарначо и Делап.

5 ноября, 21:51

«Карабах» — «Челси» — 2:1

47-я минута. Второй тайм матча в Баку стартовал с потасовки. Джеймс остановил прорыв Медины и началась толкотня. По желтой карточке получили Рис Джеймс и Матеус Силва.

5 ноября, 21:50

«Пафос» забил гол в матче с «Вильярреалом»

47-я минута. ГООЛ! Хозяева уже на второй минуте вышли вперед — 1:0. Автором мяча стал Лукассен.

5 ноября, 21:47

«Пафос» — «Вильярреал» — 0:0

46-я минута. Стартовал второй тайм матча в Лимасоле.

5 ноября, 21:33

«Карабах» — «Челси» — 2:1

45+3-я минута. Звучит свисток на перерыв в Баку. Хозяева ведут в счете и по делу.

5 ноября, 21:31

«Карабах» — «Челси» — 2:1

45-я минута. Три минуты добавлено к первом тайму.

5 ноября, 21:31

«Пафос» — «Вильярреал» — 0:0

45-я минута. Не получилось у испанцев извлечь выгоду из владения мячом. Перерыв.

5 ноября, 21:30

«Пафос» — «Вильярреал» — 0:0

43-я минута. Забирает концовку тайма «Вильярреал». Буквально насел на ворота «Пафоса».

5 ноября, 21:24

«Карабах» вышел вперед в матче с «Челси»

39-я минута. ГООЛ! Марко Янкович реализовал пенальти — 2:1. 11-метровый был назначен после игры рукой Хато.

5 ноября, 21:21

«Карабах» — «Челси» — 1:1

34-я минута. Гиттенс нашел возможность для удара, но мяч попал в сетку с внешней стороны.

5 ноября, 21:14

«Карабах» сравнял счет в матче с «Челси»

29-я минута. ГООЛ! Баку ликует, счет на табло ничейный — 1:1. Сначала штанга спасла «Челси» после удара Дурана, а затем Леандро добил в дальний угол.

5 ноября, 21:11

«Пафос» — «Вильярреал» — 0:0

26-я минута. Хозяевам тяжело подолгу держать мяч, на половине поля соперника сделать это практически невозможно.

5 ноября, 21:09

«Карабах» — «Челси» — 0:1

23-я минута. Кукурелья вынес мяч почти с ленточки. Хорошая атака «Карабаха» с левого фланга. Санчес вышел вперед — Кукурелья подстраховал.

5 ноября, 21:01

«Челси» открыл счет в матче с «Карабахом»

17-я минута. ГОЛ! Лондонцы вышли вперед — 1:0. Эстевао получил мяч на фланге, сместился в центр и пробил в ближний угол.

5 ноября, 20:58

«Карабах» — «Челси» — 0:0

13-я минута. Колумбийский защитник «Карабаха» Медина уже второй раз забирает мяч в борьбе с бразильским форвардом «Челси» Эстевао. Южноамериканская дуэль наметилась.

5 ноября, 20:55

«Пафос» — «Вильярреал» — 0:0

10-я минута. Хозяева пока не справляются с темпом гостей. «Вильярреал» уже 4 удара нанес. Самые активные у испанцев в атаке — Микаутадзе и Гуйе.

5 ноября, 20:51

«Карабах» — «Челси» — 0:0

6-я минута. Вынужденная замена у лондонцев — Лавиа получил повреждение и покинул поле. Его заменит Мойзес Кайседо, который только готовится войти в игру.

5 ноября, 20:49

«Карабах» — «Челси» — 0:0

4-я минута. Высоко прессингует «Челси». Лондонцы не хотят отдавать инициативу «Карабаху».

5 ноября, 20:46

Стартовали игры в Баку и Лимасоле

1-я минута. Поехали!

5 ноября, 19:51

Стартовые составы «Карабаха» и «Челси»

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Педру Бикалью, Янкович, Кади, Леандру Андраде, Зубир, Дуран.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Адарабиойо, Хато, Кукурелья, Лавиа, Андрей Сантос, Эстевао, Жоао Педро, Байно-Гиттенс, Джордж.

5 ноября, 19:46

Стартовые составы «Пафоса» и «Вильярреала»

«Пафос»: Неофитос, Бруно, Лукассен, Луис, Сема, Шунич, Гольдар, Пепе, Оршич, Драгомир, Кина.

«Вильярреал»: Жуниор, Моуриньо, Фойт, Вейга, Кардона, Пепе Н., Парехо, Гейе, Молейро, Перес, Микаутадзе.

4 ноября, 20:50

«Пафос» — «Вильярреал»

Команды ни разу не встречались друг с другом.

За свою 11-летнюю историю «Пафос» лишь второй сезон отбирается в еврокубки. После трех туров общего этапа ЛЧ-2025/26 кипрский клуб набрал 2 очка и занимает 29-е место в таблице. «Вильярреал» с 1 очком — на 31-й строчке.

4 ноября, 20:40

«Карабах» — «Челси»

Команды встречались в еврокубках дважды — в Лиге чемпионов в 2017 году. В обоих матчах победил «Челси» с разницей голов 10:0.

В этом сезоне ЛЧ лондонцы набрали 6 очков после 3 матчей и занимают 11-е место в таблице общего этапа. «Карабах» (6 очков) располагается на 13-й строчке.

4 ноября, 20:30

Где смотреть трансляции матчей общего этапа Лиги чемпионов

Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».

4 ноября, 20:20

Кто и когда сыграет 5 ноября в Лиге чемпионов

В первом слоте, который стартует в 20.45 по московскому времени, состоятся матчи «Карабах» — «Челси» и «Пафос» — «Вильярреал».

В 23.00 мск пройдут игры: «Аякс» — «Галатасарай», «Бенфика» — «Байер», «Брюгге» — «Барселона», «Интер» — «Кайрат», «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд, «Марсель» — «Аталанта» и «Ньюкасл» — «Атлетик».

4 ноября, 20:10

Всем привет!

В среду, 5 ноября, состоятся матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. В первом временном слоте свои матчи проведут «Челси» против «Карабаха» и «Вильярреал» против «Пафоса». «СЭ» будет подробно следить за игровым днем. Присоединяйтесь!

