«Манчестер Сити» разгромил «Боруссию», «Барселона» сыграла вничью с «Брюгге»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Live
6 ноября, 01:00
В среду, 5 ноября, в 23:00 мск состоялись семь матчей Лиги чемпионов: «Аякс» — «Галатасарай», «Бенфика» — «Байер», «Брюгге» — «Барселона», «Интер» — «Кайрат», «Манчестер Сити» — «Боруссия», «Марсель» — «Аталанта», «Ньюкасл» — «Атлетик».
За матчами «Карабах» — «Челси» и «Пафос» — «Вильярреал» (начало в 20.45 мск) можно было следить в отдельной трансляции.
Четвертый тур общего этапа Лиги чемпионов завершен.
Без очковых потерь идут три команды — «Бавария», «Арсенал» и «Интер»
«Бенфика» и «Аякс» по-прежнему без набранных очков
«Манчестер Сити» — «Боруссия». 90+1-я минута. 4:1
Снова четыре забитых мяча в матче дортмундцев.
Вот только сегодня продолжение серии болельщиков «шмелей» не порадует.
Шерки ворвался в штрафную и поразил дальний угол не без помощи рикошета
«Брюгге» — «Барселона». 90-я минута. 3:3
Едва не привез Щесны.
После неудачной попытки дриблинга Верман обокрал вратаря и забил в пустые ворота.
Вот только небольшой контакт с голкипером усмотрел на повторе арбитр
«Марсель» — «Аталанта». 90-я минута. 0:1
После просмотра повтора из комнаты ВАР поступила рекомендация гол засчитать.
Мяч попал в руку Эдерсону после отскока от газона.
Главный тренер хозяев получил карточку за несогласие с таким решением
«Марсель» — «Аталанта». 90-я минута. 0:0
Галя, у нас отмена!
На последней минуте основного времени забивает Самарждич, но арбитр отменяет гол, усмотрев игру рукой в противоположной штрафной.
Как же не везет итальянцам — это уже второй подобный эпизод в сегодняшнем матче с их участием
«Аякс» — «Галатасарай». 78-я минута. 0:3
Еще один пенальти в ворота 41-летнего Ремко Пасвера.
Осимхен не пожалел ветерана и оформил хет-трик
«Брюгге» — «Барселона». 77-я минута. 3:3
Ямаль навешивал в штрафную и задел голову Цолиса.
Подстроиться под рикошет голкипер не успел и вынужден был доставать мяч из сетки
«Манчестер Сити» — «Боруссия». 72-я минута. 3:1
Антон в касание замкнул прострел Райерсона с правого фланга.
Быстрая атака оставляет гостям некоторые шансы на спасение
«Интер» — «Кайрат». 67-я минута. 2:1
Дальний удар Карлоса Аугусто достигает цели. Эспозито записывает на свой счет голевую передачу
«Аякс» — «Галатасарай». 65-я минута. 0:2
Осимхен с пенальти не оставил шансов голкиперу и теперь уже дал выход эмоциям
«Бенфика» — «Байер». 65-я минута. 0:1
Справился голкипер с ударом Шика, но защитник сразу же предоставил ему второй шанс
«Брюгге» — «Барселона». 63-я минута. 3:2
Неудержимый Форбс легко убежал от защитника и элегантно перебросил мяч над стоящим на одном колене Щесны
«Аякс» — «Галатасарай». 59-я минута. 0:1
Осимхен головой замкнул заброс в штрафную и не стал праздновать взятие ворот
«Брюгге» — «Барселона». 61-я минута. 2:2
Ямаль забивает после слаломного прохода.
А началась результативная атака с передачи пяткой от Лопеса
«Брюгге» — «Барселона». 59-я минута. 2:1
Не дотягивался голкипер до мяча, посланного Гарсией с дальней дистанции.
Перекладина выручила
«Интер» — «Кайрат». 55-я минута. 1:1
Де Врей «поплыл» после столкновения на втором этаже и потерял позицию.
Арад без помех забивает головой
«Манчестер Сити» — «Боруссия». 57-я минута. 3:0
Фодден оформляет дубль. И снова дальний удар проходит!
«Интер» — «Кайрат». 49-я минута. 1:0
Анарбеков тащит мяч из нижнего угла после прицельного удара Эспозито
«Ньюкасл» — «Атлетик». 49-я минута. 2:0
Никто не мешал Жоэлинтону головой переправить мяч в ворота.
Защитники выступали в роли зрителей
Всего семь мячей забили совместными усилиями команды.
В среднем по одному на матч.
Не самый впечатляющий итог первых таймов.
Уходим на перерыв
«Интер» — «Кайрат». 45-я минута. 1:0
Со второй попытки переправляет мяч Лаутаро Мартинес.
Бросались под мяч защитники, но «сухими» уйти на перерыв все же не смогли
«Ньюкасл» — «Атлетик». 42-я минута. 1:0
Жоэлинтон не сумел переиграть вратаря, сам же попробовал добить, но запустил мяч на трибуну за спиной Симона
«Интер» — «Кайрат». 40-я минута. 0:0
Отбиваются гости, но не забывают и про контратаки.
Эдмилсон пробил в створ, но огорчить голкипера не сумел
«Брюгге» — «Барселона». 38-я минута. 2:1
Прямо перед собой отбивает мяч голкипер после удара Рэшфорда.
А добить некому...
В четырех матчах из семи до сих пор не открыт счет.
Честно скажу, ждал большего от «Аякса» и «Бенфики».
Команды играют дома и пока идут без набранных очков после трех туров
«Бенфика» — «Байер». 33-я минута. 0:0
Отаменди пришел в чужую штрафную на подачу углового и потряс перекладину.
Снорва удача отвернулась от хозяев поля
«Манчестер Сити» — «Боруссия». 29-я минута. 2:0
Выручает Кобель после удара в упор от О'Райлли.
Казалось, отбились гости, но пропустили уже в следующей атаке.
Холлан едва не порвал сетку
«Брюгге» — «Барселона». 27-я минута. 2:1
Были близки каталонцы к тому, чтобы снова сравнять счет.
После удара Кунде голкипер перевел мяч в перекладину
«Манчестер Сити» — «Боруссия». 22-я минута. 1:0
Фодден принял передачу от Рейндерса, продвинулся к штрафной и неотразимо пробил в левый угол
«Интер» — «Кайрат». 20-я минута. 0:0
После просмотра повтора арбитр изменил первоначальное решение и отменил пенальти в ворота гостей
«Ньюкасл» — «Атлетик». 19-я минута. 1:0
Могучий удар Адама Бойро принимает на себя штанга.
Мог сейчас счет стать ничейным
«Брюгге» — «Барселона». 17-я минута. 2:1
Форбс оформляет «гол+пас».
В несколько передач прошли все поле бельгийцы и четко завершили контратаку ударом в дальний угол
«Марсель» — «Аталанта». 14-я минута. 0:0
Рульи берет пенальти от де Кетеларе!
Угадал голкипер направление удара и достал мяч из левого от себя угла
«Бенифика» — «Байер». 11-я минута. 0:0
Лукебакио перебрасывал вратаря, но попал в перекладину
«Ньюкасл» — «Атлетик». 11-я минута. 1:0
Берн выскочил из-за спин защитников и головой переправил мяч в дальний угол после навеса от Триппьера со штрафного.
Двумя минутами ранее взятие ворот «Атлетика» было отменено из-за офсайда
«Брюгге» — «Барселона». 8-я минута. 1:1
Ферран Торрес здорово освободился от опеки и вышел на свидание с вратарем.
Отметим и своевременную передачу от Лопеса
«Брюгге» — «Барселона». 6-я минута. 1:0
Форбс воспользовался ошибкой защитника и избежал попадания в офсайд.
Последовала передача на дальнюю штангу, которую четко замкнул Трезольди
Пять минут, полет нормальный.
Так могут сказать вратари всех 14 команд, играющих в позднем слоте
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Матеус Нунес, Стоунз, Гвардиол, О'Райлли, Нико Гонсалесс, Савиньо, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанн.
«Боруссия» Д: Кобель, Рюэрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Адейеми, Байер, Гирасси.
«Интер»: Зоммер, Биссек, де Врей, Аугусто, Дюмфрис, Фраттези, Барелла, Зелиньский, Димарко, Мартинес, Эспозито.
«Кайрат»: Анарбеков, Мрынский, Широбоков, Сорокин, Мата, Касабулат, Арад, Громыко, Жоржиньо, Сатпаев, Эдмилсон.
«Брюгге»: Якерс, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс, Станкович, Оньедика, Боржеш, Ванакен, Цолис, Тресольди.
«Барселона»: Щесны, Кунде, Араухо, Гарсия, Бальде, Касадо, де Йонг, Ямаль Ламин, Лопес, Рэшфорд, Торрес.
«Горожане» идут без поражений в Лиге чемпионов. «Наполи» и «Вильярреал» обыграны со счетом 2:0, а поединок против «Монако» завершился со счетом 2:2. Главное для подопечных Пепа Гвардиолы — не повторить прошлогодних ошибок. Групповой этап 2024/25 команда также начала с семи очков по итогам трех стартовых туров, но после этого смогли выиграть лишь однажды, заняв в итоге скромное 22-е место и получив в соперники мадридский «Реал».
Немецкая команда не может похвастаться впечатляющей результативностью в Бундеслиге. В четырех матчах подряд «Боруссия» неизменно забивает лишь один мяч. Зато еврокубковая серия радует болельщиков куда больше. Матч стартового тура против «Ювентуса» завершился со счетом 4:4. «Атлетик» был обыгран со счетом 4:1, а «Копенгаген» уступил со счетом 1:4.
«Черно-синие» показывают стопроцентный результат в Лиге чемпионов. Команда выиграла все три матча на групповом этапе, более того, ни разу, не пропустила в этих матчах. В ворота «Аякса» было отправлено два мяча, «Славия» получила три, а «Юнион» целых четыре. Продолжение победной серии позволит итальянцам сохранить место в лидирующей группе, а, возможно, и возглавить турнирную таблицу.
26 октября «Кайрат» сыграл вничью в принципиальном матче против «Астаны» (1:1) и выиграл титул чемпиона Казахстана во второй раз подряд и в пятый в общей сложности. Теперь можно полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов. Тем более, что и здесь наметились некоторые успехи. После двух поражений на старте группового этапа алматинцы сумели набрать первое очко в поединке против «Пафоса», сыграв нулевую ничью.
Бельгийская команда выиграла шесть матчей подряд в национальном чемпионате и располагается на второй строчке турнирной таблицы, уступая лидеру всего три очка. А вот в еврокубках дела явно идут похуже. После уверенной домашней победы в первом туре над «Монако» (4:1) последовали два гостевых поражения — от «Аталанты» (1:2) и «Баварии» (0:4).
Каталонцы исправно чередуют победы и поражения в ла лиге. Дома были обыграны «Реал Сосьедад» (2:1), «Жирона» (2:1) и «Эльче» (3:1). Выездные же матчи против «Севильи» и «Реала» завершились со счетом 1:2. Нет стабильности и в Лиге чемпионов. После трех туров в копилке команды шесть очков и это пока не позволяет войти в восьмерку лучших.
Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. В «СЭ» вас ждет текстовая трансляция.
В 20.45 по московскому времени пройдут два матча: «Карабах» — «Челси» и «Пафос» — «Вильярреал».
В 23.00 мск начнутся игры: «Аякс» — «Галатасарай», «Бенфика» — «Байер», «Брюгге» — «Барселона», «Интер» — «Кайрат», «Манчестер Сити» — «Боруссия», «Марсель» — «Аталанта», «Ньюкасл» — «Атлетик».