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Лига чемпионов

Сегодня, 00:15

Бывшая команда Кокорина растоптала БАТЭ, жаркая концовка в Тирасполе, черный день вратаря «Карабаха»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Игровой момент в матче «Арис» — БАТЭ.
Фото пресс-служба ФК БАТЭ
Игровой момент в матче «Шериф» — «Маккаби».
Фото ФК «Маккаби», Соцсети
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Рассказываем о состоявшихся в среду первых матчах второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Шериф» стал ближе к групповому раунду

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
26 июл, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
1:0
Маккаби Хайфа

Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин не собирался забегать вперед и накануне игры не стал комментировать возможных соперников в третьем отборочном раунде. Напротив, итальянский специалист не жалел комплиментов в адрес «Маккаби» и говорил, что израильская команда может создать приднестровцам серьезные проблемы.

Самое яркое подтверждение данного тезиса — безумно эффектный сейв Коваля в концовке первого тайма. При ударе с разворота с нескольких метров он начал заваливаться в другой угол, но все же сумел отвести угрозу. И, конечно, нельзя не восхищаться голом капитана «Шерифа» Талаля. Казалось, он не слишком удачно принял передачу Зохури, однако марокканец на паузе убрал защитника и аккуратно пробил в противоход вратарю.

Игровой момент в матче «Шериф» — «Маккаби».
Фото ФК «Маккаби», Соцсети

Ну а в концовке подтвердились слова Бордина о том, что все решится по сумме двух матчей. В этом противостоянии чаша весов может качнуться в любую сторону и в любом эпизоде. В среду об этом напомнили штанги, одна из которых спасла тираспольцев при ударе в упор, а вторая выручила уже «Маккаби», когда прерывавший прострел защитник срезал мяч в направлении собственных ворот.

Стычка одноклубников

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
26 июл, 20:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Арис Л
6:2
БАТЭ

Пока Александр Кокорин забивает в контрольных матчах за «Фиорентину», его бывшая команда мощно стартовала в дебютном матче в Лиге чемпионов. «Арис» полностью контролировал игру и мастерски пользовался ошибками БАТЭ. Чувствовалось, что главный тренер киприотов Алексей Шпилевский хорошо изучил своих соотечественников.

Больше всего проблем белорусам создал Янник Гомис. Сенегалец открыл счет с пенальти, а потом, зацепившись за мяч у линии поля, заставил своего соотечественника Банэ поразить собственные ворота. Вот что значит опыт! Разменявший четвертый десяток Гомис немало поиграл во второй французской лиге и как-то за сезон наколотил 17 мячей за «Ланс». А для 19-летнего Банэ команда из Борисова — первая в профессиональной карьере.

Кроме того, мощно смотрелся бразильский защитник «Ариса» Кажу. Его классный пас в касание с лета помог отличиться Бенгтссону, а подачу со штрафного замкнул оформивший дубль Гомис. Тем не менее нужно отдать должное белорусам. Они не развалились, начав второй тайм с реализованного Концевым выхода один на один. А на результативный стандарт соперника ответили своим, и Хадаркевич замкнул поданный Громыко угловой.

И все же отыграться в ответном матче белорусской команде будет практически нереально. Несчастный Банэ стал виновником пятого пропущенного гола. Сначала, не закрыв зону, он зачем-то стал сигнализировать о несуществующем офсайде. Естественно, защитник не успел помешать Монтнору без сопротивления вогнать мяч под перекладину. После этого претензии в адрес Банэ высказал голкипер Кудравец, и одноклубники обменялись толчками в грудь. Только один ли Банэ во всем виноват? В концовке глупый пенальти «привез» уже другой игрок.

Триллер с развязкой «на флажке»

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
26 июл, 21:15. Municipal Football Stadium Rakow (Ченстохова)
Ракув
3:2
Карабах

Зимой «Карабах» и «Ракув» встречались на сборах в Турции. Но, как справедливо заметил возглавляющий «Карабах» уже полтора десятка лет Гурбан Гурбанов, с тех пор многое изменилось, и поляки могут преподнести сюрпризы. Только вряд ли тренер мог представить, что его команда окажется на грани катастрофы после безумно обидных голов в свои ворота. Первый из них стал следствием срезки Джафаргулиева, после которой Магомедалиеву не удалось остановить мяч у линии ворот. А потом уроженец Махачкалы необъяснимо пропустил не самый сильный удар головой прямо по центру ворот.

После такого поплыть или развалиться было проще простого, однако игроки «Карабаха» сыграли за себя и за своего вратаря. Прежде всего это касается албанца Джиджи, который сначала по дуге эффектно пробил головой, а потом — когда защитника на фланге раскачал финтами Кейта — переправил мяч в сетку грудью.

2:0 превратились в 2:2 за три минуты, гости помчались вперед, и все же в концовке Магомедалиеву пришлось капитулировать в третий раз. От одной неприятности голкипера спас оказавшийся на линии защитник, однако выстрел Киттеля в ближний верхний угол в компенсированное время принес победу «Ракуву». Через неделю в Баку продолжение обещает получиться не менее эмоциональным.

Александр Кокорин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
ФК БАТЭ
ФК Карабах
ФК Шериф (Тирасполь)
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