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Лига чемпионов

Сегодня, 00:20

Кто хоронил «Баварию»? Она едва не обыграла «Арсенал» в гостях

«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
Игроки «Арсенала» и «Баварии» в матче Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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Эмоциональные 2:2 в Лондоне.
Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:2
Бавария

Ожидание мести

Семь лет. Семь долгих лет «Арсенал» ждал этой встречи. Весной 2017 года лондонцы потерпели одно из самых чувствительных унижений в своей насыщенной истории: «Бавария» умудрилась обыграть «канониров» с одинаковым счетом 5:1 и в первом, и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

2:10 остались клеймом на лбу прославленной английской команды. Раны от избиения заживали очень долго еще и потому, что вплоть до нынешнего сезона те игры оставались последними для «Арсенала» в элитном турнире.

Но лондонцы вернулись сильнее. Не без труда, но все-таки вползли в восьмерку сильнейших в первом же сезоне после возвращения и тут же попали на «Баварию». Слабую, уязвимую, худшую «Баварию» за последние десять лет, которая вот-вот сенсационно перестанет быть действующим чемпионом Германии. Идеальный момент для мести.

Харри Кейн из «Баварии» радуется голу в ворота «Арсенала».
Фото Reuters

Старт мечты для Артеты

За семь лет поменялось пугающе много. Семь лет назад было невозможно представить «Арсенал» фаворитом противостояния с «Баварией», но сейчас все подавалось именно так. Лондонцы лидируют в АПЛ и по качеству игры заметно превосходят хворающих мюнхенцев.
И начался матч ровно в соответствии с прогнозом. Первый же опасный момент у ворот Нойера — единственного, кто остался в стартовых составах обеих команд с тех пор — завершился голом. И забил его Сака — главная звезда и лучший бомбардир «Арсенала» в текущем сезоне.

Примерно четверть часа все шло идеально для команды Микеля Артеты. Она бесцеремонно присвоила себе мяч, покусывала «Баварию» фирменным высоченным прессингом и ничего не позволяла создать именитому противнику у своих ворот. Но в один миг иллюзия превосходства разбилась вдребезги.

Переворот гостей

В основе «Баварии» вышло как минимум два футболиста с усиленной мотивацией. Один из них — Кейн, неоднократно забивавший «Арсеналу» за «Тоттенхэм». Другой — Гнабри, дебютировавший во взрослом футболе в красно-белой футболке «канониров», но не закрепившийся там. И оба еще до перерыва забили принципиальному сопернику.

Гол Гнабри пророс из ничего: «Арсенал» грубо ошибся на своей половине поля под не самым активным прессингом «Баварии», и та запустила первую внятную атаку за тайм. А на 30-й минуте запустила вторую. Вновь лондонцы дружно ошиблись и привезли довольно комичный пенальти, сфолив на Сане. Кейн идеально исполнил 11-метровый в стиле Жоржиньо — посмотрел на вратаря и спокойно катнул мяч в противоположный угол.

Подобный ход событий предсказать было невозможно. Достаточно сказать, что «Бавария» за 45 минут нанесла ровно два удара — и оба оказались результативными. Томас Тухель удивительно хорошо подготовил команду к игре вторым номером, хотя «Бавария» так действует крайне редко — она даже в гостях у «Байера» владела мячом больше 60% времени. И вполне могла забить третий до перерыва, если бы Сане нашел возможность для удара после своего стремительного прохода.

Леандро Троссард (справа) празднует забитый гол.
Фото Reuters

Спасительный гола Троссара

«Арсенал» и в матчах с «Порту» выглядел совсем не так уверенно, как в премьер-лиге. Лондонцы как будто отвыкли от дурманящего гимна Лиги чемпионов, и их слегка потряхивало. Поэтому Артете было необходимо взбодрить команду. И испанец сделал это с помощью замен.

Сперва на поле появился атакующий защитник Зинченко вместо медлительного Кивиора, но какого-то глобального эффекта мы не увидели. А уже в середине второго тайма Артета одновременно отправил в бой Троссара с Жезусом, попутно убрав опорника Жоржиньо. И эти перестроения сыграли ключевую роль во встрече: вскоре бразильский нападающий сделал гол для бельгийца — Троссар сравнял счет.

«Бавария» во втором тайме действовала чуть активнее, чем в первом, и намного больше била по воротам. Тухель тоже угадал с заменой: Коман отлично вписался в игру и на 90-й минуте мог вырвать победу для «Баварии», однако попал в штангу.

Английский нападающий &laquo;Баварии&raquo; Гарри Кейн. Контур английского полуфинала. Какие аргументы у «Реала» и «Баварии»? Колонка Казанского — о четвертьфиналах ЛЧ

Спокойно столь нервная встреча завершиться не могла: уже на исходе добавленного времени Сака врезался в Нойера в гостевой штрафной, однако шведский арбитр Нюберг посчитал, что англичанин сам нашел ногу немца. Стадион оглушил судью свистом, но он был непреклонен, а ВАР промолчал.

Отличная затравка для ответной встречи, которая будет еще более насыщена эмоциями. Никаких 2:10 — только конкурентный и классный футбол!

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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