Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Судейство

Сегодня, 09:30

Скандал в Лиге чемпионов: судья «украл» у «Баварии» пенальти, назвав игру рукой «детской ошибкой»

Судья не назначил пенальти в пользу «Баварии» в матче с «Арсеналом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Reuters
Telegram Дзен
В первом четвертьфинальном матче «Арсенал» — «Бавария» (2:2) шведский арбитр Гленн Нюберг ошибочно не наказал хозяев 11-метровым ударом и, если верить главному тренеру мюнхенцев Томасу Тухелю, дал странное объяснение своим действиям. Как на это отреагирует УЕФА?
Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:2
Бавария

Что произошло

На 67-й минуте матча «Арсенал» — «Бавария» игроки гостей тщетно требовали назначить в их пользу пенальти — шведский судья Гленн Нюберг не стал наказывать английскую команду.

Фото Скриншот трансляции матча «Арсенал» — «Бавария»

В том эпизоде после свистка арбитра вратарь «Арсенала» Давид Райя, как можно было оценить его действия, ввел мяч в игру ударом от ворот, сделав пас защитнику Габриэлу. После этого Габриэл взял мяч в руки, переставил его и уже сам выполнил удар ногой.

Фото Скриншот трансляции матча «Арсенал» — «Бавария»

Игроки «Баварии» моментально стали апеллировать к судье, недоумевая, что тот не зафиксировал игру рукой и не наказал защитника 11-метровым ударом. Некоторое время в действиях Габриэла и Давида Райи была пауза — они тоже смотрели на Нюберга. Но увидев, что он не останавливает матч, лондонцы продолжили игру.

Фото Скриншот трансляции матча «Арсенал» — «Бавария»

Заявление Тухеля

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель на пресс-конференции после игры сообщил, что судья Нюберг видел нарушение правил игроком лондонской команды, но не стал наказывать его 11-метровым ударом.

«Мы считаем, что он допустил огромную ошибку, не зафиксировав игру рукой, — сказал Тухель. — Понимаю, это дурацкая ситуация. Но он дал свисток. Они ввели мяч. А потом защитник взял мяч в руки. Но нас больше всего разозлило не это, а его объяснение на поле. Он сказал нашим футболистам, что это «детская ошибка» и что он никогда не назначит за это пенальти в четвертьфинале. Это ужасное, ужасное объяснение. Потому что получается, он делит игру рукой на детскую ошибку, взрослую ошибку и так далее. Мы очень недовольны, потому что против нас совершена грубая ошибка».

Игроки &laquo;Арсенала&raquo; и &laquo;Баварии&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов. Кто хоронил «Баварию»? Она едва не обыграла «Арсенал» в гостях

Англичане тоже обсуждают судейство

Недовольны работой судей и болельщики «Арсенала». Они не согласны с тем, что в самом конце матча не был назначен пенальти в пользу их команды.

На 90+5-й минуте Нюберг продолжил игру, не отреагировав на падение Букайо Сака назначением 11-метрового удара. Голландские видеоассистенты Пол ван Букел и Деннис Хиглер быстро провели проверку и не вмешались в действия рефери, а уже вскоре прозвучал финальный свисток.

Фото Скриншот трансляции матча «Арсенал» — «Бавария»

В том эпизоде игрок «Арсенала» ворвался на скорости в штрафную площадь гостей, оставил мяч у левой ноги, а правой зацепился за вратаря Мануэля Нойера. Причем голкипер перед контактом с соперником сделал небольшое движение правой ногой вперед и еще не успел поставить ее на газон. Но инициировал контакт все же Сака.

Нюберг не квалифицировал действия Нойера как нарушение правил и не назначил пенальти. А ван Букел и Хиглер не сочли решение судьи явной ошибкой или же полностью согласились с ним. В итоге «Арсенал» остался без 11-метрового удара, а матч завершился вничью. Учитывая положение ноги вратаря, наверное, найдутся те, кто не согласятся с вердиктом бригады арбитров и скажут, что они ошиблись.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
7
13
Читайте также
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
«Реал» и «Сити» выдали суперзрелище. Но все могло быть еще ярче, не сыграй Мадрид так трусливо
«Арсенал» должен проходить эту «Баварию». Но у команды Артеты большие проблемы с кубковыми турнирами
Семин: «Матч «Реал» — «Манчестер Сити» — фантастический, хоть и было забито много нелогичных голов»
Гвардиола рассказал, что говорил игрокам «Манчестер Сити» в перерыве матча против «Реала»
«Атлетико» — «Боруссия»: во сколько и где покажут трансляцию матча Лиги чемпионов
«ПСЖ» — «Барселона»: во сколько и где покажут трансляцию матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Такие матчи, как «Реал» — «Ман Сити», делают нас детьми. А дети от них навсегда заболевают футболом

«Арсенал» должен проходить эту «Баварию». Но у команды Артеты большие проблемы с кубковыми турнирами