Артета высосал из «Арсенала» душу. Команда валится в АПЛ и Лиге чемпионов

Поражение от «Интера» — продолжение падения.

В противостоянии с «Интером» (0:1) «Арсенал» продемонстрировал как свои сильнейшие, так и слабейшие стороны. С одной стороны, гости начисто лишили соперника воздуха — простора для фантазии и знаменитых комбинаций Индзаги, которыми тот так часто удивляет Европу. С другой — «Арсенал» в очередной раз задохнулся в этой тошнотворности сам и не смог выдавить из себя ответный гол.

Чуть ранее, 27 октября, лондонцы сыграли дома вничью с «Ливерпулем» (2:2), и после матча Микель Артета столкнулся с серьезной критикой. В первом тайме у хозяев все получалось: «Ливерпуль» реализовал свой единственный шанс в результате углового, а «Арсенал» поджимал соперника на всех участках поля и заслуженно повел в счете. Однако во втором тайме Артета вернулся к излюбленной им «автобусной» тактике и в итоге позволил Арне Слоту увезти из Лондона одно очко — важное достижение в чемпионской гонке.

Безусловно, сказались дисквалификации и травмы. Но Артету обвиняют в трусости далеко не в первый раз — здесь можно вспомнить прошлый сезон, когда до заветного титула Микелю не хватило трех очков. По окончании кампании, которая закончилась очередным триумфом «Манчестер Сити», болельщики тут же вспомнили новогодний матч «Арсенала» с «Фулхэмом». Тогда «канониры» начали встречу с активного прессинга и быстро открыли счет, но, сделав это, не стали добивать соперника, а принялись медитативно перекатывать мяч. Итог — поражение 1:2, болезненное и нелепое, ведь все ключи к победе лежали в руках Артеты.

Чего боится Микель

Ипохондрическая мнительность баска — его главный недостаток; Артета слишком боится проиграть, поэтому не может выиграть. Свой страх главный тренер естественным образом передает футболистам: если вы всмотритесь в матчи «Арсенала», то заметите достаточно моментов, когда игроки вместо обострения выбирают надежное, но унылое продолжение атаки. Отдать назад, попридержать, сохранить. Футбол имени отца Горио.

Хуже всего «Арсеналу» приходится, когда он уступает в счете. Забив первым, Артета попадает в комфортную среду: можно закрыться в панцирь и жалить чужаков время от времени — свободных зон становится больше, Саке, Эдегору и Мартинелли дышится куда свободнее. Но когда первым забивает соперник, особенно такой кряжистый, как «Ньюкасл» или «Интер», — пиши пропало. Начиная с сезона-2020/21 «Арсенал» в среднем набирает лишь 0,75 очка в матчах, где он уступал в счете. Это катастрофически низкий результат, учитывая, что «Манчестер Сити» из проигрышных позиций набирает в среднем 1,39 очка, «Ливерпуль» — 1,28.

Встреча с «Ньюкаслом» на прошедших выходных в очередной раз выпукло явила эту уязвимость «Арсенала». Забив первыми, «сороки» фактически выиграли матч — гости в ответ не предложили ни одного динамичного хода, ни одной свежей идеи, чтобы всерьез напугать Ника Поупа. То же самое — с «Интером». Тонна стандартов, преимущество по владению мячом, но счет на табло.

На этом фоне все больше вопросов вызывает летняя трансферная кампания «канониров». Главной покупкой Артеты (42 миллиона фунтов) стал Риккардо Калафьори — пусть и приученный бегать в атаку, но все же защитник. Другой летний рекрут — чемпион Европы Микель Мерино — лишь добавил баланса полузащите. А единственным форвардом, которого подписал «Арсенал», оказался списанный с ярмарки Рахим Стерлинг. Последний в отведенные ему минуты запомнился лишь пятой точкой, оттопыренной, как у американских рэперш, после посещения пластического хирурга.

Прибавим к этому продажу Эмиля Смит-Роу — одного из немногих игроков, который мог в «Арсенале» тащить мяч сквозь густонаселенную оборону, — и получим странную картину: Артета вновь хотел усилить защиту, вместо того чтобы добавить огонька в атаке.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета (слева). Фото Reuters

Оскверненные заветы

Как побеждать в матчах, если не рисковать? И как забивать, если лишний раз не атакуешь? Философствуя над этими вопросами, Артета сделал ставку на две вещи. Первая — стандарты Николя Жовера, о его магии мы рассказывали в отдельном материале.

Вторая — грязные приемчики, которым баск и Жовер научили игроков, будь то невинные затяжки времени Давидом Райей или Бен Уайт, щипающий чужого вратаря перед угловым. Дошло до того, что в конце сентября ряд клубов АПЛ направили жалобу в PGMOL (орган, ответственный за судейство в премьер-лиге) по поводу неоднократного использования «Арсеналом» «темных искусств». Во времена Венгера лондонцы ассоциировались у фанатов с полетом фантазии и кружевными комбинациями, теперь — с чем-то из темных практик Волдеморта.

«У меня главная претензия, что он учит команду грязным приемам, — пишет один из русскоязычных болельщиков, обсуждая минусы Микеля. — И Каррагер именно в этом был прав, сравнив его с Моуринью. Команда начала частенько играть грязно. Никогда раньше за нами такого не замечал. Можно, конечно, сказать, что победителей не судят. Но я лично не хотел бы, чтобы моя команда играла так».

Это напоминает агонию депрессии: «Арсенал» так давно не выигрывал АПЛ и так отчаянно хочет победить, он так зол на соперников и на окружающий мир, что готов пойти буквально на все. Впав в отчаяние, Артета осквернил заветы интеллигентного дядюшки Арсена — не стал бороться со злом, а примкнул к нему. И если даже это не приведет «Арсенал» к долгожданному титулу — в историю баск войдет лишь как странная пародия на Моуринью.

Борис Елкин