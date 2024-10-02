«Арсенал» растоптал «ПСЖ». Доннарумма пропустил за тайм столько, сколько Сафонов за три матча

Конкурент Матвея допустил роковые ошибки в своей первой игре после травмы.

Доминирование против доминирования

Новый формат Лиги чемпионов обещал нам увеличение числа топ-матчей. Но пока получается так, что за игровой день пока видим максимум одну супервывеску. Во вторник таковой стала встреча «Арсенала» и «ПСЖ», двух ярких и доминирующих команд, которые гарантировали если не яркое шоу, то как минимум очень, очень качественное в техническом плане выступление.

Российского зрителя в первую очередь интересовал вопрос — появится ли в старте Матвей Сафонов? Пока был травмирован Джанлуиджи Доннарумма голкипер борной России провел три матча, пропустив всего два мяча. Не провалился, но и суперсейвов не совершал. Главный тренер парижан Луис Энрике решил вернуть в основу номинального первого номера, как только тот восстановился после повреждения. Что ж, право-то, конечно, имел, но наверняка потом пожалел о своем решении.

В составе французского гранда были и другие изменения. Например, не попал в заявку Усман Дембеле, у которого вновь возникли проблемы с дисциплиной. Остались на скамейке и Коло Муани, и Асенсио, а тройку в атаке составили Барколя, Ли Кан Ин и Дуэ. В общем, отражение спорного, но заслуживающего интереса видения Энрике.

Артета тоже удивил, но уже расстановкой. Обычно «канониры» не отходят от 4-2-3-1, а тут получились более классические 4-4-2 с Хаверцем и Троссаром в ролях форвардов. Хотя изменения тренеру диктовали обстоятельства — Эдегор травмирован, Мерино только восстановился и хорошо, что оказался доступен хотя бы со скамейки. Так что в паре с Райсом пришлось выпускать Томаса Парти, который грел лавку большую часть прошлого сезона и был выставлен на трансфер.

Встреча «Арсенала» и «ПСЖ» интересовала с точки зрения стиля. Обе команды любят играть во владение и доминировать, но тут кто-то должен был уступить. И «канониры» с первых минут показали, что собираются действовать по-хозяйски. Уже на 3-й минуте Мартинелли вываливался один на один с Доннаруммой — немного не дотянулся до мяча, угодив корпусом во вратаря. Итальянцу оказали помощь и он продолжил встречу. Спустя несколько минут нервы Джанлуиджи щекотал уже Сака, пробивший рядом с «девяткой» после фирменного подключения Калафьори.

Выход нападающего «Арсенала» Габриэля Мартинелли один на один с вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. Фото Reuters

Ахиллесова пята гиганта

«Арсенал» очевидно владел преимуществом, а «ПСЖ» хотя и больше контролировал мяч, но делал это на своей половине поля, находясь под бесконечным давлением. Так что гол хозяев вытекал из логики событий, хотя невозможно не сказать о явной ошибке Доннаруммы, который не успел сыграть на выходе и дал Хаверцу переправить мяч в сетку. Итальянец уже не первый раз допускает подобный ляп, и болельщики в соцсетях тут же ему это припомнили. Ну и добрым словом помянули Сафонова, который подобных промахов не допускал. Кстати, с начала прошлого сезона в Лиге чемпионов «ПСЖ» пропустил уже пять голов после ударов головой — больше любой другой команды. Такое уже похоже на симптом. Да и вообще парижане видят в сетке своих ворот как минимум один мяч уже в 20-й выездной встрече ЛЧ подряд.

Но чемпион Франции не собирался поднимать руки — гости все активнее действовали у чужих ворот. Техничный Барколя искал шансы на левом фланге, Нуну Мендеш зарядил издали в штангу, на высокой скорости врывался в штрафную и опасно простреливал Хакими.

А забил снова «Арсенал». Лондонцы использовали свою фишку — стандарты. Сака мощно прострелил в штрафную, Мартинелли и Троссар проскочили мимо мяча, но дезориентировали Доннарумму, который попросту не успел среагировать. Еще один вопрос к итальянцу, хотя тут его ошибка не настолько очевидна, момент реально сложный. Да и исправиться он успел спустя пару минут, нырнув под Троссара после очередного обострения Сака.

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отбивает удар форварда «Арсенала» Габриэля Мартинелли. Фото Reuters

Идеальная надежность

Во втором тайме акценты стали понятны уже с первых минут — «Арсенал» плотно сел в оборону и отдал мяч сопернику, перекрыв весь кислород на своей половине поля. Хотя контрвыпады у «канониров» все равно получались острыми (правда, случались редко). Шанс хоронить интригу был у Мартинелли, которого вывели на удар изящными передачами Троссар и Хаверц, но бразилец с лета зарядил точно в Доннарумму. А в концовке снова пробивал из опасной зоны — на этот раз Джанлуиджи гостей выручил.

«ПСЖ» владел мячом, но вот до обострений доходило слишком редко. После перерыва самый опасный момент парижане создали после углового, когда Жоау Невеш выскользнул из-под опеки и пробил в перекладину. Издали неточно прикладывался вышедший на замену Руис, коварный удар получился у Ли Кан Ина — Райт справился. Больше — ничего. Был еще момент, когда мяч попал в руку Калафьори, но случилось это после рикошета, так что судья и ВАР оставили эпизод без внимания.

«Арсенал» идеально реализовал план на матч — наказал за ошибки и закрылся, удержав необходимое преимущество. Сейчас это не только более звездная, но и цельная команда, нежели перестраивающийся «ПСЖ». Так что результат справедлив. Но футбол обе команды показали приличного уровня — достойного плей-офф Лиги чемпионов.