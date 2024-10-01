Для соперников — почти как пенальти.

44 гола после угловых

Вы слышали когда-нибудь о Николя Жовере? Если вы болельщик «Арсенала» или с головой погружены в мир АПЛ, то не сомневаюсь, что ответ утвердительный. Но для широкой публики это имя мало что говорит. И это, конечно, колоссальная несправедливость, потому что Жовер — настоящая суперзвезда в мире тренеров. Примерно как Пеп Гвардиола или Юрген Клопп, только в своей области. 42-летний француз — специалист по стандартным положениям, и в этом деле он лучший в Европе. Ну, один из лучших уж точно.

Именно Жовер сделал угловые и штрафные «Арсенала» невероятно грозным оружием. За три сезона его работы в клубе «канониры» забили в АПЛ после розыгрыша стандартных положений 54 гола без учета пенальти (да, 11-метровый тоже формально стандарт, но это совсем другая история). Всего за этот период «Арсенал» наколотил 240 мячей, так что 54 — 23% от общего количества. Вроде бы не так уж и много, если вспомнить расхожую фразу, что в современном футболе примерно треть голов приходится на стандарты, но, например, в прошлом сезоне «канониры» стали первыми в АПЛ по этому показателю.

И если брать последние три сезона, то по количеству голов со стандартов «Арсенал» тоже занимает первое место в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» с «Ливерпулем», у которых по 51 мячу. Причем у лондонцев этот показатель с каждым годом увеличивался (15+16+23), а у конкурентов, наоборот, уменьшался: 21+14+16 у «МС» и 19+17+15 у «Ливерпуля».

Если же брать только угловые, тот тут «Арсенал» вне конкуренции — 44 гола за три года. Это на пять больше, чем у идущего вторым в этом списке «Ливерпуля».

Ну и для сравнения: за три полных сезона до прихода Жовера (2018-2021) «Арсенал» забил со стандартов 33 гола. Тоже, конечно, не так плохо, но разница существенная. Да, можно сказать, что как команда «Арсенал» тогда был заметно хуже, но это несильно влияет на качество стандартных положений. Например, в прошлом сезоне вторым вслед за «канонирами» по количеству голов стал бедовый «Эвертон» — 19 мячей. А последние три года стабильно в топе середняк «Брентфорд» (41 гол в сумме).

Однако стандарты — это еще и оборона своих ворот. И здесь при Жовере «Арсенал» тоже в порядке. Два последних сезона «канониры» занимают второе с конца место по пропущенным голам — восемь и семь соответственно. Всего же за три года работы француза лондонцы пропустили со стандартов 23 мяча. Меньше на этом отрезке только у «Манчестер Сити» (11) и «Ливерпуля» (22).

Начало же нынешнего сезона и вовсе получилось для «Арсенала» в плане стандартов каким-то ударным. В первых шести турах лондонцы успели забить таким образом трижды, причем случилось это в том числе в важных матчах против «Тоттенхэма» (1:0) и «МС» (1:1). Оба раза отличился Габриэл, и голы получились похожими: партнеры блокировали защитников и вратаря, а бразилец набегал с линии штрафной и выпрыгивал без помех. При этом, если смотреть повторы, то хорошо видно, что все движения игроков «Арсенала» осмысленны и заранее отработаны.

Защитник «Арсенала» Габриэл (№ 6) забивает гол в матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:2). Фото Reuters

Университет в Канаде и схемы в подвале

Что-то подобное Жовер практиковал почти 15 лет назад, когда делал первые шаги в этой области, вряд ли мечтая о карьере, которая у него сейчас складывается. Он родился в Берлине, но потом его родители вернулись во Францию. Там Жовер учился на спортивном факультете в Университете Монпелье, параллельно поигрывая в футбол на любительском уровне. А когда ему было чуть за 20, отправился в Канаду — в Университет Шербрука в провинции Квебек, с которым у колледжа в Монпелье были партнерские отношения. Это казалось хорошим способом выучить английский, находясь при этом во франкоговорящей среде и не особенно выходя из зоны комфорта.

Перебравшись в Канаду, Жовер продолжил играть в футбол уже в составе команды Университета Шербрука. И именно тогда он начал придумывать различные способы розыгрыша стандартных положений. На эти схемы, которые Жовер хранил в подвале, как-то наткнулся тренер его студенческой команды — Ришар Пьер-Жилль, с которым у него были близкие дружеские отношения.

«Я тогда искал третьего тренера для команды и спросил Николя. Он был классным игроком и в свой последний год даже был выбран капитаном, так что мы много общались. Помимо прочих моментов, он также придумывал для нас какие-то идеи на стандартных положениях. Тут я дал ему полный карт-бланш и сказал, что это лучшая лаборатория, о которой он мог только мечтать. Николя намечал четыре-пять вариантов розыгрыша, с объяснением на французском языке, со схемами движения и последовательностью перемещений. Сначала это немного пугало, так как было очень похоже на американский футбол, но потом я понял: именно этого Николя и хотел. Он интегрировал североамериканскую культуру в европейский футбол», — рассказывал Пьер-Жилль The New York Times.

Получив свой диплом магистра, Жовер вскоре вернулся в Монпелье с мечтой о работе в профессиональном футболе. Проблема в том, что если ты не играл на каком-то более или менее приличном уровне, пробиться в этот мир невероятно сложно. Жовер вложился в покупку хорошего ноутбука и программного обеспечения, прокачивая свои навыки аналитика, а параллельно с этим записался на тренерские курсы. И там ему повезло. На курсах он познакомился и сдружился с Паскалем Байсом — бывшим игроком «Монпелье», который провел за клуб более 200 матчей, а потом начал работать в системе клуба. Байс организовал для Жовера несколько встреч, по итогам которых тот получил должность видеоаналитика.

Николя Жовер. Фото Getty Images

«Николя — чертов гений»

Дальше для такого в хорошем смысле повернутого человека, как Жовер, было уже проще. Шесть лет в «Монпелье», с которым он в сезоне-2011/12 выиграл чемпионат Франции, дальше три сезона в «Брентфорде», два года в «Манчестер Сити» и, наконец, «Арсенал». Хотя с работой в «Брентфорде», благодаря которой француз заработал себе репутацию в Англии, ему тоже немного повезло. Летом 2016 года в Западном Лондоне искали замену Джанни Вио — итальянцу, который был пионером и новатором в отработке стандартов, — и Жовер отправил резюме.

Они нашли друг друга: въедливый аналитик, разрабатывающий схемы розыгрыша стандартов и мечтающий уже о работе в поле и с футболистами, и клуб, которым владеет Мэтью Бенэм — бизнесмен с образованием физика, сделавший состояние на статистическом программном обеспечении для профессиональных игроков на ставках и обожающий цифры.

«Я тогда собеседовал с Николя и был поражен его дотошностью и вниманием к деталям», — рассказывал The Athletic тренировавший тогда «Брентфорд» Дин Смит.

«Николя — чертов гений в плане того, как он мыслит и придумывает планы. Сидя с ним и обсуждая разные розыгрыши стандартов, чувствуешь, что за всем стоит точная мысль. И это никогда не было просто. Мы могли обсуждать конкретный угловой больше часа. Разбирали каждый аспект действий своей команды, что затем сделает соперник. Это было очень-очень подробно», — рассказывал Sky Sports Мадс Бутгерайт, работавший в «Брентфорде» вместе с Жовером.

Впрочем, каким бы ты ни был гением, все равно важен конкретный результат. «Брентфорд» в начале сезона-2016/17 забивал после угловых в нескольких матчах подряд, и это очень помогло Жоверу завоевать доверие игроков, которые поняли: наработки чудака-француза действуют. А сам он понял, что его идеи вполне жизнеспособны.

«Жовер умел быстро доводить свои идеи до игроков. 10 минут просмотра видео, затем 15 минут на поле, и всем все было понятно», — говорил The Athletic игравший тогда за «Брентфорд» испанец Жота.

Николя Жовер (справа) и Микель Артета. Фото ФК «Арсенал»

Дружба с Артетой

После того как клуб из Западного Лондона забил 46 голов со стандартов за три года работы Жовера, переход на новый уровень был ожидаемым. Летом 2019-го француз отправился в «Манчестер Сити», где и познакомился с нынешним главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, который был тогда помощником Пепа Гвардиолы.

Вернее, именно Артета, у которого к тому моменту было довольно много полномочий, позвал Жовера в «Сити».

«Он пригласил его на свою виллу на Балеарских островах. Там они разговаривали несколько часов и быстро нашли общий язык. Артета тогда решил, что Жовер — это его человек, тот, кто ему нужен. Тем более что они оба говорят на испанском, английском и французском, так что проблем с коммуникацией не возникло», — вспоминал для The New York Times Пьер-Жилль, который до сих пор дружит с Жовером.

Работа в «Сити» принесла Жоверу два чемпионских титула, но «химии» с Гвардиолой у него не сложилось. Для Пепа стандарты были всегда менее важны, чем прессинг и командные взаимодействия. Поэтому когда летом 2021-го контракт истек, Жовер перебрался в «Арсенал» к Артете.

«Николя — лучший в своем деле. И он отличный человек. Отношения, которые между нами сложились, — одна из причин, почему я позвал его в «Сити», а потом в «Арсенал». Он вселил в игроков веру в то, что есть много способов выигрывать футбольные матчи. Стандарты — один из них, и они очень помогают нам», — рассыпался в комплиментах Артета пару недель назад после победы над «Тоттенхэмом».

Сегодня «Арсенал» встретится в Лиге чемпионов с «ПСЖ» Матвея Сафонова. Сработают ли стандарты от Жовера?