Фарерские обидчики Черчесова пишут историю, «Шериф» не выстоял в Израиле, «Жальгирис» остановил чудо-гол Мертенса

Главное из состоявшихся в среду ответных матчей второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

На классе

После 0:4 в Загребе шансы «Астаны» расценивались как околонулевые. Но настрой на победу присутствовал, о чем накануне поведал главный тренер казахстанцев Григорий Бабаян. «Я не говорю, конечно, что мы забьем шесть, но нам важно показать качественный футбол. Любая победа нас устраивает, но если вдруг чудо произойдет, то, конечно, мы все будем довольны. Самое главное, чтобы мы порадовали своих болельщиков и сыграли просто от души, в свое удовольствие», — цитировала Бабаяна sports.kz.

И в старании «Астане» точно не откажешь. Да и моменты были, как у эффектно обыгравшего защитника Оганесяна. Однако его резкий удар в ближний угол великолепно остановил Ливакович. Ну а «Динамо», создав в первом тайме больше шансов для взятия ворот, добилось успеха весьма курьезно: нападающий сборной Азербайджана Эмрели на входе в штрафную «финтом Зидана» закружил головы двум защитникам, и пытавшийся разрядить ситуацию Марочкин попал в угол собственных ворот.

Второй тайм «Астана» провела сверхактивно, наиграв на гол с запасом. Только мяч словно не хотел идти в ворота. Его останавливали загребские защитники, каркас ворот и великолепный Ливакович. Самый яркий сейв вратаря сборной Хорватии случился после выпада героя отборочного цикла Евро-2024 Аймбетова, которого вывел на удар Дарбо. А в концовке у хозяев банально кончились силы, и если Чондричу удалось остановить удар Петковича, то потеря на фланге увенчалась вторым взятием ворот. Теперь «Астану» ждет плей-офф Лиги Европы.

Гол — как нокаут

Пожалуй, «Карабах» и «Ракув» на прошлой неделе провели самый яркий и эмоциональный матч раунда. Тогда поляки вырвали победу на последних минутах, а голкипер Магомедалиев допустил результативные ошибки. Тем не менее, главный тренер азербайджанцев Гурбан Гурбанов поддержал уроженца Махачкалы. «Я в курсе всего, что пишут о нем. Футбол — коллективная игра, и все несут ответственность за результат. Стартовый состав станет известен завтра. У него много шансов сыграть с первых минут. Все мысли должны быть на игре. Все, что происходит вне поля, нас не должно беспокоить», — цитировал работающего с «Карабахом» уникальные по нынешним времена пятнадцать лет специалиста Azerisport.com.

В итоге Магомедалиев свой пост сохранил, и вопросов к нему в этот раз не возникло. А не вытекавший из логики игры гол гостей стал следствием неберущегося удара. Тудор выстрелил в дальнюю «девятку» в тот момент, когда «Ракув» находился под мощным давлением, и вратарь гостей Ковачевич коллекционировал крутые спасения. Например, когда пришлось вытягивать из верхнего угла удар Бензия. В итоге счет после заброса в штрафную сравнял дважды отличившийся в первом матче Джиджа. Только большего «Карабах» не добился, а уже в компенсированное время удар Медины из штрафной остановил польский защитник.

Два удаления со скамейки

Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин накануне вспоминал, как приезжал в Израиль с молдавской сборной и ждал положительных эмоций. Поначалу они действительно были, однако на реализованный Талалем пенальти «Маккаби» ответил довольно быстро, после чего встреча превратилась в испытание нервной системы.

Израильтяне давили, у них была масса интересных подходов, однако тираспольцы отвечали своими мощными отрезками. Один из них пришелся ближе к концу, как оказалось, основного времени. Однако довести дело до взятия ворот не удалось, и когда оставалось продержаться несколько минут, Джабер с дальней дистанции попал в верхний угол.

А потом случился скандал, так как гости считали, что толчок Винисиуса в спину заслуживает назначения пенальти. Но, скорее, фол случился до штрафной, и все, чего добились чемпионы Молдавии — красной карточки для уже замененного Талаля. Ранее — после второго гола хозяев — в аналогичной ситуации со скамейки удалили лидера «Шерифа» Луваннора.

В овертайме третий гол «Маккаби» виделся уже неизбежным. И если в очевидных ситуациях зеленым все время чего-то не хватало из-за чрезмерных эмоций, то Давид явил образец хладнокровия и в касание забросил мяч за спину Ковалю. После этого шансов у «Шерифа» уже не было, а израильтяне на кураже довели счет до крупного. И это еще один гол «Маккаби» отменили из-за офсайда.

Солидный «Жальгирис»

Литовская команда совершила маленький подвиг в первом матче, отыгравшись в компенсированное время (2:2). А в Стамбуле «Жальгирис» опровергал прогнозы, согласно которым «Галатасарай» просто возьмет свое на классе. Класс действительно высок, что подтвердил сумасшедший по красоте гол Мертенса, который при подаче углового из-за пределов штрафной с лета запустил мяч в угол. Только само по себе это ничего не гарантировало. Вильнюсцы неплохо выбегали в контратаки, и когда Оевуси срезал угол и ворвался в штрафную, турок спас только нестареющий Муслера. И хотя сенсации не случилось, команда казахстанского специалиста Владимира Чебурина показала достойную игру. Ей по силам повторить прошлогоднее достижение, когда «Жальгирис» стал первым литовским клубом, пробившимся к групповой турнир еврокубков.

«Клаксвик», в предыдущем раунде сенсационной выбивший «Ференцварош» и спровоцировавший отставку Станислава Черчесова, продолжает удивлять. Причем фарерская команда снова выдала яркий матч на выезде после нулевой ничьей дома, а главным героем стал оформивший еще один дубль Фредериксберг. Это исторический успех для «Клаксвика», который гарантировал себе как минимум участие в групповом турнире Лиги конференций.