Эмери вернул «Астон Виллу» в Лигу чемпионов. Чем уникальна эта команда и чего от нее ожидать?

Впереди серьезная проверка «Баварией».

В чем секрет успеха

«Моя мечта — выиграть трофей с «Астон Виллой», это мое персональное задание. Вторая мечта, моя цель — сыграть с «Виллой» в Европе», — говорил Унаи Эмери. И его мечта близка к исполнению.

Баск всегда был кубковым тренером. Он заработал себе репутацию кубкового специалиста — выиграл три подряд Лиги Европы с «Севильей», вышел в финал турнира с «Арсеналом» и победил «МЮ» у руля «Вильярреала».

И до недавнего времени успехи в кубках были главным достижением Унаи. Но работа в «Астон Вилле» заставила переосмыслить вес его фигуры. Эмери принял «Виллу» в октябре 2022-го, когда команду от зоны вылета отделяло всего одно очко. Уже в мае 2023-го фанаты праздновали квалификацию в Лигу конференций. А еще через год «вилланы» впервые за 41 год добыли путевку в Лигу чемпионов. Стремительнейший прогресс. И главное — добыт он был на дистанции в самом конкурентном национальном чемпионате планеты.

Эмери сразу начал давать качество. После его назначения в сезоне-2022/23 команда обыграла «МЮ», «Челси», «Ньюкасл» и дважды — «Тоттенхэм». При этом зимой 2023-го клуб не делал больших покупок: взяли только Джона Дюрана из «Чикаго Файр» и Алекса Морено из «Бетиса».

Почему это важно? Обычно клуб, который завяз в борьбе за выживание, меняет тренера и половину состава в попытке развернуть ситуацию в свою пользу. Эмери же не потребовался огромный бюджет и год на раскачку — он сделал футболистов, которые барахтались во второй половине таблицы, претендентами на попадание в топ-3.

После первого успешного сезона под началом Эмери «Вилла» усилилась новыми футболистами под еврокубки. Громким был трансфер Пау Торреса, с которым тренер уже работал в «Вильярреале». Тем же летом приобрели Муссу Диаби (за 55 миллионов евро), взяли в аренду Николо Дзаньоло и Клемана Ленгле, а еще бесплатно подписали небезызвестного Юри Тилеманса.

Трансферы помогли команде взлететь аж на четвертую строчку по итогам прошедшего сезона. Главным героем стал форвард Олли Уоткинс — англичанин набил 27+13 по системе «гол плюс пас» и заслужил попадание в команду сезона. А затем на Евро забил победный гол в полуфинале за сборную Англии.

Еще один творец успеха «Виллы» — полузащитник Дуглас Луиз. Он отлично действовал в центре с Джоном Макгинном и Бубакаром Камара, отрабатывая в обороне и время от времени помогая атаке забитыми голами. Чем заработал многомиллионный трансфер в «Ювентус».

Ну и, наверное, самый недооцененный актив команды Эмери — Эмилиано Мартинес. Он пришел в клуб еще до назначения испанца, но, кажется, получил вагон уверенности именно после успеха на ЧМ-2022.

В прошедшем сезоне Мартинес предотвратил 8,4 гола — это был его лучший перформанс в футболке «Виллы». При этом он отлично играет ногами — точность его пасов достигла 81,4%. Это шестой результат среди голкиперов АПЛ.

Эмилиано Мартинес. Фото AFP

Мощная закупка

Конечно, после финиша в первой четверке «Астон Вилла» заставила всех поверить в то, что теперь она претендует на самые высокие места. Но взлететь на вершину — это только полдела, надо еще удержаться на ней.

Теперь «Вилле» нужно конкурировать с другими топ-клубами не только в таблице, но и на трансферном рынке. Удержать всех лидеров после такого успешного сезона — очень сложная задача, но «вилланам» удалось сохранить костяк и грамотно заменить тех, с кем пришлось расстаться.

Расскажем о потерях. Самой крупной продажей стал Мусса Диаби, отправившийся в «Аль-Иттихад» к Кариму Бензема. Не сказать, что это огромная потеря для команды Эмери — футболист забил 10 голов и отдал девять голевых передач в прошлом сезоне. Цифры хорошие, но не покидает ощущение, что от француза ожидали большего. Полноценной звездой он так и не стал, а деньги за него предложили очень хорошие.

Настоящей потерей стала продажа Дугласа Луиза в «Ювентус». Сага длилась долго — в Турин пришлось отправить еще и его девушку Алишу Леманн, одну из самых известных футболисток мира. «Юве» в дополнение к большой сумме завернул в сделку еще двух игроков — Самуэля Айлинга и Энцо Барренечеа. Они как будто не очень были нужны Эмери — оба сразу же отправились в аренды.

А что с покупками? Звездного бразильца в полузащите «Виллы» заменил перспективный бельгиец Амаду Онана. Сумма трансфера внушительная — почти 60 миллионов евро, но его уже записывают в число одних из самых успешных переходов лета.

Люка Динь в обороне уже не показывает высочайшего класса, поэтому ему на смену был приобретен Иан Матсен из «Челси». Между прочим, финалист Лиги чемпионов с «Боруссией»! «Шмели» просто не нашли 45 миллионов евро, которые с легкостью за него отдали в Бирмингеме.

Кто еще пришел в команду? «Вилла» вернула в команду вингера Джейдена Филоджена из «Халла», которого летом связывали с переходом в «Барселону». Ну и как можно забыть про легендарного Росса Баркли? Забрали некогда перспективного агличанина из чемпионшипа почти за шесть миллионов евро. Это покупка, конечно, не в основу, но Баркли может поделиться опытом и качественно подстраховать тех, кто устал или получил травму.

Была и пара скандальных переходов, о которых почему-то быстро забыли. «Астон Вилла» и «Эвертон» ради того, чтобы не нарушать финансовые правила АПЛ, сделали размен воспитанниками. В Бирмингем отправился нападающий Льюис Доббин, а в Ливерпуль — полузащитник Тим Айрогбунам. Этим занимались и другие английские клубы — например, «Ньюкасл» каким-то образом выручил 35 миллионов фунтов за Эллиота Андерсона и еще 30 миллионов за Янкубу Минте, а «Челси» выдавил Галлахера в «Атлетико».

Очевидно, Айрогбунам приходил в «Виллу» бесплатно, потому что начинал там свой футбольный путь. Соответственно, при его продаже весь доход сразу записался команде в плюс. То же самое и с Андерсоном, Минте, Галлахером, Доббином и другими игроками, которых мы пропустили. Таким образом клубы АПЛ «поправляли» свой трансферный баланс.

Итого «Астон Вилла» напродавала игроков на 145 миллионов евро (третьи в Европе) и потратила на новичков 176 миллионов (пятые в Европе). На бумаге — мощная перестройка, но на деле команда просто разменяла нескольких лидеров, заменив их новыми. И нет сомнений, что Эмери быстро впишет их в свою систему.

Фото Reuters

Многообещающий сезон

В этом сезоне у «Астон Виллы» все складывается как нельзя лучше — Уоткинс продолжает забивать и ассистировать, проснулся Джон Дюран, Онана четко влился в состав, а Мартинес все так же хорош.

В АПЛ «вилланы» сыграли шесть матчей и четыре из них выиграли. Единственное поражение — от «Арсенала». Ну и в последнем матче с «Ипсвичем» получилось добыть только ничью. Пока идут на пятом месте в АПЛ, набрав 13 очков за шесть туров.

В сезоне-2024/25 «Вилла» создала 9,1 xG (ожидаемые голы) в чемпионате — это восьмой результат. Как будто маловато, но даже «Арсенал» создал меньше. При этом команда забила 12 мячей. Это хороший темп, который говорит о том, что форварды у «Виллы» в отличной форме и продолжают забивать даже из не самых очевидных позиций.

Некоторые проблемы пока есть в обороне. Команда допустила 6,88 ожидаемого гола у своих ворот, но уже пропустила девять мячей. Явно требуется донастройка каких-то механизмов в защите, что удивительно, так как это обычно сильная сторона команд Эмери.

Игра с мюнхенцами станет для «Астон Виллы» первой большой проверкой в этом сезоне (не считая матча с «Арсеналом»). Венсан Компани неожиданно вернул времена, когда играть с «Баварией» боялись все: в последних матчах его команда разгромила загребское «Динамо» со счетом 9:2 и уничтожила «Вердер» пятью безответными голами. Споткнулись о «Байер», сыграв вничью, но по игре подопечные Компани были намного лучше.

«Бавария» подходит к поединку с «Астон Виллой» в статусе явного фаворита, но англичан не стоит сбрасывать со счетов. «Вилланы» пощупали новый для себя турнир, размявшись в матче с «Янг Бойз», и набрали достаточно хорошую форму.

«Вилле» для успеха нужны два фактора: традиционно сильное выступление Мартинеса в воротах и повышенная точность ударов Уоткинса. «Бавария» явно постарается сыграть первым номером, так что Эмери наверняка сделает ставку на скорость своей атаки и быстрые переводы мяча на треть поля соперника. Главное, чтобы не подвела оборона — как мы видим, в этом сезоне она пока сбоит.

Статистика Transfermarkt, Statmuse