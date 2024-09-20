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Сегодня, 08:30

Вратарь «Арсенала» совершил роскошный двойной сэйв в Лиге чемпионов. Райе пора в основу сборной?

Вратарь «Арсенала» Райя совершил двойной сэйв в Лиге чемпионов
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Вратарь «Арсенала» Давид Райя с одноклубниками после двойного сэйва в матче с «Аталантой» (0:0).
Фото Reuters
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Вероятно, лучший голкипер АПЛ.

Роскошный двойной сейв

Лига чемпионов ворвалась в сентябрьские будни премьерой нового формата. Первая игровая неделя растянулась аж на три дня, поэтому в четверг, в отличие от традиционной для него Лиги Европы, мы снова смотрели главный турнир континента.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:0
Арсенал

Привлекательных афиш хватило для каждого из вечеров. Закрывался первый тур сразу несколькими манящими матчами, одним из которых стала встреча «Аталанты» и «Арсенала» в Бергамо. Лондонцы на старте сезона — это мистер «тотал меньше». В АПЛ пропустили всего однажды, но и забили лишь шесть раз за четыре игры. О таких командах говорят, что в футбол они не влюбят. В интернете уже проводят параллели с творениями пикового Моуринью — монолитными, сдержанными, скорее оборонительными и местами тягомотными.

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После травмы Эдегора с мыслью в атаке стало еще напряженее. Например, конкретно в Италии Хаверц выглядел отрезанным от команды — если и получал мяч, то в основном верхом. А Сака и вовсе потерялся — всего 28 касаний за 73 минуты. «Арсенал» впервые за три матча не проиграл по владению. Правда, и не победил — закончили 50 на 50. Ни одна команда не добила до единицы xG без учета пенальти. В общем, игра действительно получилась равной и вполне на 0:0.

Только есть одно но. «Без учета пенальти» видели? Очень важная фраза, потому что пенальти-то был! Сразу после перерыва полузащитник хозяев Эдерсон прокинул между ног Томасу Парти, влетел в штрафную и получил от ганца по ногам. С этого момента текст превращается в сплошную оду Давиду Райе. Испанец отбил удар Ретеги, а потом шедеврально справился с добиванием — казалось, нападающий кивает в пустые ворота, как вдруг рука голкипера вынесла мяч с линии.

Давид Райя отразил пенальти от Матео Ретеги.
Фото Global Look Press
Давид Райя справился с добиванием от Матео Ретеги.
Фото Global Look Press

Причем не сказать, что у Райи прямо порядок с 11-метровыми — взял всего пять из 39 в карьере. Но прогресс чувствуется — с учетом выезда в Бергамо за последний год Давид разобрался с двумя ударами из пяти и вытащил «Арсеналу» послематчевую серию против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов (два сейва). В сумме получается, что испанец отразил 50% пенальти за «Арсенал» — четыре из восьми.

«Конечно, мне повезло, что я угадал направление удара и достал мяч. Мне также повезло, когда удалось среагировать и на добивание. Я был достаточно быстр, чтобы встать и отбить и этот мяч. Это фантастика — сохранить ворота сухими и помочь команде набрать очко», — прокомментировал произошедшее сам вратарь.

Безусловно, это спасение сделало Давида главным (да и единственным) героем матча. При этом важно отметить и другие его действия — в первую очередь вовлечение в розыгрыши. Тер Штеген мог позавидовать тому, как Райя действовал под давлением и раздавал пасы партнерам. Голкипер — четвертый в команде по количеству передач (40), с процентом точности восторгов нет, но уровень приемлемый (60%). Он не ошибался в сложных ситуациях и был надежен в коротких распасовках.

Давид Райя.
Фото Reuters

Испанец недооценен

«Арсенал» подписал Райю летом 2023 года. Выбор нового первого номера поначалу обильно критиковался — есть же крепкий Рамсдэйл, зачем нужен какой-то испанец из «Брентфорда»? Давид ответил 16 сухарями и «Золотой перчаткой». Всего 24 мяча пропустил! Или 0,75 в среднем за игру — лучший показатель в лиге. Это при неплохом 68,1% отраженных ударов.

На удивление, разговор про игрока, который не входит даже в топ-15 по зарплате в «Арсенале», а среди всех основных вратарей АПЛ уступает по окладу семерым коллегам! У того же Рамсдэйла, ушедшего в итоге в «Саутгемптон», больше.

Райя прогрессирует — прокачивает слабые стороны, вроде пенальти, и прибавляет в козырях, в той же игре ногами. Для вратаря еще очень важно пополнять коллекцию хайлайтов. Как ни крути, в современном мире очень важно, чтобы было из чего сделать нарезку на YouTube, нравится вам это или нет. И Давид явно справляется. Если так продолжится, возможно, скоро Унаи Симон будет смотреть матчи сборной Испании откуда-нибудь сбоку.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аталанта

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