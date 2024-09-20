Вратарь «Арсенала» совершил роскошный двойной сэйв в Лиге чемпионов. Райе пора в основу сборной?

Вероятно, лучший голкипер АПЛ.

Роскошный двойной сейв

Лига чемпионов ворвалась в сентябрьские будни премьерой нового формата. Первая игровая неделя растянулась аж на три дня, поэтому в четверг, в отличие от традиционной для него Лиги Европы, мы снова смотрели главный турнир континента.

Привлекательных афиш хватило для каждого из вечеров. Закрывался первый тур сразу несколькими манящими матчами, одним из которых стала встреча «Аталанты» и «Арсенала» в Бергамо. Лондонцы на старте сезона — это мистер «тотал меньше». В АПЛ пропустили всего однажды, но и забили лишь шесть раз за четыре игры. О таких командах говорят, что в футбол они не влюбят. В интернете уже проводят параллели с творениями пикового Моуринью — монолитными, сдержанными, скорее оборонительными и местами тягомотными.

После травмы Эдегора с мыслью в атаке стало еще напряженее. Например, конкретно в Италии Хаверц выглядел отрезанным от команды — если и получал мяч, то в основном верхом. А Сака и вовсе потерялся — всего 28 касаний за 73 минуты. «Арсенал» впервые за три матча не проиграл по владению. Правда, и не победил — закончили 50 на 50. Ни одна команда не добила до единицы xG без учета пенальти. В общем, игра действительно получилась равной и вполне на 0:0.

Только есть одно но. «Без учета пенальти» видели? Очень важная фраза, потому что пенальти-то был! Сразу после перерыва полузащитник хозяев Эдерсон прокинул между ног Томасу Парти, влетел в штрафную и получил от ганца по ногам. С этого момента текст превращается в сплошную оду Давиду Райе. Испанец отбил удар Ретеги, а потом шедеврально справился с добиванием — казалось, нападающий кивает в пустые ворота, как вдруг рука голкипера вынесла мяч с линии.

Давид Райя отразил пенальти от Матео Ретеги. Фото Global Look Press

Давид Райя справился с добиванием от Матео Ретеги. Фото Global Look Press

Причем не сказать, что у Райи прямо порядок с 11-метровыми — взял всего пять из 39 в карьере. Но прогресс чувствуется — с учетом выезда в Бергамо за последний год Давид разобрался с двумя ударами из пяти и вытащил «Арсеналу» послематчевую серию против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов (два сейва). В сумме получается, что испанец отразил 50% пенальти за «Арсенал» — четыре из восьми.

«Конечно, мне повезло, что я угадал направление удара и достал мяч. Мне также повезло, когда удалось среагировать и на добивание. Я был достаточно быстр, чтобы встать и отбить и этот мяч. Это фантастика — сохранить ворота сухими и помочь команде набрать очко», — прокомментировал произошедшее сам вратарь.

Безусловно, это спасение сделало Давида главным (да и единственным) героем матча. При этом важно отметить и другие его действия — в первую очередь вовлечение в розыгрыши. Тер Штеген мог позавидовать тому, как Райя действовал под давлением и раздавал пасы партнерам. Голкипер — четвертый в команде по количеству передач (40), с процентом точности восторгов нет, но уровень приемлемый (60%). Он не ошибался в сложных ситуациях и был надежен в коротких распасовках.

Давид Райя. Фото Reuters

Испанец недооценен

«Арсенал» подписал Райю летом 2023 года. Выбор нового первого номера поначалу обильно критиковался — есть же крепкий Рамсдэйл, зачем нужен какой-то испанец из «Брентфорда»? Давид ответил 16 сухарями и «Золотой перчаткой». Всего 24 мяча пропустил! Или 0,75 в среднем за игру — лучший показатель в лиге. Это при неплохом 68,1% отраженных ударов.

На удивление, разговор про игрока, который не входит даже в топ-15 по зарплате в «Арсенале», а среди всех основных вратарей АПЛ уступает по окладу семерым коллегам! У того же Рамсдэйла, ушедшего в итоге в «Саутгемптон», больше.

Райя прогрессирует — прокачивает слабые стороны, вроде пенальти, и прибавляет в козырях, в той же игре ногами. Для вратаря еще очень важно пополнять коллекцию хайлайтов. Как ни крути, в современном мире очень важно, чтобы было из чего сделать нарезку на YouTube, нравится вам это или нет. И Давид явно справляется. Если так продолжится, возможно, скоро Унаи Симон будет смотреть матчи сборной Испании откуда-нибудь сбоку.