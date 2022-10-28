«Байер» мог подать протест после матча с «Атлетико». Сколько ошибок совершил судья?

В конце драматичной игры пятого тура Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер» (2:2) бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном не соблюдала правила игры. Это едва не привело к переигровке. Объясняем, что произошло.

Первая ошибка. Взаимодействие с ВАР

Француз Клеман Тюрпен поторопился завершить встречу «Атлетико» — «Байер». Арбитр дал финальный свисток до того, как его видеоассистенты завершили проверку эпизода в штрафной площади гостей. А она показала, что были основания для назначения пенальти в ворота «Байера». В итоге французский судья в этом убедился сам и указал на 11-метровую отметку.

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) в свое время такую ситуацию описывал: когда ВАР фиксируют очевидный промах судьи после того, как тот дал свисток об окончании одного из таймов, но еще не ушел с поля. В этом случае видеоассистентам следует моментально сообщить арбитру, а тот, в свою очередь, должен проинформировать игроков и не дать им уйти с поля. А дальше рефери действует, как и положено по протоколу: проверка, просмотр видеозаписи, принятие решения.

Тюрпен допустил методическую ошибку, дав финальный свисток. Следовало поговорить с видеоарбитрами, уточнить, не произошло ли что-либо, заслуживавшее их внимания, и только после этого решить, свистеть или нет.

Вторая ошибка. Необъяснимая

Во время выполнения мадридцами 11-метрового удара бригада арбитров во главе с Тюрпеном допустила необъяснимую ошибку. Французские судьи не заметили, где оказался в момент выполнения пенальти Жоау Феликс. Португалец, в отличие от других футболистов, решил не соблюдать правило 14.

А в нем говорится, что остальные игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться:

— не ближе 9,15 метра (10 ярдов) от 11-метровой отметки;

— позади 11-метровой отметки;

— в пределах поля;

— за пределами штрафной площади.

После того как игроки займут позиции в соответствии с этим правилом, судья дает сигнал на выполнение 11-метрового удара. Тюрпен не выполнил это требование. Ни он, ни его помощники не заметили присевшего на корточки игрока «Атлетико».

Третья ошибка. Еще более необъяснимая

Янник Феррейра-Карраско выполнил пенальти — вратарь «Байера парировал удар.

Первым к мячу, полетевшему в направлении 11-метровой отметки, подбежал Сауль, нанесший удар головой. Мяч попал в перекладину.

Тюрпен продолжил игру, хотя в момент удара Сауля, судья должен был дать финальный свисток. Еще одна необъяснимая ошибка французского арбитра. Потерял концентрацию?

Затем по воротам пробил еще и Рейнилду Мандава.

Только после этого мяч покинул пределы поля, и Тюрпен наконец-то завершил игру, дав свисток.

Правило 14

Перед сезоном-2017/18 в правила игры внесли такое уточнение:

«В конце каждого из таймов матча или дополнительного времени разрешено добавлять время, чтобы 11-метровый удар был выполнен и завершен. Если добавляется время, 11-метровый удар считается завершенным, когда после выполнения удара мяч прекратит движение, выйдет из игры, в него сыграет любой из игроков (включая игрока, выполнявшего удар), кроме вратаря обороняющейся команды, или судья остановит игру из-за нарушения правил бьющим игроком или его партнером по команде. Если игрок обороняющейся команды (включая вратаря) совершит нарушение, и 11-метровый удар будет выполнен мимо или отбит вратарем, то удар повторяется».

То есть пенальти, выполненный Феррейрой-Карраско, считался завершенным, как только в мяч сыграл Сауль. Тюрпену, если бы он соблюдал правило 14, следовало в этот момент остановить матч. Но судья этого не сделал.

Протест

Если бы Сауль забил гол, принеся победу «Атлетико», или мяч отправил бы в ворота Рейнилду Мандава, и Тюрпен этот гол засчитал бы, у «Байера» появились бы основания опротестовать результат матча и потребовать переигровки. В такой ситуации контрольному, дисциплинарному и этическому комитету УЕФА пришлось бы удовлетворить этот протест. Матч переигрывался бы.

Вот она цена судейской ошибки в результате потери концентрации!

Нарушение процедуры

Помимо Жоау Феликса процедуру выполнения пенальти не стали соблюдать еще два футболиста — по одному из каждой команды. Они оказались ближе к 11-метровой отметке, чем разрешено правилами.

Если буквально следовать тексту правил, в такой ситуации 11-метровый удар следует повторить. Но это как раз тот случай, когда подавляющее большинство арбитров и их начальников закрывают глаза на нарушение. Тем более если футболисты до удара забегают не в штрафную площадь, а в сектор перед ней.

Следить за поведением игроков обязан сам арбитр. Видеоассистенты при нарушении правила и несоблюдении расстояния не имеют права вмешиваться.

Как накажут Тюрпена

Как накажут французского судью? Думаю, уже никак. Остался последний тур Лиги чемпионов. А дальше — чемпионат мира в Катаре, куда Тюрпен отправится со своей бригадой в первой декаде ноября. Восьмого числа в Дохе должен начаться судейский семинар.