Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:45

Хвича жжет и в Лиге чемпионов, «Бавария» превзошла рекорд «Реала», «Брюгге» — сенсация

Андрей Кузичев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия в матче Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи».
Фото Reuters
Обзор состоявшихся во вторник матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Кошмар Амстердама

Лига чемпионов. Группа A
04 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
1:6
Наполи

Когда-то Кварацхелии предрекали переход в «Аякс», хотя с яркими фланговыми форвардами у голландского гранда никогда проблем не возникало, и сейчас слева там разрывает соперников Бергвайн. И как раз он организовал быстрый гол для отличившегося в третьей встрече подряд Кудуса. Однако этот всплеск оказался лишь мгновением, а настоящее шоу устроил Хвича. Его ответом на пропущенный мяч стал пас пяткой под включение Оливеры, который выдал идеальную подачу на еще одного героя — Распадори.

И это стало серьезной заявкой на звание самого яркого матча вечера, продолжившегося результативным розыгрышем углового и подачей Кварацхелии на голову Ди Лоренцо. Без участия грузинского вингера в первом тайме обошлась только третья результативная атака «Наполи», когда от провалившихся защитников «Аякса» с центра поля убежал Зелиньски. Получился пресловутый «гол в раздевалку», а едва команды из нее вернулись, прессинг выжигавшего центр поля Замбо-Ангиссы привел к еще одному успеху набравшего великолепную форму Распадори.

В итоге «Наполи» стал первой итальянской командой, забившей больше десяти голов в трех первых играх группового раунда. Точнее, их уже тринадцать, а Хвича перед своей заменой впервые отправил мяч в сетку на таком уровне. И сделал это красиво — после элегантной стеночки с Распадори. После такого номера можно с чувством выполненного долга отправиться на скамейку.

А кошмар «Аякса», который лишь раз получал пятерку в еврокубках — в далеком 1980-м от «Баварии» — продолжился: удалением главной звезды Тадича и шестым голом от Джованни Симеоне. В отличие от своего знаменитого отца, он в этом турнире в полном порядке. Ну а Кварахцелия — это футболист топ-уровня, для которого так и несостоявшийся переход в «Аякс» был бы слишком скромным шагом в карьере.

Лига чемпионов. Группа A
04 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Рейнджерс

В последнее время Александр-Арнолд — объект жесткой критики. Однако против «Рейнджерс» защитник «Ливерпуля» наконец-то отличился со знаком плюс, открыв счет блестящим ударом со штрафного. Для него это не какое-то особенное событие, только в главном еврокубке красные не забивали подобные голы с декабря 2014-го, когда мяч в сетку отправил Стивен Джеррард.

Коуч «Астон Виллы», кстати, во вторник приехал на игру двух главных команд в своей карьере. За одну выступал, а во второй заявил о себе, как о неординарном тренере. Что касается игры, то хозяева развили успех уже после перерыва, когда Диас заработал пенальти, и Салах наконец-то пробил 39-летнего голкипера «джерс» Макгрегора. Шотландские фанаты зажгли на трибунах гораздо ярче, чем их любимая команда.

И

В

Н

П

М

О

1. Наполи

3

3

0

0

13-2

9

2. Ливерпуль

3

2

0

1

5-5

6

3. Аякс

3

1

0

2

6-8

3

4. Рейнджерс

3

0

0

3

0-9

0

12 октября. Наполи — Аякс, Рейнджерс — Ливерпуль.

Безупречная «Бавария»

Лига чемпионов. Группа C
04 окт, 19:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
5:0
Виктория Пл

Очевидно, что в «группе смерти» выжить должна «Бавария». Пока «Барселона» и «Интер» будут разбираться между собой, уже обыгравшие двух прямых конкурентов мюнхенцы получили возможность увеличить отрыв в двух встречах с аутсайдером. То, что «Виктория» в этом противостоянии выглядит обреченной, очевидно, и немцам для дебютного гола хватило первой же толковой атаки с завершающим ударом Сане под перекладину.

В дальнейшем события развивались так, что создалось впечатление: возможно, чехам просто не стоило приезжать в Мюнхен. «Виктория» — это просто не уровень Лиги чемпионов, где меньше всего хочется видеть матчи, где один соперник обыгрывает другого, прилагая усилия, сопоставимые с обводкой тренировочных манекенов. Примерно так забил Мане, а остальные детали разгрома вряд ли заслуживают разбора.

Достаточно сказать о том, что «Бавария» превзошла рекорд «Реала» и довела беспроигрышную серию в групповых турнирах до 31 матча. Еще одно историческое достижение мюнхенцев в этой серии — десять побед подряд.

Серхи Роберто и&nbsp;Жерар Пике. «Барселона» снова на грани провала в ЛЧ. Каталонцы рискуют второй год подряд не выйти из группы

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

3

3

0

0

9-0

9

2. Интер

3

2

0

1

3-2

6

3. Барселона

3

1

0

2

5-4

3

4. Виктория Пл

3

0

0

3

1-12

0

12 октября. Виктория Пл — Бавария, Барселона — Интер.

Бельгийское проклятие

Лига чемпионов. Группа B
04 окт, 22:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
2:0
Атлетико

Сенсационно захвативший лидерство «Брюгге» нашел, чем удивить «Атлетико». «Матрасники» вроде бы нагнетали давление и создавали моменты, а потом эффектное соло экс-форварда «Барселоны» Хутглы завершилось передачей на оказавшегося перед пустыми воротами Сова.

После этого еще более актуальной стала предматчевая статистика, согласно которой Бельгия — самая неудобная для мадридцев страна, где они не выигрывали ни разу. Ну а «Брюгге», открыв счет, поймал кураж. Хутгла же превратился для «Атлетико» в настоящий кошмар. Если бы не Облак, форвард хозяев не ограничился бы одним голом. Три победы с сухим счетом в исполнении бельгийского клуба — настоящая фантастика.

Лига чемпионов. Группа B
04 окт, 22:00. do Dragao (Порту)
Порту
2:0
Байер

Матч на «Драгау» получился насыщенным с точки зрения действий ВАР. Сначала «Байер» лишился гола Хадсона-Одои из-за нарушения правил в начальной стадии атаки. Потом преждевременной оказалась радость «Порту», так как видеоарбитры отмотали пленку и помогли назначить пенальти в ворота хозяев за игру рукой. Только мяч упорно не хотел идти в ворота, и Шик, недавно не забивший 11-метровый за сборную Чехии в Лиге наций, проиграл дуэль великолепному Диогу Коште. Этот вратарский подвиг стал залогом будущего успеха, который обеспечили идеальный выход из обороны и удар головой в исполнении Сануси.

И

В

Н

П

М

О

1. Брюгге

3

3

0

0

7-0

9

2. Порту

3

1

0

2

3-6

3

3. Байер

3

1

0

2

2-3

3

4. Атлетико

3

1

0

2

2-5

3

12 октября. Атлетико — Брюгге, Байер — Порту.

Вратарская катастрофа

Лига чемпионов. Группа D
04 окт, 19:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
4:1
Спортинг

Не набравший на старте ни одного очка «Марсель» еще и лишился поддержки своих горячих болельщиков. Те показали буйный нрав в игре с «Айнтрахтом», и УЕФА оставил трибуны «Велодрома» пустыми. Туда допустили только небольшую группу поклонников «Спортинга», и они увидели первый гол уже на 51-й секунде. Тогда фанатов «львов» хотелось назвать счастливчиками, однако их сделал несчастными фактически похоронивший свою команду голкипер Адан.

Сначала, выбивая мяч, он попал в выставленную ногу Алексиса Санчеса, и счет сравнялся. Затем еще один вынос кипера Гендузи перехватил в центре поля, что закончилось вторым голом «Марселя». А завершился «бенефис» Адана удалением за игру рукой за пределами штрафной. Когда же его сменщика пробил Балерди, результат уже не вызывал вопросов. Интересно, что три из четырех последних побед марсельцев в Лиге чемпионов одержаны в матчах когда команда пропускала первой.

Лига чемпионов. Группа D
04 окт, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
0:0
Тоттенхэм Хотспур

И

В

Н

П

М

О

1. Спортинг Л

3

2

0

1

6-4

6

2. Тоттенхэм

3

1

1

1

2-2

4

3. Айнтрахт Ф

3

1

1

1

1-3

4

4. Марсель

3

1

0

2

4-4

3

12 октября. Спортинг Л — Марсель, Тоттенхэм — Айнтрахт Ф.

Статистика дня

4-м — после Дель Пьеро, Раванелли и Симоне Индзаги — итальянцем, забившим в двух первых для себя матчах главного еврокубка, стал нападающий «Наполи» Распадори.

6 лет не забивал в Лиге чемпионов полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. Прошлый раз он отличился еще в составе «Байера» в игре против ЦСКА.

9500-й гол в истории Лиги чемпионов забил нападающий «Баварии» Мане.

Лига чемпионов: таблицы, расписание матчей, результаты, новости и обзоры

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Аякс
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
ФК Марсель
ФК Наполи
ФК Порту
ФК Тоттенхэм Хотспур
3
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигурное катание теперь будет скучным? Для наших спортсменов написали этический кодекс
Хвича Кварацхелия: «Мне кажется, что мои мечты исполнились»
Politico сообщило о договоренности постпредов ЕС по новому пакету санкций против РФ
Госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн
Путин предупредил Запад о последствиях из-за введения потолка цен на российское сырье
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Клопп — о победе над «Рейнджерс»: «Это было именно то, что нам было нужно»
Чалханоглу: «Интер» доказал свою состоятельность»
«Аякс» — «Наполи»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Интер» — «Барселона»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов: «Интер» обыграл «Барселону» и другие матчи 3-го тура
Чалханоглу признан лучшим игроком матча «Интер» — «Барселоны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Барселона» снова на грани провала в ЛЧ. Каталонцы рискуют второй год подряд не выйти из группы