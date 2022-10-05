Хвича жжет и в Лиге чемпионов, «Бавария» превзошла рекорд «Реала», «Брюгге» — сенсация

Обзор состоявшихся во вторник матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Кошмар Амстердама

Когда-то Кварацхелии предрекали переход в «Аякс», хотя с яркими фланговыми форвардами у голландского гранда никогда проблем не возникало, и сейчас слева там разрывает соперников Бергвайн. И как раз он организовал быстрый гол для отличившегося в третьей встрече подряд Кудуса. Однако этот всплеск оказался лишь мгновением, а настоящее шоу устроил Хвича. Его ответом на пропущенный мяч стал пас пяткой под включение Оливеры, который выдал идеальную подачу на еще одного героя — Распадори.

И это стало серьезной заявкой на звание самого яркого матча вечера, продолжившегося результативным розыгрышем углового и подачей Кварацхелии на голову Ди Лоренцо. Без участия грузинского вингера в первом тайме обошлась только третья результативная атака «Наполи», когда от провалившихся защитников «Аякса» с центра поля убежал Зелиньски. Получился пресловутый «гол в раздевалку», а едва команды из нее вернулись, прессинг выжигавшего центр поля Замбо-Ангиссы привел к еще одному успеху набравшего великолепную форму Распадори.

В итоге «Наполи» стал первой итальянской командой, забившей больше десяти голов в трех первых играх группового раунда. Точнее, их уже тринадцать, а Хвича перед своей заменой впервые отправил мяч в сетку на таком уровне. И сделал это красиво — после элегантной стеночки с Распадори. После такого номера можно с чувством выполненного долга отправиться на скамейку.

А кошмар «Аякса», который лишь раз получал пятерку в еврокубках — в далеком 1980-м от «Баварии» — продолжился: удалением главной звезды Тадича и шестым голом от Джованни Симеоне. В отличие от своего знаменитого отца, он в этом турнире в полном порядке. Ну а Кварахцелия — это футболист топ-уровня, для которого так и несостоявшийся переход в «Аякс» был бы слишком скромным шагом в карьере.

В последнее время Александр-Арнолд — объект жесткой критики. Однако против «Рейнджерс» защитник «Ливерпуля» наконец-то отличился со знаком плюс, открыв счет блестящим ударом со штрафного. Для него это не какое-то особенное событие, только в главном еврокубке красные не забивали подобные голы с декабря 2014-го, когда мяч в сетку отправил Стивен Джеррард.

Коуч «Астон Виллы», кстати, во вторник приехал на игру двух главных команд в своей карьере. За одну выступал, а во второй заявил о себе, как о неординарном тренере. Что касается игры, то хозяева развили успех уже после перерыва, когда Диас заработал пенальти, и Салах наконец-то пробил 39-летнего голкипера «джерс» Макгрегора. Шотландские фанаты зажгли на трибунах гораздо ярче, чем их любимая команда.

И В Н П М О 1. Наполи 3 3 0 0 13-2 9 2. Ливерпуль 3 2 0 1 5-5 6 3. Аякс 3 1 0 2 6-8 3 4. Рейнджерс 3 0 0 3 0-9 0

12 октября. Наполи — Аякс, Рейнджерс — Ливерпуль.

Безупречная «Бавария»

Очевидно, что в «группе смерти» выжить должна «Бавария». Пока «Барселона» и «Интер» будут разбираться между собой, уже обыгравшие двух прямых конкурентов мюнхенцы получили возможность увеличить отрыв в двух встречах с аутсайдером. То, что «Виктория» в этом противостоянии выглядит обреченной, очевидно, и немцам для дебютного гола хватило первой же толковой атаки с завершающим ударом Сане под перекладину.

В дальнейшем события развивались так, что создалось впечатление: возможно, чехам просто не стоило приезжать в Мюнхен. «Виктория» — это просто не уровень Лиги чемпионов, где меньше всего хочется видеть матчи, где один соперник обыгрывает другого, прилагая усилия, сопоставимые с обводкой тренировочных манекенов. Примерно так забил Мане, а остальные детали разгрома вряд ли заслуживают разбора.

Достаточно сказать о том, что «Бавария» превзошла рекорд «Реала» и довела беспроигрышную серию в групповых турнирах до 31 матча. Еще одно историческое достижение мюнхенцев в этой серии — десять побед подряд.

И В Н П М О 1. Бавария 3 3 0 0 9-0 9 2. Интер 3 2 0 1 3-2 6 3. Барселона 3 1 0 2 5-4 3 4. Виктория Пл 3 0 0 3 1-12 0

12 октября. Виктория Пл — Бавария, Барселона — Интер.

Бельгийское проклятие

Сенсационно захвативший лидерство «Брюгге» нашел, чем удивить «Атлетико». «Матрасники» вроде бы нагнетали давление и создавали моменты, а потом эффектное соло экс-форварда «Барселоны» Хутглы завершилось передачей на оказавшегося перед пустыми воротами Сова.

После этого еще более актуальной стала предматчевая статистика, согласно которой Бельгия — самая неудобная для мадридцев страна, где они не выигрывали ни разу. Ну а «Брюгге», открыв счет, поймал кураж. Хутгла же превратился для «Атлетико» в настоящий кошмар. Если бы не Облак, форвард хозяев не ограничился бы одним голом. Три победы с сухим счетом в исполнении бельгийского клуба — настоящая фантастика.

Матч на «Драгау» получился насыщенным с точки зрения действий ВАР. Сначала «Байер» лишился гола Хадсона-Одои из-за нарушения правил в начальной стадии атаки. Потом преждевременной оказалась радость «Порту», так как видеоарбитры отмотали пленку и помогли назначить пенальти в ворота хозяев за игру рукой. Только мяч упорно не хотел идти в ворота, и Шик, недавно не забивший 11-метровый за сборную Чехии в Лиге наций, проиграл дуэль великолепному Диогу Коште. Этот вратарский подвиг стал залогом будущего успеха, который обеспечили идеальный выход из обороны и удар головой в исполнении Сануси.

И В Н П М О 1. Брюгге 3 3 0 0 7-0 9 2. Порту 3 1 0 2 3-6 3 3. Байер 3 1 0 2 2-3 3 4. Атлетико 3 1 0 2 2-5 3 12 октября. Атлетико — Брюгге, Байер — Порту.

Вратарская катастрофа

Не набравший на старте ни одного очка «Марсель» еще и лишился поддержки своих горячих болельщиков. Те показали буйный нрав в игре с «Айнтрахтом», и УЕФА оставил трибуны «Велодрома» пустыми. Туда допустили только небольшую группу поклонников «Спортинга», и они увидели первый гол уже на 51-й секунде. Тогда фанатов «львов» хотелось назвать счастливчиками, однако их сделал несчастными фактически похоронивший свою команду голкипер Адан.

Сначала, выбивая мяч, он попал в выставленную ногу Алексиса Санчеса, и счет сравнялся. Затем еще один вынос кипера Гендузи перехватил в центре поля, что закончилось вторым голом «Марселя». А завершился «бенефис» Адана удалением за игру рукой за пределами штрафной. Когда же его сменщика пробил Балерди, результат уже не вызывал вопросов. Интересно, что три из четырех последних побед марсельцев в Лиге чемпионов одержаны в матчах когда команда пропускала первой.

И В Н П М О 1. Спортинг Л 3 2 0 1 6-4 6 2. Тоттенхэм 3 1 1 1 2-2 4 3. Айнтрахт Ф 3 1 1 1 1-3 4 4. Марсель 3 1 0 2 4-4 3

12 октября. Спортинг Л — Марсель, Тоттенхэм — Айнтрахт Ф.

Статистика дня

4-м — после Дель Пьеро, Раванелли и Симоне Индзаги — итальянцем, забившим в двух первых для себя матчах главного еврокубка, стал нападающий «Наполи» Распадори.

6 лет не забивал в Лиге чемпионов полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. Прошлый раз он отличился еще в составе «Байера» в игре против ЦСКА.

9500-й гол в истории Лиги чемпионов забил нападающий «Баварии» Мане.

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