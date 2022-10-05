Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:10

Хвича снова забил и отдал. Спаллетти построил в «Наполи» чудо-команду

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
1/2
Уже бьют рекорды.
Лига чемпионов. Группа A
04 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
1:6
Наполи

«Наполи» разнес в гостях «Аякс» со счетом 6:1 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Мы много восторженно говорим в последнее время про Хвичу Кварацхелию, который в Амстердаме забил и отдал голевой пас, но самое время отметить блестящую работу Лучано Спаллетти. Экс-тренер «Зенита» получил от La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценку 9,0 за матч против «Аякса». В трех первых матчах группового турнира «Наполи» одержал три победы и забил 13 голов — четыре «Ливерпулю», три шотландскому «Рейнджерс» и шесть «Аяксу». Это — абсолютный рекорд для итальянских клубов в групповом этапе Лиги чемпионов по итогам первых трех игровых дней.

Очень сильное впечатление производит в последнее время, в частности, 22-летний форвард Джакомо Распадори, на появлении которого настаивал лично Спаллетти. Парня взяли из «Сассуоло» с правом обязательного выкупа, и тот летает на крыльях. На моих глазах Распадори сначала забил на стадионе «Сан-Сиро» решающий гол в ворота сборной Англии в Лиге наций, а затем поразил меня своим здоровым цинизмом на арене «Ференц Пушкаш» в Будапеште, где Италия обыграла Венгрию. За матч против «Аякса» нападающему тоже поставили высочайший балл — 9,0.

Хвича Кварацхелия в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Аякс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;. Хвича жжет и в Лиге чемпионов, «Бавария» превзошла рекорд «Реала», «Брюгге» — сенсация

Ну а Кварацхелия уже традиционно проявил себя ярко и эффективно. Corriere dello Sport выставила ему оценку 8,0, La Gazzetta dello Sport — 7,5. Итальянские СМИ дружно отмечают, что Хвича не только хорош в атаке, но и достойно отрабатывает в обороне. От себя добавлю, что соперники все чаще и больнее бьют его по ногам, но грузинский игрок словно не обращает на это внимания и продолжает упорно лезть на чужие ворота. Совершенно очевидно, что у 21-летнего парня твердый спортивный характер, ну а Спаллетти и его верный помощник Марко Доменикини умеют заставлять игроков прогрессировать.

Спаллетти — блестящий специалист, отменный тактик, но он известен своим непростым и конфликтным характером, который неизбежно мешает ему во всех клубах. Перед стартом нынешнего сезона уже ходили разговоры, что тренер вот-вот может быть уволен из «Наполи» из-за проблем с раздевалкой и несовместимости характеров с хозяином клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Лучано Спаллетти. Фото Reuters
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters

Однако феерический старт, который выдал «Наполи», показал, что обновление команды на фоне ухода звездных ветеранов пошло всем на пользу. Складывается впечатление, что и сам Спаллетти словно помолодел. Похоже, впервые за долгие годы у него нет врагов внутри раздевалки. В серии А «Наполи» идет в лидерах, ну а в Лиге чемпионов команда уже практически решила свою первую задачу — выход из группы.

Спаллетти любит воевать с ветряными мельницами и обижаться на весь окружающий мир, но на сегодняшний день он выглядит тренером, который обрел некий душевный комфорт. И это огромный плюс для «Наполи». Если Спаллетти сумеет до конца сезона удержать это состояние, то вкупе с его высочайшим профессионализмом, а также талантом и дикой мотивацией новых игроков, которые быстро нашли общий язык с раздевалкой «Наполи», это может позволить неаполитанцам побороться за скудетто до самого финиша.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ниманна обвинили в жульничестве более чем в 100 партиях. Это крупнейший скандал в истории
Безбожно пил и умер в 22. Трагедия несостоявшейся суперзвезды
Песков отреагировал на заявление США о допустимости ударов по Крыму
Песков объяснил проблемы с выплатами мобилизованным в Омской области
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на день рождения
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Лига чемпионов, 5 октября: «Челси» сыграет с «Миланом», «Реал» — «Шахтер» и другие матчи
Сменившего Абрамовича американца уже не любят в Англии. Почему новый владелец «Челси» всех бесит
Гвардиола: «Копенгаген» — хорошая команда. Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть матч»
Анчелотти сообщил, что Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Шахтером»
Кулибали считает Жиру топ-футболистом
Караваев похвалил игроков «Ростова» после игры с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Сменившего Абрамовича американца уже не любят в Англии. Почему новый владелец «Челси» всех бесит