Хвича снова забил и отдал. Спаллетти построил в «Наполи» чудо-команду

Уже бьют рекорды.

«Наполи» разнес в гостях «Аякс» со счетом 6:1 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Мы много восторженно говорим в последнее время про Хвичу Кварацхелию, который в Амстердаме забил и отдал голевой пас, но самое время отметить блестящую работу Лучано Спаллетти. Экс-тренер «Зенита» получил от La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценку 9,0 за матч против «Аякса». В трех первых матчах группового турнира «Наполи» одержал три победы и забил 13 голов — четыре «Ливерпулю», три шотландскому «Рейнджерс» и шесть «Аяксу». Это — абсолютный рекорд для итальянских клубов в групповом этапе Лиги чемпионов по итогам первых трех игровых дней.

Очень сильное впечатление производит в последнее время, в частности, 22-летний форвард Джакомо Распадори, на появлении которого настаивал лично Спаллетти. Парня взяли из «Сассуоло» с правом обязательного выкупа, и тот летает на крыльях. На моих глазах Распадори сначала забил на стадионе «Сан-Сиро» решающий гол в ворота сборной Англии в Лиге наций, а затем поразил меня своим здоровым цинизмом на арене «Ференц Пушкаш» в Будапеште, где Италия обыграла Венгрию. За матч против «Аякса» нападающему тоже поставили высочайший балл — 9,0.

Ну а Кварацхелия уже традиционно проявил себя ярко и эффективно. Corriere dello Sport выставила ему оценку 8,0, La Gazzetta dello Sport — 7,5. Итальянские СМИ дружно отмечают, что Хвича не только хорош в атаке, но и достойно отрабатывает в обороне. От себя добавлю, что соперники все чаще и больнее бьют его по ногам, но грузинский игрок словно не обращает на это внимания и продолжает упорно лезть на чужие ворота. Совершенно очевидно, что у 21-летнего парня твердый спортивный характер, ну а Спаллетти и его верный помощник Марко Доменикини умеют заставлять игроков прогрессировать.

Спаллетти — блестящий специалист, отменный тактик, но он известен своим непростым и конфликтным характером, который неизбежно мешает ему во всех клубах. Перед стартом нынешнего сезона уже ходили разговоры, что тренер вот-вот может быть уволен из «Наполи» из-за проблем с раздевалкой и несовместимости характеров с хозяином клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Лучано Спаллетти. Фото Reuters

Однако феерический старт, который выдал «Наполи», показал, что обновление команды на фоне ухода звездных ветеранов пошло всем на пользу. Складывается впечатление, что и сам Спаллетти словно помолодел. Похоже, впервые за долгие годы у него нет врагов внутри раздевалки. В серии А «Наполи» идет в лидерах, ну а в Лиге чемпионов команда уже практически решила свою первую задачу — выход из группы.

Спаллетти любит воевать с ветряными мельницами и обижаться на весь окружающий мир, но на сегодняшний день он выглядит тренером, который обрел некий душевный комфорт. И это огромный плюс для «Наполи». Если Спаллетти сумеет до конца сезона удержать это состояние, то вкупе с его высочайшим профессионализмом, а также талантом и дикой мотивацией новых игроков, которые быстро нашли общий язык с раздевалкой «Наполи», это может позволить неаполитанцам побороться за скудетто до самого финиша.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо