Хвича снова забил и отдал. Спаллетти построил в «Наполи» чудо-команду

Сегодня, 13:10
«Наполи» разнес в гостях «Аякс» со счетом 6:1 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Мы много восторженно говорим в последнее время про Хвичу Кварацхелию, который в Амстердаме забил и отдал голевой пас, но самое время отметить блестящую работу Лучано Спаллетти. Экс-тренер «Зенита» получил от La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценку 9,0 за матч против «Аякса». В трех первых матчах группового турнира «Наполи» одержал три победы и забил 13 голов — четыре «Ливерпулю», три шотландскому «Рейнджерс» и шесть «Аяксу». Это — абсолютный рекорд для итальянских клубов в групповом этапе Лиги чемпионов по итогам первых трех игровых дней.
Очень сильное впечатление производит в последнее время, в частности, 22-летний форвард Джакомо Распадори, на появлении которого настаивал лично Спаллетти. Парня взяли из «Сассуоло» с правом обязательного выкупа, и тот летает на крыльях. На моих глазах Распадори сначала забил на стадионе «Сан-Сиро» решающий гол в ворота сборной Англии в Лиге наций, а затем поразил меня своим здоровым цинизмом на арене «Ференц Пушкаш» в Будапеште, где Италия обыграла Венгрию. За матч против «Аякса» нападающему тоже поставили высочайший балл — 9,0.
Ну а Кварацхелия уже традиционно проявил себя ярко и эффективно. Corriere dello Sport выставила ему оценку 8,0, La Gazzetta dello Sport — 7,5. Итальянские СМИ дружно отмечают, что Хвича не только хорош в атаке, но и достойно отрабатывает в обороне. От себя добавлю, что соперники все чаще и больнее бьют его по ногам, но грузинский игрок словно не обращает на это внимания и продолжает упорно лезть на чужие ворота. Совершенно очевидно, что у 21-летнего парня твердый спортивный характер, ну а Спаллетти и его верный помощник Марко Доменикини умеют заставлять игроков прогрессировать.
Спаллетти — блестящий специалист, отменный тактик, но он известен своим непростым и конфликтным характером, который неизбежно мешает ему во всех клубах. Перед стартом нынешнего сезона уже ходили разговоры, что тренер вот-вот может быть уволен из «Наполи» из-за проблем с раздевалкой и несовместимости характеров с хозяином клуба Аурелио Де Лаурентисом.
Однако феерический старт, который выдал «Наполи», показал, что обновление команды на фоне ухода звездных ветеранов пошло всем на пользу. Складывается впечатление, что и сам Спаллетти словно помолодел. Похоже, впервые за долгие годы у него нет врагов внутри раздевалки. В серии А «Наполи» идет в лидерах, ну а в Лиге чемпионов команда уже практически решила свою первую задачу — выход из группы.
Спаллетти любит воевать с ветряными мельницами и обижаться на весь окружающий мир, но на сегодняшний день он выглядит тренером, который обрел некий душевный комфорт. И это огромный плюс для «Наполи». Если Спаллетти сумеет до конца сезона удержать это состояние, то вкупе с его высочайшим профессионализмом, а также талантом и дикой мотивацией новых игроков, которые быстро нашли общий язык с раздевалкой «Наполи», это может позволить неаполитанцам побороться за скудетто до самого финиша.
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