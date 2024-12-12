«Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил

Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура Лиги чемпионов.

Расколдованный Дортмунд

У матчей в Дортмунде и Турине оказалось много общего. Во-первых, самые яркие в туре афиши. Во-вторых, нули на табло по итогам первых таймов. Наконец, упущенные отличные моменты. Явных шансов на взятие ворот за 45 минут не возникло только у «Ювентуса». В свою очередь бьянконери спас Ди Грегорио, Холанн после классного паса Де Брейне, казалось, наверняка подсекал мяч над вратарем, но тот успел поднять руку и выдал сейв вечера.

Ну а в Дортмунде «Боруссия» с «Барселоной» словно решили обменяться любезностями. Для начала промахнулся Рафинья, неудачно подставивший ногу под мяч, когда пас с фланга шведкой вырезал Ямаль. А у дортмундцев своим промахом с нескольких метров ответил Забитцер. Когда же в начале второго тайма мяч в сетку все же отправил Гирасси, сразу трое «шмелей» были пойманы в фирменную офсайдную ловушку Ханси Флика.

Как оказалось, это было затишье перед бурей, которая началась синхронно — когда в обеих встречах шла 53-я минута! В Турине Эдерсон справился с ударом «ножницами» в исполнении защитника Гатти, только атака продолжилась, и после удара Влаховича мяч от вратаря опустился за линию. А у «Барсы» почти синхронно забил Рафинья, которого отправил к воротам Дани Ольмо.

Вот тут и начались отличия. «Барселона» свое преимущество упустил из-за довольно глупого фола Кубарси. Непонятно, зачем он толкал в спину Гирасси, фактически подарив тому пенальти и ответный гол. Зато «Юве» снова спас Ди Грегорио, сумевший вытащить из «девятки» удар Гюндогана. В ответ туринцы забили еще, когда в очередной раз сработала американская связка. Веа в быстрой атаке мягко навесил, и Маккенни красиво пробил с лета (2:0).

Вот она — роль вратаря. Ди Грегорио дал «Старой синьоре» шанс на победу, и она его использовала. В Дортмунде же голкиперы не были идеальны. Кобель — пусть речь и о непростом ударе — отбил мяч на ногу вернувшему «Барсе» лидерство Феррану Торресу. А Пенье, возможно, не стоило так решительно вылетать за пределы штрафной в попытке исправить просчет защитников. В итоге Гирасси во второй раз сравнял счет, поразив фактически беззащитные ворота.

Впрочем, вратарский фактор оказался значимым, но не решающим. В отличие от ошибки Гросса, что нивелировало его голевой пас. Просчетом, впрочем, нужно было еще воспользоваться, и тут свое веское слово сказал Ямаль. Кажется, скоро закончатся эпитеты, чтобы давать характеристики передачам каталонского вундеркинда. А, может, иногда слова — лишнее. Нужно просто наслаждаться моментом, и забивать, что и сделал блестяще вышедший на замену Торрес.

У «Барсы» пять побед подряд и место в плей-офф. У «Боруссии», которая впервые проиграла дома в этом сезоне, тоже все неплохо (12 очков). Как и у «Ювентуса», который набрал на один балл меньше. «Сити» же придется поволноваться. В январе «горожанам» играть с «ПСЖ», а их 8 очков — худший результат за всю карьеру Хосепа Гвардиолы после шести матчей группового этапа. И все это опять же на фоне самой плохой тренерской серии каталонца в десяти последних матчах (+1=2-7).

У «Атлетико» десять побед подряд

Игровой день открылся самым предсказуемым матчем, в котором безнадежный аутсайдер приехал в гости к «Атлетико». Мадридцы не только гарантировали себе место в плей-офф, но и второй раз в своей истории выиграли десять раз подряд. «Слован» продержался четверть часа — до того момента, как Альварес с линии штрафной отправил мяч в дальнюю «девятку». Еще одной неприятностью для гостей стала травма Барсегяна. Армянский полузащитник выделяется в каждом матче и в Мадриде успел отметиться попаданием в перекладину. А подвел итог первому тайму гол Гризманна, который неожиданно легко перепрыгнул в площади ворот опытного Кашию.

Но чего не отнимешь у команды Владимира Вайсса, которая заметно уступает в классе большинству соперников, так это готовности выкладываться в каждой игре и искать счастье у чужих ворот. Вот и в испанской столице «Слован» в начале второго тайма благодаря внимательности ВАР заработал право на пенальти. Впрочем, интригу это не оживило, и забивающий на протяжении пяти матчей Гризманн быстро восстановил статус-кво. Антуану осталось всего три результативных удара, чтобы стать четвертым французом с 50 голами в ЛЧ. Накануне этой отметки достиг Мбаппе, который сравнялся с Анри, а впереди с пока космическим отрывом отличившийся 90 раз Бензема.

Мадридская игра запомнится уникальным событием в истории ЛЧ. Впервые на скамейках находились отцы — Вайсс-старший и Диего Симеоне, а на поле их сыновья — Владимир Вайсс-младший и Джулиано Симеоне. Интересно, что словацкий полузащитник после поражения от «Ман Сити» (0:4) заявил о завершении карьеры. Он ни разу не попадал в заявку «Слована» с 1 октября, а тут вышел на замену на последние минуты.

Нервотрепка и две травмы

«Милан», выдав серию из трех побед, в этот раз столкнулся с кадровыми проблемами. Россонери до января лишились Пулишича, а в первом тайме игры с «Црвеной Звездой» из-за травм пришлось менять Лофтус-Чика и Морату. Для полного комплекта неприятностей не хватало только пропущенного гола, однако удар Максимовича остановила перекладина. Но класс в итоге взял свое. Именно класс, который продемонстрировали выдавший шикарный длинный пас Фофана и Рафаэл Леау. Португалец одним касанием поймал мяч в воздухе, а вторым отправил его под перекладину. Визуально все получилось легко и просто. В игре же «Милану» пришлось напрячься по полной после красивого ответного гола Радоньича. Развязка наступила на последних минутах, когда Абрахам все же добил в сетку отскочивший от перекладины мяч.

«Штурму» не хватило надежности

В прошлом туре чемпионы Австрии наконец-то одержали первую победу, а дебютировавший в воротах «Штурма» Даниил Худяков не позволил «Жироне» поразить свои ворота. После этого воспитанник «Локомотива» дважды сыграл в национальном чемпионате, пропустив от «Альтаха» (1:1) и оформив второй «сухарь» во встрече с «Тиролем» (3:0). А в Лилле россиянину пришлось до перерыва дважды достать мяч из сетки. Интересно, что в прошлый раз «доги» забили два мяча в домашней игре ЛЧ десять лет назад и тоже нашему вратарю — Владимиру Габулову в игре с ЦСКА, который в итоге отыгрался в концовке (2:2).

В среду «Штурм» едва не повторил армейский номер, на стыке таймов превратив 2:0 в 2:2. Но в концовке команда из Граца провалилась в обороне, и едва появившийся на поле Харальдссон вогнал мяч в ближний верхний угол. Получилась копия ошибки с голом Баккера, и выручить Худякову было сложно. А вот в первой голевой атаке хозяев голкипер не выручил, не сумев остановить удар Сахрауи с острого угла. Команда Брюно Женезьо с 13 очками в восьмерке лучших, тогда как шансы «Штурма» на плей-офф близки к нулю. В январе, когда в Австрии будет перерыв в чемпионате, черно-белым играть с «Аталантой» и «Лейпцигом».

Качели «Штутгарта»

«Бенфика» не смогла взломать оборону «Болоньи», а быстрый гол Павлидиса отменили из-за офсайда. Серьезной проблемой для лиссабонцев оказался Скорупски, который в конце первого тайма своим спасением не дал состояться голу-красавцу Ди Марии. Еще один крутой номер польского вратаря стал следствием собственного неловкого движения. Мяч отлетел на ногу Павлидису, но и тут Скорупски блокировал удар в упор. После такого остановить еще одну атаку Ди Марии было уже проще.

«Фейеноорд» одержал важнейшую победу в борьбе за выход в плей-офф и набрал 10 очков. Для роттердамцев все решится в январских играх с «Баварией» и «Лиллем», а «Спарту» удалось смять уже в дебюте. Начав с результативного углового и гола Траунера, голландцы забили в первом тайме три гола, чего в главном еврокубке им не удавалось с 1974 года. После такого старта оставалось только не разбазарить преимущество.

«Штутгарт» не так хорош, как в прошлом сезоне. В предыдущем туре швабов унизила «Црвена Звезда» (5:1), а теперь команда Сабастьяна Хенесса уже в дебюте пропустила от аутсайдера. Нюбель даже не шелохнулся после попадания в ближний угол. Впрочем, в этот раз немцы ситуацию исправили. До перерыва равновесие восстановил Штиллер, а во втором тайме хозяева деморализовали соперника двумя голами с интервалом в несколько минут. Швейцарцы после этого развалились, а главным архитектором победы «Штутгарта» стал трижды ассистировавший партнерам Ридер. 5:1 после 1:5 — это какие-то удивительные качели.

Статистика дня

1-й раз в истории французские клубы проиграли девять подряд лигочемпионских матчей соперникам из Англии.

3-м — после Погба и Миретти — футболистом, сыгравшим за «Ювентус» 6 матчей в ЛЧ до наступления 20-летия, стал Кенан Йылдыз.

17 лет и 2 месяца — возраст полузащитника «Лилля» Буадди. Он самый юный игрок, который провел за французские клубы пять матчей в главном еврокубке.

36 мячей под началом Диего Симеоне забил в ЛЧ за «Атлетико» Гризманн. Аргентинского тренера и французского снайпера опережают две связки: Хосепа Гвардиолы и Месси (43 гола), а также Юргена Клоппа и Салаха (41).

74-й матч провел в турнире установивший клубный рекорд полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

100 игр в ЛЧ провел «Монако». Среди французских клубов монегаски уступают «ПСЖ» (157), «Лиону» (136) и «Марселю» (106).