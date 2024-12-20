Домашние матчи «Барселоны» в Мадриде? Каталонцев прогоняют с Олимпийского стадиона, а «Камп Ноу» еще не готов

Сине-гранатовые могут временно сменить город прописки.

Испанское медиа Marca сообщило о новых проблемах «Барселоны». Клуб приступил к поискам стадиона для проведения домашних матчей плей-офф Лиги чемпионов: весной каталонцы должны освободить Олимпийский стадион, а из-за правил УЕФА они не смогут сыграть на «Камп Ноу».

Почему «Барселона» ищет стадион

Городской совет Барселоны уведомил сине-гранатовых, что им придется освободить Олимпийский стадион к маю 2025-го. На арене запланирована серия культурных мероприятий и концертов, которые невозможно совместить со спортивными событиями. При этом к апрелю ожидается возвращение «Барсы» на «Камп Ноу», хотя работы по реконструкции идут медленнее запланированного. Сейчас на стадионе существуют сложности с организаций аварийных выходов, а также с посевом газона.

Однако из-за правил УЕФА в Лиге чемпионов сине-гранатовым все же придется найти новый дом. Европейский футбольный союз может утвердить лишь одну арену на каждый из этапов турнира — групповой или плей-офф. После их начала нельзя менять локацию. Если каталонцы пробьются в топ-16 ЛЧ, то на заявку домашней арены у них будет время до 21 февраля, так как матчи 1/8 финала пройдут 4 и 11 марта. Если сине-гранатовые начнут плей-офф со стыковых матчей, то должны будут определиться с домом до 31 января. В обоих случаях вероятность того, что «Камп Ноу» будет готов к играм, — ничтожна.

«Барселона» имеет неплохие шансы пробиться в топ-16 и все же выиграть немного времени для приведения «Камп Ноу» в готовность. Однако, согласно данным Marca, чтобы успеть, необходимо чудо. Сейчас команда находится с 15 очками на второй строчке общего этапа, отставая только от «Ливерпуля». В двух оставшихся турах она встретится с «Бенфикой» на выезде и «Аталантой» дома.

Олимпийский стадион в Барселоне. Фото Global Look Press

Какие у «Барсы» варианты

О проблемах каталонцев прознали в Испании. Сообщалось, что изначально сине-гранатовые подыскивали варианты в Каталонии, — рассматривали стадионы «Жироны», «Лериды» или «Химнастика», однако они оказались слишком маленькими. Одним из реальных кандидатов осталась соседская арена «Эспаньола» — 40-тысячная «Корнелья-Эль Прат».

Возможное выступление «Барсы» на стадионе «Эспаньола» прокомментировал даже мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Он же допустил игры каталонцев на арене «Атлетико» «Метрополитано». «Если это будет выгодно «Атлетико» с финансовой точки зрения, то у меня нет возражений», — ответил политик на вопрос El Chiringuito о гипотетической игре «Барсы» в Мадриде.

«Метрополитано» действительно называют одним из возможных вариантов для «Барселоны», как и стадион «Валенсии» «Месталья» — обе арены обладают хорошей вместимостью (в районе 70 и 49 тысяч человек соответственно) и соответствуют требованиям УЕФА. Президент «матрасников» Энрике Сересо тоже не против принять «Барсу». «Мы всегда сотрудничаем со всеми клубами. Будем ли мы вести переговоры с «Барсой»? Нам не нужно ни о чем договариваться, посмотрим, что произойдет», — передает его слова El Chiringuito.

«Барселона» не играет на «Камп Ноу» с сезона-2023/24, после того как на арене начались работы по реконструкции — их хотели завершить к 125-летию клуба. Однако годовщина прошла 29 ноября, а стадион будет готов только в 2025-м.