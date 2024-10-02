«Барселона», «Ман Сити», «Боруссия» и «Интер» уничтожили соперников, «Милан» пока на дне

Обзор состоявшихся во вторник матчей 2-го тура Лиги чемпионов.

«Брест» и «Спарта» — главные сенсации

Игровой день начался в Штутгарте и Зальцбурге и подарил два сюрприза. Один получился относительным, но одновременно комплексным. Уже в отборочных раундах было видно, что нынешний «Зальцбург» мало похож на себя прежнего, а принявший летом «быков» бывший помощник Юргена Клоппа в «Ливерпуле» Пеп Лейндерс — не волшебник. Причем реальность оказалась даже слишком жесткой к команде, чья гегемония в Австрии подошла к концу. 0:3 от «Спарты», теперь — 0:4 от «Бреста». Настоящая катастрофа.

Самое неприятное для «Зальцбурга» заключается в том, что два разгрома случились в играх с сопоставимыми по статусу соперниками. И уж точно дело не в том, что при счете 0:0 австрийцы остались без быстрого гола из-за офсайда. Ну а «Брестом» стоит восхититься. Дебютант ЛЧ уже одержал две победы, и для Франции это историческое событие. Прошлый раз такой результат в главном еврокубке его новичок («Страсбур») показывал еще в старом Кубке чемпионов в 1979 году.

Как и в случае с «Брестом» (который еще и тренирует тренер-дебютант ЛЧ Эрик Руа!), не стоит теперь удивляться и результатам «Спарты», которой предрекали незавидную участь в Штутгарте. Уж очень хорошее впечатление произвели швабы в гостях у «Реала». И ведь все для команды Себастьяна Хенесса началось идеально — с быстрого гола Мийо. Однако на него великолепным штрафным ответил Кайринен, а еще один стандарт чехов завершился попаданием в штангу. После этого пражане показали образцовую игру в обороне, хотя давление немцев казалось бесконечным.

Нападающий «Байера» Виктор Бонифейс забивает гол в ворота «Милана». Фото Reuters

Новый рекорд Леверкузена

Игра «Байера» и «Милана» — вторая по статусу афиша вторника. И, пожалуй, это была самая напряженная игра, в которой «Байер» второй раз за несколько дней продемонстрировал умение быть прагматичным. На выходных команда Хаби Алонсо отстояла выездную ничью с «Баварией». Сейчас — сохранила минимальный перевес, который обеспечило добивание Бонифейса после удара Фримпонга.

Эта парочка организовала взятие ворот еще в первом тайме, но ВАР его отменил из-за офсайда голландского латераля. Прибавивший же в концовке «Милан» не смог распорядиться своим отличным шансом. Рейндерс слишком долго перекладывал мяч под ударную ногу и не смог пробить Градецки. Как итог — второе поражение «россонери» и новый рекорд Леверкузена, который не уступает в десяти домашних еврокубковых матчах (+7=3).

Форвард «Барселоны» Рафинья (в центре) в матче против «Янг Бойз». Фото AFP

Вдохновение Рафиньи и зрелость Левандовски

Две главных фигуры первого тайма — Щенсны и Рафинья. Новый вратарь «Барселоны», который ради контракта с каталонцами принял решение возобновить карьеру, смотрел за игрой с трибуны и осчастливил некоторых болельщиков совместными фото. А на поле зажигал Рафинья. Бразилец уже признавался, что капитанская повязка вдохновляет его, и он подтверждает это своей игрой.

Для начала Рафинья вырезал передачу на Левандовски, после чего сам отличился на добивании. Без капитана обошлось только третье взятие ворот, когда Иньиго Мартинес образцово пробил головой после штрафного в исполнении Педри. Что до Левандовски — то «Янг Бойз» стал 35-й командой, ворота которой поляк поразил в ЛЧ. За спиной остался Бензема, а больше жертв в главном еврокубке на счету Месси (40) и Криштиану Роналду (38). Плюс, оформивший дубль Левандовски стал вторым после португальца футболистом, который после 30-летия записал на свой счет более пятидесяти лигочемпионских мячей (51).

Но в целом все получилось ожидаемым, а самым заметным событием стоит признать выход на замену Френки де Йонга. Голландец не играл за «Барсу» более пяти месяцев из-за травмы лодыжки, которая оставила его без чемпионата Европы. Трибуны устроили полузащитнику овацию еще в момент разминки.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн бьет по воротам «Слована». Фото Reuters

График Холанна

Братислава дождалась первого для «Слована» домашнего матча ЛЧ, только на этом празднике команда Владимира Вайсса была обречена на роль статистов. Представление же в столице Словакии давал «Манчестер Сити», у которого в первом тайме забили те, кому это было важно. Для Гюндогана, которому при ударе с подбора помог рикошет, это первый гол после возвращения в Англию. Для Фодена — первый в сезоне Естественно, Фил сделал красиво, на исполнение уложив мяч впритирку со штангой.

0:2 по итогам первого тайма — удача «Слована». В прямом смысле, так как ворота хозяев трижды спасал каркас ворот. Но, само собой, команда Хосепа Гвардиолы и не думала останавливаться. И, на самом деле, тоже важный для себя гол забил Холанн. Дело в том, что норвежец не отличался в трех предыдущих матчах ЛЧ, а вторничный успех позволил ему сохранить среднюю результативность на уровне более гола за игру (42 в 41 матче). После этого можно было спокойно передать эстафету не забивавшему на таком уровне Макэйти.

Футболисты «Интера» отмечают гол Хакана Чалханоглу в матче с «Црвеной Звездой». Фото Reuters

Запасной вариант Индзаги

Говорят, реформа турнира должна была подарить топ-клубам больше топ-матчей. На самом же деле бросается в глаза и значительное число игр, исход которых изначально видится очевидным. Настолько, что Симоне Индзаги может позволить себе роскошь выпустить в атаке не Лаутаро Мартинеса с Тюрамом, а героев второго плана — Арнаутовича и Тареми.

Иранец был по настоящему хорош, организовав два гола «Интера». В первом случае он обокрал бывшего полузащитника «Милана» Крунича и вывел на удар Арнаутовича. Во втором жертвой отбора Тареми стал капитан сербов — экс-защитник «Краснодара» Спаич. После этого отличился вышедший на замену Лаутаро, и логично, что Тареми доверили довершить разгром с пенальти. Ну а началось все с красивейшего штрафного в исполнении Хакана Чалханоглу. Турок — мастер стандартов, только в ЛЧ «Интер» так не забивал с гола Снайдера в ворота ЦСКА в апреле 2010 года.

Вратарь «Селтика» Каспер Шмейхель в матче против дортмундской «Боруссии». Фото Global Look Press

Дортмундский кошмар для Шмейхеля

Если в чемпионате Шотландии «Селтик» еще не пропускал (в шести матчах), то в Дортмунде команда Брендана Роджерса уже к перерыву получила в свои ворота пять мячей. Причем для несчастного Шмейхеля, за игрой которого с трибуны наблюдал его знаменитый отец Петер, все сразу пошло не так. Вратарь только с нарушением правил остановил Байно-Гиттенса, который после яркого выхода на замену в первом туре (два гола «Брюгге») заслужил место в старте.

Настоящим же кошмаром для шотландцев стал Адейеми. Форвард заработал второй пенальти и оформил хет-трик, став вторым после баварца Гомеса немцем, которому это удалось в матче ЛЧ за первые 45 минут. Кстати, пять раз до перерыва «Боруссия» уже забивала, семь лет назад уничтожив оборону польской «Легии». Тогда на пару с варшавянами дортмундцы выдали самый результативный матч в истории турнира (8:4). Сейчас же немцы ограничились семью результативными ударами, не догнав отличившуюся в первом туре девять раз «Баварию».

ПСВ поставил «Спортинг» в затруднительное положение, когда игрок голландской сборной Схаутен обокрал соперника перед штрафной и запустил мяч под дальнюю штангу. В десятом матче сезона «львы» оказались в непривычном положении, так как они еще не уступали по итогам первых таймов. Если бы все так и закончилось, об этом бы вспомнили, обсуждая эпизод, в котором выходивший один на один Эдуарду Кварежма в последний момент поскользнулся на ровном месте. Но спасительный гол Даниэла Брагансы все эти разговоры отменил.

Статистика дня

16 раз, начиная с прошлого розыгрыша ЛЧ, попадали в каркас ворот футболисты «ПСЖ».

17 раз с начала года с учетом всех турниров не пропускал «Арсенал». В лигах топ-5 больше сухих игр только у «Реала» (18).

20 гостевых матчей главного еврокубка обязательно пропускает «ПСЖ».

25 матчей не проигрывает «Манчестер Сити», повторив рекорд «МЮ», установленный в период с 2007 по 2009 год.

28 раз открывал счет в матчах ЛЧ нападающий «Барселоны» Левандовски, который по этому показателю превзошел легенду «Реала» Рауля. Выше поляка Криштиану Роналду (49), Месси (43) и Бензема (30).

43 процента матчей ЛЧ проиграл «ПСЖ» под началом Луиса Энрике. Это худший показатель в истории парижан.

300 матчей за ПСВ провел нападающий Люк де Йонг.