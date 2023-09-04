«МЮ» и «Бавария» снова сыграют в ЛЧ. В 1999-м они подарили один из главных триллеров в истории футбола

Продолжение противостояния топ-клубов.

«Как только мы дошли до последней игры и она закончилась, я просто потерял сознание», — так Петер Шмейхель вспоминал кампанию Лиги чемпионов сезона-1998/99. «Манчестер Юнайтед» в финале розыгрыша оформил один из самых удивительных камбэков в истории футбола: манкунианцы уже в компенсированное время вонзили два мяча и превратили 0:1 с «Баварией» в 2:1. А сэр Алекс Фергюсон завоевал первый «ушастый» кубок в карьере.

Команды сойдутся на групповом этапе предстоящего розыгрыша ЛЧ — жеребьевка отправила их в группу А, где еще находятся «Галатасарай» и «Копенгаген». «Ман Юнайтед» и «Бавария» встретятся в официальных матчах впервые с 2014 года. Всего история их противостояния насчитывает более 10 матчей, самым запоминающихся из которых точно остается финал 1999 года.

В 1998-м «МЮ» и «Бавария» тоже играли в одной группе — тогда первое место в квартете определил автогол

«МЮ» и «Бавария» вместе начали турнир, который закончился безумным триллером на «Камп Ноу». Команды попали в одну группу, где обошли «Барселону» и «Брондбю», — первую позицию в квартете забрали мюнхенцы, набрав всего на очко больше. В очных встречах будущие финалисты ни разу не определили сильнейшего: в Мюнхене закончили 2:2, в Манчестере — 1:1. Эти встречи оказались первыми в истории противостояния команд.

Причем на «Альянц Арене» «Бавария» вырвала ничью уже на 90-й минуте благодаря автоголу главного героя финала Тедди Шерингема. В решающем матче турнира англичанин оформил 1+1 по системе «гол + пас», но на групповом этапе лишил «МЮ» победы и первого места в квартете. «Хотел сыграть свою роль и стать героем», — вспоминал нападающий ощущения перед финалом.

Тедди Шерингем. Фото Global Look Press

В плей-офф соперники прошли похожий маршрут из легкого успеха в четвертьфинале и проблем в полуфинале. «МЮ» сперва разобрался с «Интером» (3:1 по сумме двух встреч), который упирался только на родном стадионе (1:1). В полуфинале манкунианцам достался еще один итальянский клуб. «Ювентус» серьезно помучил «красных дьяволов», которые в полуфинале показали репетиционный камбэк. Дома англичане выковали лишь ничью, а на выезде отыгрались с 0:2, причем победный третий мяч Энди Коул воткнул уже на 83-й минуте.

«Бавария» же сначала попала на соотечественников из «Кайзерслаутерна»: мюнхенцы уничтожили «красных чертей» даже несмотря на молодого Микаэля Баллака в составе (6:0 по сумме двух игр). В полуфинале мюнхенцы страдали с киевским «Динамо», где блистали Андрей Шевченко, Сергей Ребров и другие молодые украинцы. Немцы прошли в финал только благодаря минимальной домашней победе (4:3 по сумме двух матчей). Причем в Киеве мюнхенцы тоже оформили небольшое спасение — благодаря голам на 78-й и 88-й минутах вырвали ничью (3:3).

Не без проблем, но «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» оказались сильнейшими европейскими командами. Игра на «Камп Ноу» должна была решить спор соперников, тянущийся еще с группового этапа, где ни одна из сторон так и не одержала победу.

Решающий гол Уле Гуннар Сульшера. Фото Global Look Press

«Бавария» сминала «МЮ» большую часть матча — сказывалось отсутствие двух ключевых полузащитников

«Камп Ноу» — возможно, один из самых атмосферных стадионов. Огромная чаша отлично подходит для проведения топ-матчей. В день финала Лиги чемпионов в Барселону приехала куча болельщиков-иностранцев — только ради поддержки «Манчестера» прибыло около 50 тысяч человек. Толпу не вместил даже каталонский стадион, куда «приземлилось» около 92 тысяч зрителей.

Пение Монсеррат Кабалье предвосхитило невероятный триллер, а Пьерлуиджи Коллина вывел футболистов на газон. «Не могу поверить, что с той игры прошел 21 год, — поделился итальянец. — Это определенно была незабываемая ночь, особенно последние три минуты! В остальном матч получился не таким уж хорошим. Это была обычная игра, если можно сказать, что финал Лиги чемпионов — это обычная игра. Но с учетом трех минут добавленного времени, двух забитых голов и перехода трофея от одной команды к другой этот финал стал одним из величайших в истории Лиги чемпионов».

Уже на шестой минуте Марио Баслер прошил Шмейхеля со штрафного и вывел «Баварию» вперед. Немец отличился в третьем матче ЛЧ подряд — именно его гол принес мюнхенцам минимальную победу над «Динамо». При этом с «МЮ» полузащитник практически не пересекался, хотя команды встречались уже в третий раз на турнире. В первой игре на групповом этапе немец не попал даже в заявку, а во второй провел на поле жалкие девять минут.

«Бавария» продолжала давить и после забитого мяча, попытки же «Юнайтед» отыграться выглядели нелепыми. Команде Фергюсона не хватало двух важнейших полузащитников — Роя Кина и Пола Скоулза, пропускавших финал. Дуайт Йорк и Энди Коул никак не могли преодолеть вязких защитников соперника, хотя пара форвардов считалась одной из сильнейших в Европе. Во втором тайме мюнхенцы были максимально близки к тому, чтобы укрепить преимущество. Сначала Мехмет Шолль зарядил в штангу, потом Карстен Янкер ударом через себя влепил в перекладину. Такое мощное невезение вселяло уверенность в манкунианцев, хотя время стремительно утекало.

«Когда мяч попал в штангу, я сначала даже не обернулся — понимал, что счет 2:0 (в пользу «Баварии». — Прим. «СЭ»). Когда увидел, что мяч попал в штангу и вернулся прямо ко мне, я понял, что мы выиграем», — рассказывал вратарь «красных дьяволов» Петер Шмейхель.

Оливер Кан после окончания матча. Фото Global Look Press

Как «МЮ» перевернул финал — помог Бекхэм, выход Шерингема и мотивационная речь Фергюсона

Йорк и Коул продолжали тонуть в защитных линиях «Баварии», а на скамейке запасных в это время кипел Тедди Шерингем. За четыре дня до финала ЛЧ англичанин отличился в финале Кубка Англии и ожидал место в основе и на финал еврокубка. Но Фергюсон оставил страйкера на скамейке и превратил его в концентрат энергии. Коуч выпустил Тедди только на 67-й минуте, но за это время разъяренный форвард перевернул игру.

«Помню, как сэр Алекс подошел ко мне в перерыве и сказал: «Я собираюсь оставить все как есть, но будь готов, потому что если мы не забьем еще 10 или 15 минут, ты выйдешь». Я не хотел, чтобы наша команда забила в ближайшие 10-15 минут. Хотел, чтобы команда проигрывала со счетом 0:1, чтобы у меня был шанс сыграть в финале Лиги чемпионов», — рефлексировал Шерингем.

Форвард не только сыграл, но и стал главным героем финала. «Манчестер» навалился в последний штурм и на 90-й минуте заработал угловой — длительная осада наконец привела к какому-то результату, ведь среди игроков в красных футболках было достаточно ребят, умеющих как следует подавать в штрафную.

Само собой, среди них был Дэвид Бекхэм, который весь матч проводил на непривычной позиции в центре поля. Ферги бросил Бекса в середину из-за недоступности Кина и Скоулза. Большую часть матча Дэвид оставался незаметным, но, как и Шерингем, получил шанс блеснуть в самом конце матча. Подача англичанина взболтала обстановку в штрафной Оливера Кана, где уже находился и вратарь манкунианцев. В толпе разобрался Райан Гиггз: валлиец пробил с линии штрафной, а недавно вышедший на поле Тедди перевел мяч в сетку.

Петер Шмейхель с чемпионским кубком. Фото Global Look Press

«После того как забил, я пошел праздновать, но проверил у линейного судьи, чтобы убедиться, что он не зафиксировал офсайд», — рассказал Шерингем.

Спустя несколько десятков секунд манкунианцы заработали еще один корнер. На этот раз Шерингем отправился на ближнюю штангу, откуда скинул мяч на дальнюю — там его подкараулил другой вышедший на замену форвард Уле Гуннар Сульшер. Норвежец воткнул второй мяч и принес «МЮ» первую победу в ЛЧ в эпоху Фергюсона.

«Это был полный шок, как мы все перевернули, — рассказывал Шерингем. — По сей день ко мне подходят люди и говорят, что к тому времени, как они закончили праздновать первый гол, мы уже праздновали второй. Люди, смотрящие это в пабах, все еще праздновали повтор первого гола, а затем праздновали еще больше — некоторые не знали, что был второй гол, это произошло так быстро.

Я никогда так долго не праздновал на поле, думаю, мы проехали три или четыре круга почета. Мы действительно использовали момент. Мы не просто праздновали победу в Лиге чемпионов, мы праздновали предыдущие 11 дней, выиграв премьер-лигу и Кубок Англии. После этого мы некоторое время расслаблялись в ванне, но наверстали упущенное той ночью и тусовались до семи утра. Без сомнения, это было самое восторженное празднование в моей карьере — мы отмечали требл, поэтому устроили в Барселоне настоящую вечеринку".

Убитые горем футболисты «Баварии». Фото Global Look Press

Игру «Манчестера» перевернули выход Сульшера и Шерингема, но не только эти решения Фергюсона повлияли на ход матча. В первом тайма «Бавария» унижала «красных дьяволов», поэтому тренеру требовались нужные слова, чтобы перезагрузить футболистов. Сэр Алекс думал об этом все заключительные минуты первой половины и в итоге зажег своих игроков на великий второй тайм.

«Он сказал: смотрите, вы видели этот трофей там, в центре поля. Если не выиграете, то не сможете к нему прикоснуться. Возможно, вы никогда больше не подойдете так близко. Поэтому убедитесь, что вы делаете все, что в ваших силах, в индивидуальном выступлении и в командном выступлении, чтобы быть уверенными, что вы знаете, постарайтесь выиграть эту игру. Никаких «если» и «но», — вспоминал слова коуча Шерингем.

Триллер на «Камп Ноу» символизирует противостояние «МЮ» и «Баварии». В предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов команды пересекутся на групповом этапе — в сезоне-1998/99 все начиналось так же.