«Бавария» победила кризисный «МЮ» в матче-триллере. Но в Мюнхене полно своих проблем

Легко может полыхнуть.

У « Юнайтед » три поражения подряд - каждый раз команда пропускала три и более мяча

Из матча-триллера в Мюнхене можно сделать сразу несколько выводов. Часть из них очевидная и касается проблем «Манчестер Юнайтед», коих в избытке. Ко всему прочему добавился и привоз Андре Онаны, и этот момент, случившийся при счете 0:0, безусловно, повлиял на ход игры. Надо отдать должное камерунцу - после финального свистка он общался с журналистами в смешанной зоне и признал, что «подвел команду».

А будь на месте Лисандро Мартинеса Харри Магуайр, страшно представить, что уже творилось бы в соцсетях и пабликах, — аргентинец снова наделал позиционных ошибок, но к его косякам все относятся как-то снисходительнее.

Теперь у «МЮ» три поражения подряд, если брать все турниры, и в каждом из этих матчей команда пропускала три и более мяча, чего не случалось аж с 1978 года. А единственная сухая игра случилась более месяца назад, в первом туре АПЛ против «Вулверхэмптона», да и то тогда «Вулвз» нанесли 22 удара по воротам команды Эрика тен Хага.

В Мюнхене проблемы с составом - команда недоукомплектована

Но проблемы «МЮ» — вещь довольно перманентная на старте этого сезона. А вот неочевидный вывод из игры на «Альянц Арене» — хрупкость «Баварии». Вроде бы хозяева все контролировали, все время вели в счете, но, оглядываясь, задаешься вопросом: а что было бы, если б не ошибка Онаны и не довольно спорный пенальти (момент в очередной раз подчеркнул, что-то, как трактовать игру рукой, не понимает, кажется, никто: можно вспомнить сразу несколько случаев, когда в схожей ситуации 11-метровый не назначался, например, встречу «Тоттенхэма» и «МЮ» пару недель назад)? Понятно, что так не работает — этих «если» можно набрать в любую сторону, но все же.

Впечатление же еще усиливает и матч с «Байером», состоявшийся в прошлый уик-энд, и тоже в Мюнхене (2:2). Гостям в какой-то степени повезло — спасительный пенальти в самой концовке был довольно случайным. Но важен даже не счет, а тот факт, что «Байер» совсем не боялся «Баварии» и старался навязывать свой привычный футбол, не сильно подстраиваясь под грозного соперника. И это, напомню еще раз, в Мюнхене. Да и пять пропущенных голов за два матча — это многовато.

Футболисты «Баварии». Фото Reuters

Отчасти это объясняется недоукомплектованностью нынешней «Баварии», как бы странно это ни звучало.

Мюнхенцы вошли в сезон со Свеном Ульрайхом в качестве основного вратаря — и это уже показательно. Возвращение Мануэля Нойера после травмы откладывается, а удерживать Янна Зоммера, который зимой пришел как раз подменить капитана, клуб не стал. Да и сам швейцарец не горел желанием усаживаться на лавку. Ульрайх не совершал пока ошибок, сравнимых с той, что допустил Онана, но от вратаря в топ-клубе требуется не только ловить «свои» мячи, но и нечто большее.

В опорной зоне, по сути, нет альтернативы Йозуа Киммиху и Леону Горетцке. Разве что Конрад Лаймер, который сейчас периодически выходит на фланге обороны, но все равно этого недостаточно.

Кроме того, после ухода Люки Эрнандеза, Бенжамена Павара и Йосипа Станишича так и не получилось подписать еще одного защитника. И к закрытию трансферного окна оказалось, что у «Баварии» всего три центрдефа и только один игрок справа — марроканец Нуссаир Мазрауи.

Почему так вышло? В какой-то степени эти проблемы можно было предвидеть. Все лето у «Баварии» не было спортивного директора — Кристоф Фройнд вступил в должность только 1 сентября. В связи с этим, с одной стороны, больше полномочий и влияния получил главный тренер Томас Тухель. С другой, он был частью так называемого трансферного комитета, куда входило семь человек. И получилось, в общем, по классике.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель. Фото Reuters

Не психанет ли Тухель ?

Тухель очень хотел центрфорварда, «Бавария» упорно билась за Харри Кейна и в итоге добилась своего. Но он также хотел и чистого опорника-разрушителя, так называемого шестого номера. И тут тренер понимания не нашел. Правда, в дедлайн в Мюнхен уже даже прилетел Жоау Палинья, но «Фулхэм» не нашел ему замену и в итоге отказался продавать португальца. Не удалось перед закрытием окна взять и защитника Тревора Чалоба из «Челси».

«Раньше мы смеялись над трансферным дедлайном и его суетой», — грустно констатировал почетный президент «Баварии» Ули Хенесс в интервью Sueddeutsche Zeitung.

«О, у нас очень смелый состав. Посмотрим, будет ли этого достаточно, чтобы достичь поставленных целей», — саркастически заметил Тухель после победы над «Боруссией» М (2:1) перед паузой на игры сборных.

Другая его ремарка, касающаяся ситуации с правым защитником, тоже красноречива: «Нам не нужно было отпускать Станишича, если мы знали, что Павар хочет уйти».

В итоге справа в обороне выходит Лаймер, а в опорную зону Тухель по ходу игр выпускает центрального защитника Маттейса де Лигта. И эти его высказывания с нотками сарказма говорят о многом. Зная, как складывались отношения тренера с руководством в предыдущих клубах (особенно в Дортмунде и «Челси»), есть немаленькая вероятность того, что ничем хорошим это не закончится. Тем более что председатель совета директоров «Баварии» Ян Кристиан Дрезен уже рекомендовал Тухелю больше подтягивать молодежь и «быть креативнее» — сомнительно, чтобы тренер был в восторге от такой идеи.

И если в итоге в «Баварии» все же полыхнет, будет жаль Кейна, который ехал в Мюнхен за большими титулами.