Нойер снова чудовищно ошибся в Лиге чемпионов. Он больше не вратарь топ-уровня?

Конец не за горами.

Второй день второго тура обновленной Лиги чемпионов принес несколько сенсаций разной степени. «Реал» внезапно уехал с нулем очков и голов из Лилля, «Монако» после победы над «Барсой» лишь в добавленное время спас ничью с загребским «Динамо», а «Атлетико» получил 0:4 от «Бенфики». Матч с самой интригующей афишей тоже удивил результатом — «Бавария» безыдейно проиграла «Астон Вилле» 0:1.

Нечеловеческие 9:2 против Загреба двухнедельной давности не должны вводить в заблуждение. Как выяснилось, Компани пока не разобрался, как справляться с выстроенными системными командами. Так было в бундеслиге с «Байером», который успешно отсиделся несколько дней назад (1:1), так произошло и с «Виллой», в итоге вовсе победившей. В первом случае показатель ожидаемых голов немецкого гранда остановился на 1,21, во втором — 1,09. Убедительными цифры не назвать.

«Бавария» впервые за 42 матча проиграла в групповом этапе Лиги чемпионов. Предыдущее поражение датируется 27 сентября 2017 года. Целых семь лет прошло! Что интересно, тогда команду Карло Анчелотти огорчил «ПСЖ», возглавляемый... кем? Правильно, Унаи Эмери — ныне главным тренером «Виллы».

Харри Кейн («Бавария») и Росс Баркли («Астон Вилла»). Фото Reuters

Итак, атака Мюнхена кое-как ковырялась со слаженными действиями соперников. 17:5 по ударам, 64 на 36 по проценту владения — статистика вполне позволяет рассчитывать хоть на что-нибудь. Но эффективность давления красноречивее всего отражается в приведенном ранее xG. Получается, матч на 0:0. И он был бы безголевым, не будь в воротах Мартинес и Нойер.

Мануэль с грохотом проиграл дуэль аргентинскому коллеге. Эмилиано совершил семь сейвов, среди которых два сложнейших спасения в добавленное ко второму тайму время. Буквально эталонный перформанс в исполнении чемпиона мира-2022 — четко, безошибочно, надежно. Ну и, как всегда, чуток эпатажно.

А другой чемпион мира, тот, что побеждал в 2014-м, мрачно ошибся. Непонятное действие Нойера привело к единственному голу, который забил джокер бирмингемцев Джон Дуран — нападающий обожает результативно выходить на замену. Например, в АПЛ у форварда девять голов за «Виллу», восемь из которых он воткнул после появления со скамейки.

38-летний вратарь относительно недавно перенес крайне тяжелую травму. После вылета с катарского ЧМ Ману поехал кататься на горных лыжах и сломал правую голень. В итоге провел вне футбола почти год. Если точнее, 311 дней. В преклонном по футбольным меркам возрасте звучит почти как приговор, но кипер вернулся и снова занял место в рамке «Баварии».

С момента восстановления Нойер уже не похож на лучшего вратаря в мире. Да даже во внутреннем чемпионате. В сезоне-2023/24 он провел 23 матча и пропустил 33 мяча. По среднему числу голов за игру Мануэль занял шестое место среди вратарей с 20+ выходами (1,45), а процент сейвов вообще отправляет его аж на 13-ю строчку. Что уж там, в гранде уровня «Баварии» набрать всего шесть сухарей — это несерьезно. У Нюбеля вон в «Штутгарте» 11 за 30 матчей.

Еще немец стал фатально косячить. В полуфинале прошлой Лиги чемпионов Ману выронил мяч из рук после удара Винисиуса и позволил Хоселу сравнять счет по сумме двух встреч, после чего нападающий забил второй, а «Реал» ускакал в финал вместо «Баварии». Необходимо отметить, что в той игре Нойер несколько раз по-настоящему выручил, поэтому крайним его не сделаешь, да и не хочется. Но ситуация с Дураном — другое, более страшное дело.

Понимаете, здесь случился просчет, каких он себе позволить не может. Мануэль ошибся при выходе из ворот в попытке прочитать эпизод. Получилась позиция ни туда ни сюда — вратарь будто замер на секунду-другую в районе линии штрафной и молниеносно получил за шиворот. Кто-то может вспомнить подобное в исполнении Нойера? Про Станковича можно не говорить, там немного иное.

Если в мае был звоночек, то теперь — тотальная тревога. Безусловно, Нойер до сих пор великолепен в розыгрышах и передачах. Но таких много. А заглядывать в будущее и инстинктивно чувствовать, когда дернуться вперед и со стопроцентной вероятностью подчистить, могут единицы.

Фото Global Look Press

«Я мог бы стоять на два метра глубже, но это наш стиль игры. Нападающий сыграл хорошо. Все знают, что я всегда выхожу из ворот, это часть моей игры», — сказал Мануэль после матча с «Виллой». Да, мы знаем. Потому и волнуемся, когда натыкаемся на невиданный сбой. Кажется, он и сам осознает закат. Не просто же так закончил со сборной и не собирается опять за нее выступать после травмы тер Штегена. Да и прошлая еврокампания для «Баварии» завершилась после ляпа Нойера в полуфинале с «Реалом».

Летом 2026 года из аренды должен вернуться Александр Нюбель, которого еще в 2020-м подписали в качестве потенциального наследника. Не удивляйтесь, если «Бавария» захочет отозвать его из «Штутгарта» чуть раньше, например уже по окончании текущего сезона. Нойер точно недоговорил и парочку великолепных матчей обязательно исполнит, но скоро все кончится. Уже кончается. Се ля ви.