«ПСЖ» с Месси и Мбаппе снова опозорился. Шейхам пора избавляться от звезд

Лучший момент, чтобы признать ошибки.

Когда пару лет назад парижане подписывали Лионеля Месси, они явно ждали не два подряд вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов. Конечно, Лео тот еще еврокубковый охотник — последний трофей аргентинец завоевывал в 2015 году — но в плане имиджа это была отличная история. Образовавшееся трио Неймар — Мбаппе — Месси звучало грозно.

Впрочем, только звучало. Сперва «Реал» показал, что мало одних гениев — нужен еще и характер. А теперь и «Бавария» продемонстрировала, для чего в команде десять полевых работяг. Безусловно, если «ПСЖ» продолжит свою политику, еще немало клубов докажут парижанам, почему с гениями нельзя перебарщивать.

Взять того же Месси — у него давно есть штампованное прозвище «пешехода», но ведь он реально практически не бегал в Мюнхене! Да, Лео сканировал поле и просчитывал ходы, экономил силы или как там еще это оправдывают — вот только без толку. В один из немногих разов, когда он попробовал ускориться и выйти на простор, его в три шага догнал Горецка и сбил с ног. На этом фоне его прогулки в тот момент, когда мюнхенцы втаптывали соперника в газон, смотрелись просто дико.

С Мбаппе ситуация чуть лучше, хотя он и стал одним из худших игроков матча с «Баварией». Тут он, скорее, оказался заложником — бедняга Килиан уже устал намекать о том, что его любимая позиция — на фланге, но вместо этого его уже который раз за сезон отправили играть вторым нападающим. Не без помощи, кстати, Неймара — знаменитого участника всех важных матчей «ПСЖ» последних лет. Бразилец снова травмировался, и Кристоферу Гальтье пришлось тасовать состав.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Как видно, троица, вместо того чтобы стать силой в европейском футболе, стала друг для друга и для клуба обузой. Неймар — вроде есть, но не играет. Мбаппе — есть, но играет не там, потому что вроде есть Неймар. Месси — играет... специфически. И никому из них нельзя подобрать замену, потому что один — чемпион мира и живая легенда, второй — его бывший наследник и самый дорогой игрок в истории, а третий — будущий лучший игрок мира.

А ведь купи «ПСЖ» даже нормального центрального нападающего, было бы гораздо легче. Условный Фирмино позволил бы играть Мбаппе и Месси на любимых позициях, да еще и забивал бы голы, не забывая отрабатывать в обороне. Но как отправить Килиана налево, когда, по идее, это позиция Неймара? Получается, надо терпеть.

И пока в «ПСЖ» терпят, у клуба копятся провалы, а вместе с ними ухудшается качество тройки. Мбаппе, вероятно, уже сто раз пожалел, что не уехал в «Реал», а остался в Париже. Не зря регулярно всплывают темы о его перманентном желании уйти. Да и Месси тоже явно не видит себя в «ПСЖ», судя по слухам о непродленном контракте. Вот и получается — грозное трио может считаться таким только в футбольных симуляторах, по сухим показателям. А в жизни парни давно уже погрустневшие и неэффективно используемые болванчики.

Вина клуба в этом колоссальна, из-за действий шейхов все слишком запуталось. Они не только зачем-то собрали потенциально взрывное трио, но еще и не отреагировали вовремя на все раздражители. А теперь реагировать уже поздно, два вылета на ранней стадии подряд — большой удар.

Неймар. Фото Reuters

Кажется, настал момент расхлебывать последствия. Люксовые предпочтения владельцев «ПСЖ» понятны, но если клуб хочет избавиться от шлейфа кошмарных результатов, необходимо менять политику. Тем более что сейчас — идеальный момент.

Месси пока еще думает над продлением истекающего летом контракта, а Неймар в конце сезона практически гарантированно уйдет. Шейхам не только не следует удерживать Лео и Нея — лучше бы им вдогонку отправить еще и Килиана Мбаппе, а на освободившиеся деньги построить нормальную команду.

Ведь у той же «Баварии» нет особенных звезд в составе. Конечно, там собраны отличные игроки, легендарные личности — но ни одной суперзвезды. Зато все с понятными ролями и функционалом, набором умений, от которых можно строить игру. Какую игру вы построите от нестабильного Неймара? Сомневающегося Мбаппе? От Месси, который явно не планирует умирать за «ПСЖ», как за сборную? Нет уж, лучше взять Мане или Влаховича.

Парижанам, конечно, уважение за попытку создать новый «галактикос». Но сейчас с этим надо заканчивать — и собрать обычную рабочую команду, в которой все полевые будут в состоянии прессинговать и выбегать в атаку. Только тогда появится шанс пройти «Баварию» или «Сити», или, быть может, даже «Реал». А пока... пока еврокубковых трофеев нет. Зато есть Месси, Мбаппе и Неймар. К сожалению, провалившие миссию и полностью бесполезные на этом этапе истории.