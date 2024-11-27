Сафонов не заслужил насмешек за матч против «Баварии». Матвей точно не провалился

Но и расхваливать не надо.

Самый сочный матч первого дня пятого тура Лиги чемпионов нес много интриг. Вообще разборки команд уровня «Баварии» и «ПСЖ» всегда до безумия привлекательны, меняются лишь контекст и содержание списка интересующих до стартового свистка вопросов.

Конкретно для российских зрителей за час до матча образовалась еще одна, главная мотивация посмотреть, что будет на «Альянц Арене», — попадание в основной состав Матвея Сафонова. Накануне вратарь хорошо показал себя во встрече чемпионата Франции с «Тулузой» и убедил Луиса Энрике не спешить с возвращением на поле Доннаруммы. Да и сам испанец после игры с «Баварией» признался, что рассчитывал на Сафонова как на противодействие мюнхенскому прессингу.

Гигантская проверка и важнейший вызов. Все прекрасно осознавали, сколько голкиперу придется работать. Много. И болельщики понимали, и эксперты, и действующие лица тоже. «Бавария» при Компани стремится к контролю и постоянному давлению против любого соперника, поэтому Сафонову предстоял матч, каких в его европейской карьере еще не было. Итоговое количество сейвов не дает соврать — шесть штук, пять из которых после ударов из штрафной. За все пять предыдущих игр в «ПСЖ» набралось лишь девять, и дело не в низкой эффективности, а именно в отсутствии поводов включаться.

Выступление Матвея оставило неоднозначное впечатление. Аргументов с достатком хватит сторонникам разных мнений. С одной стороны, единственный гол в Мюнхене стал следствием неуклюжих действий вратаря — россиянин неудачно попал кулаками по мячу после подачи с углового, потерял равновесие и лишился шансов хоть что-то сделать с ударом Кима. Парижане пытались убедить судью, что Мусиала сфолил во вратарской, но, как бы ни хотелось, разглядеть там нарушение сложновато. Джамал грамотно оказал давление без существенных касаний.

Еще зрители с негативными выводами могут вспомнить несколько менее явных помарок — неточности в длинных передачах (18 из 23 мимо), парочку неуверенных попыток зафиксировать мяч. При других обстоятельствах эти эпизоды вряд ли имели бы большой вес в формировании мнения по матчу, а вдобавок к самой яркой ошибке — вполне рабочая история.

Фото Global Look Press

В пользу Сафонова тезисов не меньше. Во-первых, те же спасения. Один только выпад Мусиалы из середины второго тайма чего стоит — немец без сопротивления бил с линии штрафной, а вратарь шикарно вытянулся и отбил мяч в штангу. Великолепный момент для нарезок, серьезно. Во-вторых, оценки аналитических порталов. Sofascore поставила Матвею 7,1 — четвертый результат в команде. А Flashscore вовсе считает российского футболиста с отрывом лучшим у гостей.

В общем, на обеих чашах правда много всего. Истина известно где. Голкипер провел более чем достойный матч с одной результативной ошибкой, цена которой зашкаливает. Особенность амплуа, ничего не поделать. И ладно бы Сафонов оформил привоз и больше ничем не запомнился, появившиеся насмешки в соцсетях были бы оправданны. Но в реальности поливать игрока, как кажется, не стоит. Превозносить, что важно, тоже.

За три тура до конца общего этапа «ПСЖ» с четырьмя очками занимает в Лиге чемпионов 26-е место, вне зоны плей-офф. А по итогам матчей среды рискует упасть еще ниже. Провал гранда примерно на 50 процентов соткан из вратарских оплошностей. Доннарумма ранее исполнял с «Арсеналом», не выручал, мягко говоря, с «Атлетико». Несмотря на спорный вечер от Сафонова, итальянец пока смотрится менее убедительно. Но статус, вероятно, перевесит. Может, и заслуженно. Мир давно в курсе, на что способен Джанлуиджи. А Матвею еще доказывать и доказывать.