Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:15

«Бавария» и «Реал» выдали отличное шоу. Два пенальти, гениальный пас Крооса и пушка Сане

«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в первом матче 1/2 финала ЛЧ
Дмитрий Гирин
Корреспондент
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
В Мюнхене яркая ничья — 2:2.
Лига чемпионов. 1/2 финала
30 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:2
Реал

«Реал» против «Баварии» — самая что ни на есть классика европейского футбола. Наверное, ни к одному из противостояний это слово не подходит больше. Их встречи в Лиге чемпионов — явление регулярное, и каждый они получаются запоминающимися.

На рубеже веков, в розыгрыше-1999/2000, «Бавария» на групповом этапе пачками отгружала голы в ворота совсем еще зеленого Икера Касильяса, а потом «Реал» вынес мюнхенцев в полуфинале и взял первого «ушастого» за 30 с лишним лет.

В сезоне-2011/12 Жозе Моуринью сконструировал совершенно монструозный «Реал», который с огромным запасом выиграл ла лигу, набрав 100 очков и забив невероятный 121 гол. Лига чемпионов казалось очень близкой, но в полуфинале с «Баварией» случилась та самая серия пенальти, когда Серхио Рамос запустил мяч в космос, а Моуринью от отчаяния стоял на коленях.

Килиан Мбаппе, Харри Кейн и&nbsp;Джуд Беллингем. Немецкий финал или Мбаппе против «Реала»? Главные интриги полуфиналов Лиги чемпионов

Два года спустя «Реал» уже во главе с Карло Анчелотти и праймовым Криштиану Роналду на этой же стадии взял жестокий реванш, растоптав «Баварию» Пепа Гвардиолы в Мюнхене — 4:0. А потом добрался-таки до вожделенной «Десимы» — десятой победы в Лиге чемпионов.

В сезоне-2016/17 это было соперничество имени Криштиану и Кейлора Наваса. Костариканец тащил все, что можно, и во многом благодаря его выдающейся игре «Реал» прошел «Баварию» в четвертьфинале — 2:1 и 4:2. А год спустя история повторилась уже в полуфинале — 2:1 и 2:2. И оба раза мадридцы в итоге брали трофей.

В общем, у «Реала» сложилась хорошая такая традиция — если проходишь «Баварию» в плей-офф, то потом выигрываешь Лигу чемпионов. В этом сезоне такой расклад выглядит вполне буднично, учитывая, кто играет в другом полуфинале, а также то, что, пожалуй, никогда еще Мадрид не выглядел таким явным фаворитом в противостоянии с «Баварией».

Карло Анчелотти. Скрытая сила «Реала» — запасные. Анчелотти максимально эффективно использует всю обойму

Это признавал даже тренер мюнхенцев Томас Тухель, сказавший, что его команда будет подстраиваться под «Реал».

«Нам нужно сочетать хорошую тактику с удачей. Важно именно сочетание. Игрокам нужен план и четкая идея. В то же время кое-где им нужно оставить свободу. А ко всему этому нужно добавить фактор везения в одном отдельно взятом матче. Если ты собрался обыгрывать «Реал», то тебе нужен весь этот комплект», — говорил он на предматчевой пресс-конференции.

По первым минутам казалось, что план Тухеля — это владение мячом, контроль и доминирование. «Бавария» легко и изящно комбинировала, внешне спокойно проникая в штрафную «Реала». Шесть ударов за первые 15 минут — солидный показатель. Правда, опасным из них был только один — на первой минуте Лерой Сане выскочил к воротам Андрея Лунина, но украинец успел отбить мяч ногой.

Лерой Сане.
Фото AFP

И если уж мы сказали, что «Реал» против «Баварии» — это классика, то и развитие событий складывалось совершенно классическим образом. Мощная первая 15-минутка — это как раз оно. Дальше соперник отодвигает игру от своих ворот, и она немного успокаивается — тоже. Выдающиеся передачи Тони Крооса — самая что ни на есть живая классика. «Бавария» вроде прессинговала владевший мячом «Реал», но затем игроки как-то запутались в перестроениях, и у Крооса с мячом в ногах оказалось неприлично много времени и пространства. В довершении ко всему хозяева в этом эпизоде открыли и коридор под рывок Винисиуса.

Забили и снова успокоили игру — тоже классика. Вообще, вторая половина первого тайма, после гола Винисуса, получилась максимально стерильной. Команды по очереди подолгу контролировали мяч, но без обострений. «Реалу» это особо и не нужно было, а у «Баварии» наступил какой-то кризис идей, плюс команда Тухеля явно опасалась нарваться на контратаку соперника — в переходных фазах Мадрид сейчас намного сильнее.

Хозяевам нужно было что-то придумывать, и в качестве решения Тухель предложил выход Рафаэла Геррейру в центр поля вместо Леона Горецки — показательно, что Йозуа Киммих остался на месте правого защитника. «Бавария» стала быстрее двигать мяч и доводить его до последней трети, а там благодаря этому у игроков хозяев было немного скорости и пространства. Немного, но достаточно для ребят вроде Сане или Джамала Мусиалы, которые, пользуясь этим, шли в дриблинг. И это дало результат — первый забил, прошив Лунина мощным ударом в ближний угол, а второй заработал пенальти (пусть и довольно «дешевый»), который реализовал Харри Кейн.

Фото Reuters

И это, в общем, тоже классика — в конце концов, мы говорим о пусть и кризисной, но «Баварии», с ее ДНК и отличным набором футболистов группы атаки, которые отлично умеют наказывать за малейшие просчеты (тут «Арсенал» подтвердит).

С другой стороны, все то же самое можно сказать и о «Реале». Когда вам кажется, что вы перевернули ход игры и даже ее контролируете — это иллюзия. Хотя бы потому, что у Мадрида есть Лука Модрич. Великий хорват вышел и своими передачами сразу все поменял (и, кстати, не только передачами — пару раз он жестко сходил в отбор, и в одном моменте Сане было больно). А игроки типа Родриго могут быть в тени весь матч, а потом взорваться в одном эпизоде — и этого хватит, чтобы «Реал» увез из Мюнхена ничью.

Испанский клуб все еще фаворит в этой паре, но через неделю в Мадриде точно будет очень жарко.

Лерой Сане
Тони Кроос
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
Обсудить
Читайте также
30 апреля и 1 мая пройдут 1-е матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Биография Анатолия Малыхина: жизнь и карьера первого в истории чемпиона ММА в трех весовых категориях
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Слишковича не хотят видеть главным, в клуб может вернуться ещё один бывший. Что происходит в «Спартаке»
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов, полуфиналы: кто сыграет за кубок в Лондоне?
«Боруссия» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Родриго: «Раз уж «Реал» не мог победить, то мы были полны решимости не проиграть»
Оуэн: «Преимущество сейчас на стороне «Реала»
Винисиус: «Реал» всегда играет на победу, хотим побеждать»
Винисиус признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Реал»
Дубль Винисиуса принес «Реалу» ничью в гостевом матче с «Баварией»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Лига чемпионов, 1/2 финала: расписание матчей, где смотреть трансляции и сетка плей-офф