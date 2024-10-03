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Сегодня, 16:00

«Бавария» проиграла впервые за семь лет, «Сити» повторил рекорд

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболисты «Баварии»
Футболисты «Баварии» потерпели первое поражение за семь лет.
Фото Reuters
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Подводим статистические итоги второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Дебютировавшая на основной стадии Лиги чемпионов «Астон Вилла» одержала вторую победу подряд и заодно прервала уникальную серию «Баварии». Немцы не проигрывали осенних матчей турнира на протяжении семи лет — с сентября 2017-го. Тогда мюнхенцы были разгромлены в Париже, что привело к отставке с поста главного тренера Карло Анчелотти.

10 последних групповых турниров Лиги чемпионов с участием «Баварии»

Итальянец, возглавляющий ныне «Реал», тоже уступил в гостях «Лиллю» и не смог повторить лучшую беспроигрышную серию мадридцев в Лиге чемпионов. В 2016-2017 годах самый титулованный клуб в истории турнира не знал неудач на протяжении 15 встреч. А вот «Манчестер Сити», полгода назад пройденный командой Анчелотти за счет серии пенальти, не проигрывает очень давно — с еще одного противостояния с «Реалом» в мае 2022-го. «Горожане» уже повторили рекорд турнира, который был установлен их земляками из «МЮ» в 2007-2009 годах.

Самые продолжительные беспроигрышные серии в Лиге чемпионов

Участие в очередной победе «Сити» принял и ненадолго замолкавший Эрлинг Холанн. Норвежский супербомбардир отличился уже в 42-й раз, сохранив невероятную среднюю результативность в главном еврокубке — 1,02 гола за матч. В бомбардирском рейтинге 24-летний норвежец обогнал Серхио Агуэро и сравнялся с Алессандро Дель Пьеро. Причем от замыкающего топ-10 Андрея Шевченко Холанн отстает всего на шесть мячей. Другой снайпер Роберт Левандовски дважды огорчил «Янг Бойз» и приблизился к сотне голов в Лиге чемпионов — отметке, которую покоряли только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
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