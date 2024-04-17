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Лига чемпионов

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Очередное безумие в Лиге чемпионов. Перестрелка «Боруссии» и «Атлетико» подарила Дортмунду первый полуфинал со времен Клоппа

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Атлетико» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игрок «Боруссии» Юлиан Брандт забил первый гол.
Фото Reuters
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«Боруссия» преподнесла сенсацию.
Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:2
Атлетико

На фоне трех топ-матчей прошлой недели «Боруссия» Д и «Атлетико» как минимум не разочаровали. Прежде всего за это стоит поблагодарить дортмундцев, которые не сложили покорно лапки после двух пропущенных до перерыва мячей и устроили в Мадриде жаркую концовку с попаданием в крестовину на пятой добавленной арбитром минуте.

У «шмелей», правда, в ответной игре в заявке отсутствовал автор гола надежды Аллер. Ивуариец, единственным всплеском которого в этом сезоне был триумф на Кубке Африки, получил очередную травму. Зато с первых минут в этот раз вышел изменивший игру в Мадриде Брандт. И как раз он уже в дебюте разогнал атаку, увенчавшуюся убойным — а скорее убийственным — голевым моментом. Прострел Адейеми тоже получился идеальным, но все испортил замешкавшийся на долю секунды Забитцер. Ну а успевший в подкате накрыть австрийца Аспиликуэта вполне может поспорить с вратарями на лучший сейв четвертьфиналов.

А у Забитцера конкурент в номинации «Транжиры» появился буквально через пару минут. Морате в принципе мало равных в умении губить моменты, однако во вторник он превзошел себя. Убежал к воротам с центра поля, подсек мяч на Кобелем и — не попал в створ. Заход получился мощным. Продолжение — скорее ожидаемым. Не удивляла осторожность «Атлетико», который встречал хозяев на своей половине поля, а редкие позиционные атаки мадридцев смотрелись, как аномалия.

В свою очередь «шмели» (за исключением забега Мораты) ничего сопернику не позволяли, выучив урок недельной давности, когда две ошибки стоили двух пропущенных мячей. Но важнее было то, что Эдин Терзич нашел в машине Симеоне слабое место. «Боруссия» методично давила через левый фланг. Там родился момент, испорченный Забитцером. Там заставили ошибиться Молину, после чего атака черно-желтых получила второе дыхание, и Хуммельс шведой вырезал пас на Брандта. Обычно перчатки Облака словно притягивают мячи, а тут удар с острого угла прошел сквозь них.

Иан Матсен забил второй гол дортмундской «Боруссии».
Фото Reuters

При большом желании на вратаря можно повесить и дебютный лигочемпионский гол защитника Матсена, но это скорее перебор. Голландец после стеночки с Забитцером пусть и бил с острого угла, но сделал это образцово как по силе, так и по точности. 2:0 к перерыву словно зеркально повторяли сценарий мадридской игры. Тогда, кстати, «Боруссия» изменила игру одной заменой в перерыве. Сейчас Симеоне пошел на более радикальные меры, поменяв сразу трех игроков.

Между тем именно с точки зрения созидания простора для маневра у гостей было немного из-за травмы Депая и дисквалификации Самуэла Лино. Однако среди трех джокеров оказался футболист, которого многие недооценивают. Для некоторых Корреа — чрезвычайно эффективный игрок ротации. Или тот парень, который в отсутствие травмированного Месси в сентябрьском отборочном матче ЧМ-2026 получил футболку сборной Аргентины с десятым номером. А ведь речь о втором бомбардире «Атлетико» эпохи Симеоне, в которой были такие мастера атаки, как Фалькао и Диего Косту.

Корреа ворвался в игру с каким-то остервенением. После досаднейшего автогола Хуммельса аргентинец сначала испортил шикарный пас Коке (Симеоне в этот момент картинно рухнул на газон), после чего создал момент для партнера и сам вколотил мяч в сетку со второго добивания. Чем не главный — и неожиданный — герой, который изменил все?! Только для нынешних — совершенно невероятных по своему драматизму четвертьфиналов — даже это выглядело банальностью.

Полузащитник &laquo;Атлетико&raquo; Маркос Льоренте в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч с&nbsp;форвардом &laquo;Боруссии&raquo; Никласом Фюллькругом. «Боруссию» зря считали аутсайдером! «Атлетико» рано поверил в победу, а чудо-сейв вратаря оставил Дортмунд в игре

А данная часть звездного сериала — про преодоление. В главной роли — Забитцер. Звезда «Лейпцига», не снискавшая славы в «Баварии» даже со своим тренером Юлианом Нагельсманном и промелькнувшая метеором во время короткой аренды в «МЮ». В Дортмунде австриец стал собой прежним. Тем, кто не ломается после дикого промаха, а потом отдает два голевых паса (второй — на голову Фюллькругу) и забивает сумасшедшим ударом, который дарит «Боруссии» первый за одиннадцать лет полуфинал. Впервые после окончания дортмундской эпохи Юргена Клоппа.

И что теперь делать с Терзичем, который пока идет пятым в чемпионате Германии и не проходит отбор в следующую Лигу чемпионов?! Впрочем, в бундеслиге все еще поправимо, а сейчас выросший в «Боруссии» и прошедший путь от клубной академии тренер ведет к мечте проигравших в 2013-м финал с «Баварией» Ройса и Хуммельса. Сюжет из сказки, но нынешний турнир ее очень напоминает.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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