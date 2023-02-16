«Боруссия» — «Челси»: синие подвисли и в Лиге чемпионов

Лондонский суперклуб, проваливающий сезон, уступил в Дортмунде (0:1) в первом матче 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

Когда «Боруссия» и «Челси» проводили последние матчи в своих чемпионатах перед возобновлением еврокубков, пищу для размышлений дала статистика. Дортмундцы по числу тинейджерских голов — 15 — превзошли все остальные клубы бундеслиги вместе взятые, а лондонцы включили в стартовый состав сразу семь футболистов не старше 24 лет. Однако искать здесь что-то общее — напрасная трата времени.

Да, проглядывается ставка на молодость, только стратегически это почти два разных полюса. Синие, вложившие колоссальные деньги в два трансферных окна эпохи нового владельца Тодда Боэли, выкладывают за молодых по 70 миллионов евро. А, подписывая с ними непривычно длинные для футбола контракты, не только обходят ограничения ФФП, но и строят команду на годы вперед.

Про «Боруссию» перед стартом нынешнего сезона прекрасно сказал ее ветеран Марко Ройс: «Если бы мы сохраняли игроков, которые у нас были, то произвели бы фурор в Европе. Всегда обидно наблюдать, как подписываем невероятно талантливых ребят, но через два-три года они хотят развиваться где-то еще».

Иногда даже кажется, что «шмели» прокачивают английских юниоров лучше, чем клубы АПЛ. Санчо продали «МЮ» за 85 миллионов евро. Стоимость трансфера Беллингема, за которого летом сразятся «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и тот же «Челси», приближается к 150 миллионам. Тем временем с каждым новым удачным матчем растет цена 18-летнего Байно-Гиттенса — его селекционеры желто-черных нашли в юношеской команде «МС».

В общем, для Дортмунда текучка кадров — перманентное состояние. Такое привычно и в какой-то степени комфортно, тогда как для «Челси» нынешнее омоложение — временный период на стыке тектонических сдвигов в системе управления. Как следствие — полная непредсказуемость в этой паре, где на поле было много азарта и эмоций. Атмосферой проникся даже получивший новый контракт 38-летний Тиагу Силва. В первом тайме бразилец с юношеской бесшабашностью переправил мяч в сетку рукой и вместо гола логично получил желтую карточку.

Но главное, что опыт Силвы помогал в нейтрализации немного сумбурных атак хозяев. Относительно опасный дальний удар Вольфа, да попадание Аллера в сетку с внешней стороны — вот и все «достижения» «Боруссии» к перерыву. «Челси» заставил немцев атаковать позиционно, при этом быстрые выпады лондонцев с расчетом на индивидуальное мастерство и скорость смотрелись интереснее.

Например, Мудрика на первых минутах остановил отчаянный подкат Шлоттербека. Когда же Хаверц сконцентрировал внимание обороны на себе, Жоау Феликс легко разобрался с одним оппонентом, и «Боруссию» спасла перекладина. А так как попаданием в створ это не считается, в данной графе по итогам первых 45 минут — как и на табло — значились нули.

Кажется, увиденного в первой половине главному тренеру гостей Грэму Поттеру хватило, чтобы поверить: ничего страшного в этой «Боруссии» нет. Не в принципе — в данной конкретной игре. Из раздевалки «Челси» вышел готовым диктовать свои условия. Как защитник Джеймс, смелым включением заставивший Эмре Джана фолить у радиуса штрафной, а потом дважды проверивший реакцию Кобеля.

С каждой минутой крепло ощущение, что синие вот-вот проломят желто-черную стену. Но как раз в тот момент, когда она чуть не рухнула после опаснейшего розыгрыша углового у ворот немцев, «Боруссия» напомнила, что молодость — это еще и кураж. Поймавший его Адейеми стартовал со своей половины поля, раскачал финтами оставшегося на подстраховке Энцо Фернандеса и, уйдя от Кепы, катнул мяч в пустые ворота. Невероятные эмоции Кобеля и вынесшего мяч с ленточки Джана, которые помогли хозяевам отстоять минимальное преимущество, — тоже про вдохновение.

До победы «Боруссия» дотянула на морально-волевых и невероятной реакции Кобеля. На «Стэмфорд Бридж» этого может не хватить, но разве кто-то предскажет, что случится через три недели? Свой праздник — пока еще маленький — Дортмунд заслужил. А «Челси» подвис в последнем турнире, где главные транжиры европейского футбола еще могут спасти провальный сезон.