Последний шанс Мбаппе выиграть ЛЧ с «ПСЖ». После его ухода парижанам будет легче

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Килиан Мбаппе — уже несколько лет один из лучших игроков мира. 25-летний француз стабильно демонстрирует безумную результативность, но на клубном уровне не выиграл ничего престижнее чемпионата Франции. А это точно не самый сложный турнир в Европе. Летом он наконец окажется в «Реале», который уже несколько лет пытается его заполучить. Текущий розыгрыш Лиги чемпионов — последний, когда Килиан может выиграть турнир с «ПСЖ». Но, возможно, именно его присутствие на поле усложняет эту задачу для остальной команды.
Сезон-2023/24 еще не финишировал, но для француза он уже стал третьим по результативности за семь лет в «ПСЖ». За 45 матчей во всех турнирах Килиан настрелял фантастические 43+10 и нередко вытаскивал парижан в тяжелые моменты. Мбаппе оформил дубль в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1), ввалил три из четырех мячей команды в противостоянии 1/8 финала с «Реалом Сосьедад» (4:1 по сумме двух встреч), забил единственный мяч в полуфинальном противостоянии Кубка Франции с «Ренном» (1:0) и принес кучу очков в чемпионате.
При этом в последние месяцы положение Килиана в команде резко изменилось — он уже не незаменимый лидер, куда больше ответственности тренер парижан Луис Энрике стал давать более молодым партнерам Мбаппе. Из-за этого серьезно изменилось и игровое время нападающего. В предыдущих 10 турах лиги 1 он дважды остался на скамейке и столько же раз провел на поле все 90 минут, хотя до этого выступал практически без замен. Суммарно за этот промежуток времени француз отбегал 468 из 900 возможных минут — явно не цифры на уровне одного из капитанов клуба.
Скукожившееся игровое время Килиана имеет две причины: его уход по завершении сезона и несоответствие модели Луиса Энрике. Нападающий практически на 100% летом окажется в «Реале» — он уже выбирает дом в Мадриде. Медиа Voz Populi сообщило, что Мбаппе понравилась недвижимость Серхио Рамоса, который выступал за «сливочных» с 2005-го по 2021-й. В чемпионате нет смысла держать на поле футболиста, который точно уйдет: «ПСЖ» досрочно выиграл золото — куда полезнее наигрывать молодежь.
«Что происходит с Мбаппе? Я провел достаточно времени в футболе, чтобы знать, что в таких клубах важно все. Рано или поздно нам придется играть без него. Нужно к этому привыкнуть. Мне все время приходится принимать решения и думать о том, что лучше для команды. Это просто футбол. Я дал вам свой ответ, и он искренен. Моя философия — думать о том, что лучше для команды в долгосрочной перспективе. Других причин нет. Это мое решение», — объяснил ситуацию Луис Энрике.
На фоне сократившегося времени Килиана между игроком и тренером даже произошел конфликт. Француз откровенно поговорил с испанцем — тот объяснил ему ситуацию, но слова не особо впечатлили нападающего. При этом против лучшего бомбардира выступают даже болельщики. Фанаты из группировки Block Parisii с марта украшают «Парк де Пренс» баннерами «KM: Vivement LE 30/06» — КМ (Килиан Мбаппе), с нетерпением ждем 30 июня. В этот день истекает контракт футболиста с «ПСЖ».
С приходом Энрике «Париж» стал гораздо больше владеть мячом и меньше делать ставку на взрывные контратаки. В чемпионате клуб имеет в среднем 65,5% владения мячом в среднем за игру — больше всех в лиге. Это почти на 5% больше, чем было в прошлом сезоне — 60,8%. Причем тогда такой же результат показал «Лилль». В Лиге чемпионов цифры тоже внушительные: 64,2% - это второй показатель в турнире после заточенного на контроль «Ман Сити» (69,8%). Особенно впечатляет прогресс «ПСЖ» по сравнению с прошлым розыгрышем турнира, где было 56,8%, а больше набрали сразу пять клубов.
Если в не самой конкурентной лиге 1 улучшить показатели контроля над мячом еще не так сложно, то в борьбе с лучшими клубами Европы эта задача куда хардкорнее. Тем более что у подопечных Луиса Энрике вообще не было проходных соперников — даже на групповом этапе они рубились с «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкаслом». В таких условиях скачок почти на 8% отлично иллюстрирует изменение стиля «ПСЖ» и нововведения, которые принес испанский тренер. Также «ПСЖ» — второй в ЛЧ после «Ман Сити» по общему числу (595,9 в среднем за игру) передач и количеству точных (501,6).
А еще парижане стали гораздо чаще вступать в отбор и острее прессинговать на чужой половине поля. За весь прошлый розыгрыш ЛЧ они оформили 117 попыток отобрать мяч, из которых в атакующей трети поля было всего 14. В текущей кампании у команды 175 попыток при 25 в финальной трети. Если взять отношение отборов в защитной трети к отборам в средней и атакующей, здесь тоже отлично вырисовывается небольшой прогресс «ПСЖ»: 58 к 59 в прошлом году против 84 к 91 в этом году. Среднее количество удачных отборов в Лиге чемпионов тоже выросло — 15,9 против 14,6. Очевидно, что теперь команда давит соперников чаще и гораздо выше — в такой системе Энрике требует помощи в обороне и от нападающих.
«У нас общая цель, поэтому мы всегда стараемся получать мяч на своей половине, чтобы наилучшим образом доставлять его нападающим. Поскольку это команда, мы также просим нападающих обороняться. Мы все — команда, и каждый играет свою роль. Футболисты атаки должны помогать в обороне. Наши защитники должны помогать нам продвигать мяч вперед», — высказался испанец.
Мбаппе же не слишком утруждается: за весь сезон всего три раза вступил в отбор в атакующей трети. У его конкурентов показатели намного солиднее: Гонсалу Рамуш попытался восемь раз, Брэдли Барколя — 10, Ли Кан Ин — 12, Усман Дембеле — 14. Очевидно, что эти игроки гораздо сильнее отвечают требованиям главного тренера в помощи обороне. Дембеле вообще мощно прибавил с приходом Энрике: он лучший ассистент лиги 1 (восемь голевых) и опережает Килиана по нескольким важным показателям.
Также в команде находятся другие молодые игроки, которые уже способны приносить результат. Прилично спрогрессировал 21-летний Барколя, который точно был одним из лучших в ответном четвертьфинале с «Барселоной». Также есть уже взрослый (28 лет), но отлично подходящий под структуру Энрике Марко Асенсио. В центре поля идеи тренера передают еще один летний новичок Витинья (24 года) и воспитанник Уоррен Заир-Эмери (18 лет). В «ПСЖ» сейчас в принципе очень молодой состав (средний возраст 25,2 года), с которым в ближайшие сезоны можно добиться больших успехов уже без Мбаппе. Килиан не подходит под изменившуюся структуру клуба, которая подобрана под других футболистов.