Последний шанс Мбаппе выиграть ЛЧ с «ПСЖ». После его ухода парижанам будет легче

Килиан ломает систему Луиса Энрике.

Килиан Мбаппе — уже несколько лет один из лучших игроков мира. 25-летний француз стабильно демонстрирует безумную результативность, но на клубном уровне не выиграл ничего престижнее чемпионата Франции. А это точно не самый сложный турнир в Европе. Летом он наконец окажется в «Реале», который уже несколько лет пытается его заполучить. Текущий розыгрыш Лиги чемпионов — последний, когда Килиан может выиграть турнир с «ПСЖ». Но, возможно, именно его присутствие на поле усложняет эту задачу для остальной команды.

Мбаппе уже не входит в планы «ПСЖ»

Сезон-2023/24 еще не финишировал, но для француза он уже стал третьим по результативности за семь лет в «ПСЖ». За 45 матчей во всех турнирах Килиан настрелял фантастические 43+10 и нередко вытаскивал парижан в тяжелые моменты. Мбаппе оформил дубль в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1), ввалил три из четырех мячей команды в противостоянии 1/8 финала с «Реалом Сосьедад» (4:1 по сумме двух встреч), забил единственный мяч в полуфинальном противостоянии Кубка Франции с «Ренном» (1:0) и принес кучу очков в чемпионате.

При этом в последние месяцы положение Килиана в команде резко изменилось — он уже не незаменимый лидер, куда больше ответственности тренер парижан Луис Энрике стал давать более молодым партнерам Мбаппе. Из-за этого серьезно изменилось и игровое время нападающего. В предыдущих 10 турах лиги 1 он дважды остался на скамейке и столько же раз провел на поле все 90 минут, хотя до этого выступал практически без замен. Суммарно за этот промежуток времени француз отбегал 468 из 900 возможных минут — явно не цифры на уровне одного из капитанов клуба.

Скукожившееся игровое время Килиана имеет две причины: его уход по завершении сезона и несоответствие модели Луиса Энрике. Нападающий практически на 100% летом окажется в «Реале» — он уже выбирает дом в Мадриде. Медиа Voz Populi сообщило, что Мбаппе понравилась недвижимость Серхио Рамоса, который выступал за «сливочных» с 2005-го по 2021-й. В чемпионате нет смысла держать на поле футболиста, который точно уйдет: «ПСЖ» досрочно выиграл золото — куда полезнее наигрывать молодежь.

«Что происходит с Мбаппе? Я провел достаточно времени в футболе, чтобы знать, что в таких клубах важно все. Рано или поздно нам придется играть без него. Нужно к этому привыкнуть. Мне все время приходится принимать решения и думать о том, что лучше для команды. Это просто футбол. Я дал вам свой ответ, и он искренен. Моя философия — думать о том, что лучше для команды в долгосрочной перспективе. Других причин нет. Это мое решение», — объяснил ситуацию Луис Энрике.

На фоне сократившегося времени Килиана между игроком и тренером даже произошел конфликт. Француз откровенно поговорил с испанцем — тот объяснил ему ситуацию, но слова не особо впечатлили нападающего. При этом против лучшего бомбардира выступают даже болельщики. Фанаты из группировки Block Parisii с марта украшают «Парк де Пренс» баннерами «KM: Vivement LE 30/06» — КМ (Килиан Мбаппе), с нетерпением ждем 30 июня. В этот день истекает контракт футболиста с «ПСЖ».

Луис Энрике и Килиан Мбаппе. Фото AFP

Почему «ПСЖ» будет легче без Мбаппе?

С приходом Энрике «Париж» стал гораздо больше владеть мячом и меньше делать ставку на взрывные контратаки. В чемпионате клуб имеет в среднем 65,5% владения мячом в среднем за игру — больше всех в лиге. Это почти на 5% больше, чем было в прошлом сезоне — 60,8%. Причем тогда такой же результат показал «Лилль». В Лиге чемпионов цифры тоже внушительные: 64,2% - это второй показатель в турнире после заточенного на контроль «Ман Сити» (69,8%). Особенно впечатляет прогресс «ПСЖ» по сравнению с прошлым розыгрышем турнира, где было 56,8%, а больше набрали сразу пять клубов.

Если в не самой конкурентной лиге 1 улучшить показатели контроля над мячом еще не так сложно, то в борьбе с лучшими клубами Европы эта задача куда хардкорнее. Тем более что у подопечных Луиса Энрике вообще не было проходных соперников — даже на групповом этапе они рубились с «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкаслом». В таких условиях скачок почти на 8% отлично иллюстрирует изменение стиля «ПСЖ» и нововведения, которые принес испанский тренер. Также «ПСЖ» — второй в ЛЧ после «Ман Сити» по общему числу (595,9 в среднем за игру) передач и количеству точных (501,6).

А еще парижане стали гораздо чаще вступать в отбор и острее прессинговать на чужой половине поля. За весь прошлый розыгрыш ЛЧ они оформили 117 попыток отобрать мяч, из которых в атакующей трети поля было всего 14. В текущей кампании у команды 175 попыток при 25 в финальной трети. Если взять отношение отборов в защитной трети к отборам в средней и атакующей, здесь тоже отлично вырисовывается небольшой прогресс «ПСЖ»: 58 к 59 в прошлом году против 84 к 91 в этом году. Среднее количество удачных отборов в Лиге чемпионов тоже выросло — 15,9 против 14,6. Очевидно, что теперь команда давит соперников чаще и гораздо выше — в такой системе Энрике требует помощи в обороне и от нападающих.

Луис Энрике, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими на тренировке. Фото Reuters

«У нас общая цель, поэтому мы всегда стараемся получать мяч на своей половине, чтобы наилучшим образом доставлять его нападающим. Поскольку это команда, мы также просим нападающих обороняться. Мы все — команда, и каждый играет свою роль. Футболисты атаки должны помогать в обороне. Наши защитники должны помогать нам продвигать мяч вперед», — высказался испанец.

Мбаппе же не слишком утруждается: за весь сезон всего три раза вступил в отбор в атакующей трети. У его конкурентов показатели намного солиднее: Гонсалу Рамуш попытался восемь раз, Брэдли Барколя — 10, Ли Кан Ин — 12, Усман Дембеле — 14. Очевидно, что эти игроки гораздо сильнее отвечают требованиям главного тренера в помощи обороне. Дембеле вообще мощно прибавил с приходом Энрике: он лучший ассистент лиги 1 (восемь голевых) и опережает Килиана по нескольким важным показателям.

Также в команде находятся другие молодые игроки, которые уже способны приносить результат. Прилично спрогрессировал 21-летний Барколя, который точно был одним из лучших в ответном четвертьфинале с «Барселоной». Также есть уже взрослый (28 лет), но отлично подходящий под структуру Энрике Марко Асенсио. В центре поля идеи тренера передают еще один летний новичок Витинья (24 года) и воспитанник Уоррен Заир-Эмери (18 лет). В «ПСЖ» сейчас в принципе очень молодой состав (средний возраст 25,2 года), с которым в ближайшие сезоны можно добиться больших успехов уже без Мбаппе. Килиан не подходит под изменившуюся структуру клуба, которая подобрана под других футболистов.