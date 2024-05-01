Главный парадокс этой Лиги чемпионов. Почему «Боруссия» проваливается в бундеслиге, но прекрасна в еврокубках

Осенью казалось, что команда Эдина Терзича безнадежна.

«Боруссия» — самый внезапный полуфиналист Лиги чемпионов. Команда проводит рваный сезон, а выступления в бундеслиге вообще можно считать провалом: пятая строчка за три тура до финиша с крайне сомнительными шансами заскочить в топ-4 — «Лейпциг» оторвался уже на пять очков. Только вероятное получение Германией дополнительной квоты спасет для дортмундцев путевку в ЛЧ на следующий год. Если только они не сотворят историческую сенсацию и не выиграют текущий розыгрыш турнира. Невероятно? Но никто не верил в Дортмунд еще на групповом этапе.

Почему «Боруссия» провалилась в чемпионате?

На «Сигнал Идуна Парк» выдалось тяжелое лето: в последнем туре кампании-2022/23 была проиграна «Серебряная салатница» — ошарашивающая ничья с «Майнцем» (2:2) сделала «Баварию» первой по дополнительным показателям. Спустя пару недель в «Реал» укатил герой почти чемпионского сезона Джуд Беллингем (был лучшим бомбардиром команды во всех турнирах). Поначалу казалось, что это не слишком подкосило «Боруссию» — после девяти туров текущего розыгрыша бундеслиги они шли без поражений и находились всего в четырех баллах от лидирующего «Байера». Но дальше команда погрузилась во тьму.

Очередное унижение от «Баварии» (0:4) запустило новую депрессию «Дортмунда» — с конца октября и до самого финиша 2023 года команда вымучила одну победу в восьми матчах чемпионата и устранилась из гонки за золото. Из-за этого главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич попал под серьезное давление: в нем сомневались даже футболисты, которым не нравилось изменение стиля — снижение прессинга и агрессии без мяча. От увольнения хорвата уберег только высокий уровень лояльности со стороны руководства.

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Еще одной серьезной проблемой оказался уход не только Беллингема, но и Рафаэла Геррейру — незаметного взломщика «Боруссии» в прошлом сезоне. Если с потерей англичанина все понятно: достаточно проверить его статистику в «Реале», чтобы понять, какого игрока лишились в Дортмунде, то с португальцем все не так очевидно — в «Баварии» он играет не такую ключевую роль. При этом в прошлой кампании Рафа с позиции левого защитника оказался лучшим ассистентом команды (14 ассистов) и вторым по «гол+пас» после Джуда (20 против 21). Геррейру с левого фланга вскрывал практически любую оборону: он стал лучшим в команде по пасам в штрафную (54) и третьим в финальную треть (135), а также вторым по передачам под удар (58).

Таким образом, «Боруссия» за одно лето лишилась двух самых полезных игроков прошлого сезона, которые на двоих выдали 41 голевое действие. Разумеется, это серьезно сказалось на качестве игры, тем более что летние новички оказались исполнителями другого формата и уровня. На замену Беллингему купили сразу двух полузащитников — Феликса Нмечу из «Вольфсбурга» и Марселя Забитцера из «Баварии». Первый разочаровал и уже превратился в игрока запаса, правда, три месяца его мучила травма бедра. Второй со временем стал приносить все больше пользы и даже выдал гениальный ответный полуфинал ЛЧ с «Атлетико», в котором оформил 1+2. Но все равно и в плане результативности, и в плане влияния на действия всей команды австриец — не Джуд.

«Боруссия» оказалась без двух ключевых игроков прошлого сезона. Тренер, который и так в прошлом сезоне умудрился проиграть горячо ожидаемый всем Дортмундом титул, попал под серьезное давление — в него не верили даже в собственной раздевалке. Ожидаемо, что в таких условиях команда серьезно поплыла в чемпионате. Но почему же она выдает шикарный результат в Лиге чемпионов?

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За счет чего «Дортмунд» хорош в ЛЧ и может выйти в финал?

Сначала «Боруссия» неожиданно выиграла «группу смерти» — с 11 очками опередила «ПСЖ», «Милан» (по восемь) и «Ньюкасл» (пять). В 1/8 финала дортмундцам очевидно повезло со жребием — ПСВ не доставил серьезных проблем (3:1 по сумме двух игр). Но в четвертьфинале команда Терзича удивила и подарила один из ярчайших камбэков этого розыгрыша Лиги чемпионов: после гостевого поражения (1:2) на домашней арене разбила «Атлетико» (4:2).

Серьезную роль в успехе «Дортмунда» сыграл вратарь Грегор Кобель: швейцарец лучший в ЛЧ (вместе с еще четырьмя голкиперами) по количеству сухих матчей (4), второй по количеству сэйвов (33), третий по проценту отраженных ударов (82,9) и второй по предотвращенным голам (4,6). Кобель не только великолепно действует на ленточке, но и приносит серьезную пользу в розыгрыше мяча — он лучший среди всех игроков турнира по дистанции продвигающих передач (5901), опережая Тони Крооса, Родри, Рубена Диаша и других полевых, заточенных на игру в пас.

Еще одной головоломкой для многих соперников «Дортмунда» неожиданно стал форвард Никлас Фюллкруг — 31-летний здоровяк, который только этим летом прибыл из «Вердера» за скромные 16,5 миллиона евро. Немец набрал уже 25 баллов по «гол+пас» (15+10) во всех турнирах (лучший в клубе), из них четыре (2+2) в Лиге чемпионов — больше только у Забитцера (1+5). Игра через габаритного нападающего ввела «Боруссию» в топ-5 самых успешных команд ЛЧ по проценту выигранных верховых единоборств (56,7). Фюллкруг в среднем за игру забирает 3,54 воздушных дуэлей, но при этом включен в розыгрыш мяча: отдает 2,28 продвигающих передач в среднем за 90 минут. Никлас добавил команде Терзича непредсказуемости: контратаки, главное оружие дортмундцев, сохранились, но при необходимости они могут играть даже в навал и дожимать соперника. На счету нападающего — третий мяч в ответном четвертьфинале с «Атлетико», который он забил на 71-й минуте.

Никлас Фюллькруг и Эдин Терзич. Фото Reuters

Топ-игра вратаря привела к гораздо меньшему количеству пропущенных, чем могло быть согласно продвинутой статистике. Впереди «Боруссия» имеет опасное разнообразие: рядом с габаритным Фюллкругом бегают подвижные технари Карим Адейеми и Юлиан Брандт. Остальные линии тоже позволяют Терзичу проявлять тактическую гибкость: команда в этом сезоне пробовала разные вариации схемы в четыре защитника и дошла до 3-4-3 и 5-3-2. Дортмундцы способны подстраиваться под условия — правда, с «ПСЖ» получилось плохо. На групповом этапе парижане легко победили дома (2:0) и допустили ничью в последнем туре (1:1).

«Париж» крайне силен в контратаках, при этом очень плохо борется в воздухе — в этом может быть серьезный шанс для «Боруссии». Команда Луиса Энрике в Лиге чемпионов побеждала всего в 8,7 верховых дуэлей в среднем за 90 минут — хуже по этому показателю только «Антверпен» (8), «Лацио» (7,9) и «Фейеноорд» (7,7). Фюллкруг доставил французам неприятности еще на групповом этапе: оформил пас на единственный мяч «Боруссии» в двух играх и оба раза стал лучшим по выигранным воздушным единоборствам — в первом матче победил в трех, во втором вообще в шести.

Также к ответной игре, скорее всего, восстановится второй бомбардир «Дортмунда» Дониэлл Мален — голландец почти не играет с середины марта, но за сезон оформил уже 13+5 во всех турнирах. Нападающий кажется отличной парой к Фюллкругу, ведь является его противоположностью и поэтому дополняет немца. В остальном у «Боруссии» практически нет проблем с составом, а Лига чемпионов — единственный турнир, где команда еще претендует на победу. Вероятно, заряженность дортмундцев, особенно после прошлогоднего поражения в бундеслиге, будет извергаться на каждом участке поля.

Еще один аргумент в пользу «Боруссии» — «Сигнал Идуна Парк». Один из самых неприятных для выездных команд стадионов Европы, где болельщики звуковыми волнами сносят противников. Дортмундцы в этом розыгрыше Лиги чемпионов отлично выступают дома: за пять матчей добыли две ничьи и три победы, три раза сыграв на ноль. А в четвертьфинале бойцы Терзича именно на родной арене снесли «Атлетико» (4:2). Возможно, благодаря всему этому желто-черные оформят первый за 11 лет выход в финал Лиги чемпионов — шансы точно есть.