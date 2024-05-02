Парижские звезды уступили в Дортмунде.

Если «Реал» против «Баварии» — это классика Лиги чемпионов и чуть ли не досрочный финал (так же говорили о Мадриде и «Манчестер Сити»), то «Боруссию» и «ПСЖ» заранее отнесли к аутсайдерам. Правда, у них тоже есть общая история. Например, матчи 1/8 финала четырехлетней давности. Тогда в первой игре дортмундцы вырвали победу благодаря дублю Холанна (2:1), а после 2:0 в ответной встрече Эрлинга троллил Неймар. Открывший счет бразилец пародийно скопировал фирменное празднование норвежца (позу медитации), а после финального свистка его примеру последовала почти вся команда. Так парижане ответили на самоуверенный пост в соцсетях, который скандинав сделал накануне битвы на «Парк де Пренс».

Впрочем, фигуранты того шоу давно сменили места работы, а нынешние «Боруссия» и «ПСЖ» — команды-хамелеоны. Порой даже возникает ощущение, что «шмели» образца ЛЧ даже не знакомы с самими собой из бундеслиги. Там коллектив Эдина Терзича имеет лишь математические шансы попасть в топ-4, поэтому в следующий розыгрыш главного еврокубка попадет в двух случаях — если возьмет главный европейский трофей сейчас, либо Германия вслед за Италией получит пятую лигочемпионскую путевку. При этом «Боруссия» стала первой в «группе смерти» с «Миланом», «ПСЖ» и «Ньюкаслом», а в плей-офф задавила «Атлетико».

У парижан, напротив, есть результат на всех направлениях, только и они выглядят в Европе и на внутренней арене по-разному. Причина — эксперименты Луиса Энрике, который после известия об отказе Мбаппе продлевать контракт решил не ждать межсезонья, а уже сейчас учить футболистов обходиться без главной звезды. Теперь в лиге 1 капитана могут рано заменить, использовать в роли джокера или вообще не выпустить на поле. Доэкспериментировались до того, что в минувшую субботу пришлось отменить чемпионский праздник из-за ничьей с рискующим вылететь «Гавром» (3:3). Зато мечтающий напоследок подарить Парижу «ушастый» кубок Мбаппе максимально мотивирован, и на свежести рвет соперников в ЛЧ. «Реал Сосьедад» и «Барса» получили от будущего игрока «Реала» пять мячей.

Фото AFP

Впрочем, «Боруссия» и «ПСЖ» хорошо изучили друг друга в групповом турнире, где чемпионы Франции оказались успешнее (2:0, 1:1). Те уроки в Дортмунде выучили и в первые 45 минут законопатили пути к своим воротам. За первый тайм у гостей не было попаданий в створ, а форвард Адейеми круто помогал Матсену сдерживать на своем фланге Хакими и Дембеле. Причем на последнего еще и давила знаменитая болельщицкая «Желтая стена». Там не забыли, как сделавший имя в Дортмунде Дембеле со скандалом уходил в «Барселону» и не являлся на тренировки. Естественно, каждое его касание мяча встречалось оглушительным свистом.

У «ПСЖ» не получалось ничего, тогда как хозяева методично двигались к голу. Два шанса получил герой противостояния с «Атлетико» Забитцер. Поймать же удалось не самый очевидный шанс после роскошного длинного паса Шлоттербека со своей половины поля. Маркиньюс задержался, сделав дырявой офсайдную ловушку, а Эрнандес не только не смог сдержать Фюллькруга, но еще и травмировался, блокируя удар.

В перерыве гости пришли в себя и за несколько минут сравнялись с «Боруссией» по голевым моментам. Мбаппе и Хакими в одной атаке проверили на прочность обе штанги, а Фабиан Руис не смог правильно подставить голову на линии площади ворот. Дортмунд качало, словно прижатого к канатам боксера. Но падения на ринг не случилось, и «ПСЖ» чуть не нарвался на встречный хук справа. К разочарованию трибун, на этот раз Фюллькруг испортил отличную передачу Санчо.

Зрелище получалось классным. Чуть точности — и команды легко могли переплюнуть по результативности «Реал» с «Баварией». Желто-черные трибуны то выдыхали с облегчением (два момента Дембеле), то издавали коллективный вздох разочарования (удары Брандта и Ройса). Как и четыре года назад «Боруссия» начала с минимальной домашней победы. Ответит ли «ПСЖ» новым двойным ударом? На «Парк де Пренс» будет жарко.