В Лиге чемпионов слишком много разгромов. Но они выгодны всем, даже проигравшим

Волшебный турнир.

На первые два тура общего этапа Лиги чемпионов пришлось 13 разгромов. И это в 36 матчах. Два из них и вовсе можно назвать суперразгромами: «Боруссия» разнесла «Селтик» 7:1, «Бавария» расправилась с загребским «Динамо» 9:2. Разрыв в уровне между топ-клубами и условным «Слованом» достиг космических размахов. Разгромы невозможно не замечать, и многих они раздражают, мол, нет интриги. И все же — они полезны...

И если будет только элита

У каждого свое представление об идеальной Лиге чемпионов. Для кого-то идеал — максимальное количество суперматчей. Чтобы топ против топа, никаких унижений на табло, борьба в каждой игре, а на поле сплошь мастера кожаного мяча. Уже понятно, что УЕФА этот вариант не рассматривает — их кренит в сторону формата Суперлиги. Ну что ж...

Представьте себе, что Лига чемпионов ужалась даже не до 16, а до восьми команд. «Реал» с «Барсой», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Ювентус», «Интер», «Бавария». Или вместо кого-нибудь из них «Боруссия» с «ПСЖ». Играют они, допустим, гладкий чемпионат — по два матча друг против друга, а потом плей-офф, начиная с четвертьфинала. Это 19 матчей. Всего на два больше, чем максимум, который может случиться в нынешнем году (если команда доходит до финала, сыграв в 1/16-й, то выйдет 17). Но два лишних матча — это уже колоссальная нагрузка, а наличие только элиты не гарантирует отсутствие разгромов, ибо... помните, как «Бавария» обыграла «Барсу» 8:2? Ведь это был четвертьфинал.

Ну и главное... А зачем это всем остальным? Вот, как, например, будут существовать «Порту» или «Бенфика»? Ведь их экономические модели заточены под продажу. Взять за небольшие деньги паренька из Южной Америки, подготовить, встроить в готовую команду, а потом выстрелить в Лиге чемпионов и продать раз в восемь дороже закупочной стоимости. А как мы будем узнавать про очередной блестящий выпуск академии «Аякса»?

Хорошо, растянем до шестнадцати. Тогда «ПСЖ» с «Боруссией» точно влезут, еще шесть путевок разыграем в квалификации. Но ведь каждая страна должна иметь шанс в Лиге чемпионов. Чем «Аякс» лучше пражской «Спарты»? Они лучше играют? Но ведь раз на раз не приходится. Случалось и наоборот.

Ну и потом, а как вообще поддерживать жизнь в футбольной Европе, если большинство клубов не имеют туда доступа? Просто сверьтесь со своими эмоциями. Помните, мы же когда-то играли в ервокубках? Все болельщики очень хотели в Лигу чемпионов. И неважно, что «Зенит» мог получить больно от «Брюгге», ЦСКА — от «Ромы» или пльзеньской «Виктории», а «Спартак» 1:18 в группе или 0:7 на «Энфилде». Согласитесь, нечастые победы над «Реалом», «Интером», «Севильей», «Барселоной», «Арсеналом», еще более редкие выходы из групп перевешивали все. Сейчас российский футбол вне еврокубков, но хотелось ли бы вам раньше себя этого лишить ради того, чтобы в ЛЧ играли только «лучшие»? Причем «лучшие» могут лучшими в данный момент и не быть. «Милан» по победам второй после «Реала», но что будет, если прямо сейчас отобрать его в восьмерку лучших команд?

«Боруссия» разгромила «Селтик» в Лиге чемпионов — 7:1. Фото Global Look Press

А теперь о пользе

Европейский футбол — это, к счастью, не только топы. Это еще и небогатые клубы, которые нехватку денег компенсируют умными мыслями. Это «Спарта» и «Славия», которые держат неплохой уровень в чемпионате Чехии и ставят на воспитанников. Это «Селтик», который десять лет прожил, по сути, без главного конкурента и без конкуренции в чемпионате. Это «Шериф», который может обыграть «Реал», и БАТЭ, который способен снести «Баварию». Это «Динамо» Загреб, которое готовит прекрасных футболистов.

Всем этим клубам нужна Лига чемпионов. Нужна для роста. Во-первых, это деньги. Деньги, которые дома не заработаешь. Восемь матчей в Лиге чемпионов для «Загреба» — это год работы академии. Во-вторых, это опыт. Футболист не станет сильнее, если не попробует себя против лучших. Да, будет больно, но такая игра вскроет слабые места, поможет провести работу над ошибками. Если не впадать в депрессию, то разгром помогает стать хоть немного, но сильнее.

Ну и наконец... В мире нет волшебных сил, которые по мановению палочки ликвидируют разрыв между «Слованом» и «Реалом». Сделают так, чтобы 36 команд — и все равны. Эту проблему УЕФА решить не может. Увы, но отставание от «Реала» — это проблема самого «Слована», и только «Слован» должен ее решать (ну, или хотя бы стремиться к этому). Участие в Лиге чемпионов (пусть и с разгромами) — это подспорье. «Реалом» «Слован» не станет, но сможет стать лучше относительно самого себя. Без Лиги чемпионов — никак.

«Манчестер Сити» разгромил «Слован» — 4:0. Фото Global Look Press

Подведем итог. Разгром, выходит, полезен. Болельщики разгромившего получают вагон приятных эмоций. Разгромленному достаются деньги и опыт. В плюсе не все, но многие. Хотя нет... Разгромы очень раздражают борцов за Лигу чемпионов мечты!

Ай-ай-ай!