Финал Лиги чемпионов гарантирует крутые сюжеты.

Год открытий Анчелотти

В этом финале Лиги чемпионов беспроигрышный расклад. Как бы он ни завершился — уже имеются заготовки, которые объяснят, почему это было предначертано судьбой. Тут тебе и фактическое прощание с «Реалом» умницы Модрича. И последний матч на клубном уровне в великой карьере Крооса...

Разве есть что на это возразить?! Сюжеты действительно крутые. Тем более что хорват, что немец идут на рекорд в компании Дани Карвахаля и Начо. Этот квартет может перекрыть достижение Криштиану Роналду, который первым выиграл Лигу чемпионов пять раз. Настоящие короли Европы, которые после фантастического позапрошлого сезона взяли на год пазу для эмоциональной перезагрузки и вернулись, чтобы править.

Карло Анчелотти снова проделал фантастическую работу, продемонстрировав уникальное умение выжимать все из имеющегося материала и подстраиваться под ситуацию. Не думаю, что хоть кто-то в мире способен так эффективно пережить расставание с ключевым форвардом (Бензема), а также тяжелые травмы основного вратаря (Куртуа) и ведущего центрального защитника (Эдер Милитао).

Тони Кроос и Карло Анчелотти. Фото Reuters

Если хотите, нынешний сезон — год открытий Карло. Лунин в роли основного вратаря, который заслужил сыграть в финале, несмотря на все намеки и хотелки самолюбивого Куртуа. Новая схема, где у Беллингема раскрываются неведомые прежде бомбардирские таланты, а Винисиус Жуниор вслед за Родригу учится играть в центре нападения. Удивительные сочетания в центре обороны вроде Карвахаль — Тшуамени. Незаметные герои, которые, как Хоселу, становятся суперменами в полуфинале. Наконец, готовность наступать на горло своей атакующей песне и пахать в обороне, как в гостях у «Манчестер Сити».

До финала «Королевский клуб» дошагал без единого поражения (+8=4). Впервые в своей истории! Так что Анчелотти не перестает удивлять. А его умение создавать атмосферу в команде — один из залогов успеха. Помнится, сразу после перехода на новую схему случилось поражение в Америке от самого принципиального соперника - «Барселоны», а Винисиус отметился хет-триком из попаданий в каркас ворот. Все были в шоке, но Анчелотти заметил: моменты есть, а значит, схема работает.

Экспортная версия «Боруссии»

Насколько хорошо — все увидели по ходу сезона, к главному матчу которого «Реал» подходит фаворитом из фаворитов. А его соперник — главный бунтарь этого розыгрыша. Проблемная в бундеслиге и отобравшаяся в следующую Лигу чемпионов лишь за счет увеличившейся немецкой квоты «Боруссия» в еврокубках словно представляет улучшенную - экспортную версию самой себя.

Сконцентрированные, дисциплинированные, четко знающие, что делать на поле, — таких «шмелей» в национальном первенстве можно было увидеть по большим и очень редким праздникам. Задушить «Атлетико» Диего Симеоне, переиграть «ПСЖ», справившись с Мбаппе, — как это удается в какой-то момент оказавшемуся под угрозой увольнения Эдину Терзичу — большая загадка. Но факт остается фактом: выросший в желто-черных цветах и давно отдавший свое сердце «Боруссии» тренер подарил Дортмунду финал главного еврокубка спустя 11 лет.

Юлиан Брандт и Эдин Терзич. Фото AFP

Причем снова на «Уэмбли»! Для стопроцентного ремейка не хватило только остановившейся в этот раз в шаге от решающего матча «Баварии». Впрочем, как и тогда, в игре остаются две легенды Дортмунда — Хуммельс и Ройс. Защитник, который не пропустил в этом турнире ни одной минуты, все еще нужен «Боруссии». А для многострадального Марко в субботу прозвучит последний дортмундский аккорд. И как же хочется, чтобы он стал победным!

12 лет в одной команде, несмотря на массу предложений со стороны, — таких, как Ройс, больше не делают. И мало кто пережил, сколько он. Хрустальный Марко, находясь на пике карьеры, пропускал крупнейшие турниры сборных или сам от них отказывался, чтобы сберечь здоровье. По истории его травм можно выпускать большую медицинскую энциклопедию. Только он не сломался и верит, что прощание получится победным.

«Я бы сказал, что нет ничего лучше, чем сыграть свой последний матч в финале Лиги чемпионов и выиграть его. Начать с финала на «Уэмбли» в 2013 году и закончить финалом в 2024-м. Существуют способы похуже, чем завершить карьеру в Дортмунде», — иронично заметил Ройс в интервью сайту УЕФА.

И пусть у него получится уйти победителем. Впрочем, даже если «Боруссия» не прыгнет выше головы, в таком статусе уйдут Кроос и Модрич. В Лондоне нас ждет беспроигрышный финал, который гарантированно войдет в историю.