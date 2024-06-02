Трудяга в одном ряду с легендами «Реала». Победный гол в финале Лиги чемпионов подтвердил величие Карвахаля

Лучшим игроком финального матча признали мадридского защитника.

У каждого финала есть свой герой. А попытка угадать его — популярное развлечение болельщиков. Зачастую все сводится к попытке подогнать решение под готовый ответ. Самый банальный — выбор между двумя легендами. Лука Модрич — вопреки всем слухам — остается в «Реале» и осенью встретит в Мадриде свой 39-й день рождения. Тони Кроос прощался с клубным футболом перед последним танцем на домашнем Евро-2024. Это же очень трогательно и даже умилительно для тех, кто любит сюжеты из мелодрам.

Если сохранить кинематографическую терминологию — в Мадриде есть масса супергероев. Тех, от кого ждут постоянных подвигов, не меньше, чем во вселенной Marvel. Проведший фантастический сезон и раскрывший новые таланты Джуд Беллингем. Бразильские волшебники Родриго и Винисиус Жуниор. Человек-стена Тибо Куртуа, который вернулся в ворота после болезни Андрея Лунева...

Хотя стоп. Все это мы уже видели. Бельгийский вратарь выдавал игру жизни в предыдущем финале «Реала» против «Ливерпуля». Винисиус тогда же забил красным решающий мяч. Да даже в этом розыгрыше, как казалось, королевская кинокомпания Флорентино Переса и великий итальянский режиссер Карло Анчелотти предложили публике все из возможных сюжетов. И с несгибаемым Антонио Рюдигером, который превратил в кошмар жизнь Эрлинга Холанна, а потом забил решающий пенальти в серии с «Манчестер Сити». И с героем из народа Хоселу, за три минуты перевернувшим игру с «Баварией».

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Только это «Реал». Единственный, неповторимый и великий, и в его запасниках всегда найдется что-то интересное. И даже тот, кто обычно таскает рояль, на котором играют знаменитости, может исполнить свою роль так, что получит футбольного «Оскара». А Дани Карвахаль — образец человека из свиты, без которой не бывает настоящего королевского величия. Хотя, глядя на его послужной список, можно поспорить о том, кто тут в большей степени императорская особа.

Криштиану Роналду стал первым в истории, кто выиграл Лигу чемпионов пять раз. В субботу Карвахаль не просто забил решающий гол, а превзошел достижение португальца вместе с Модричем, Кроосом и Начо. Шесть финалов, шесть великих матчей Мадрида, и в каждом из них Карвахаль был в стартовом составе! Помогал становиться героями одноклубникам, перепахивая правую бровку, а в 32 года словно сказал всему миру: «Я — легенда!»

Самая настоящая, потому что, в отличие от большинства мадридских звезд, он вырос в сливочных цветах. Для него — пришедшего в «Реал» в десятилетнем возрасте — это клуб всей жизни. А в историю бланкос Карвахаль попал уже в 14 — закладывая символический первый камень в основание тренировочного центра в Вальдебебасе вместе с великим Альфредо Ди Стефано.

Если искать во всем символизм, то та давняя церемония прошла с участием двух легенд — прошлого и будущего. А возможно, это был еще и первый камень в по-настоящему великой карьере, по окончании которой Дани точно исполнит свою давнюю мечту: «Уйти так, чтобы все знали, что я отдал этому клубу все, и гордились мною».

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Эти слова он произнес, подписывая семь лет назад свой очередной контракт. И там, кстати, была озвучена еще одна задача — выиграть как можно больше трофеев. Нынешний — 25-й по счету, и, судя по настрою Карвахаля, он способен превзойти легенду «Реала» Пако Хенто, который до игры на «Уэмбли» оставался единственным шестикратным обладателем Кубка чемпионов.

Так что прислушайтесь к Пересу, который сказал, что в следующем сезоне «ушастый» кубок нужно выиграть в 16-й раз. И Дани к тому времени точно не состарится. Напротив, он только хорошеет с годами. Его «6+6» — личный рекорд сезонной результативности. А ведь в каких-то матчах ветерану приходилось выходить на непривычной позиции в центре обороны.

По большому счету за все время в «Реале» в него не верил только Жозе Моуринью. А может, португалец просто считал, что время Карвахаля еще не пришло? В любом случае все оказалось к лучшему. Год в «Байере» защитник провел так, что, по мнению леверкузенского босса Руди Феллера, возвращение испанца на «Сантьяго Бернабеу» было вопросом времени.

Анчелотти в свой первый приход в «Реал» поверил в Дани сразу. Потом эта вера передалась Зинедину Зидану, и только годы спустя понимаешь, что расставание мадридцев с Хакими — никакая не ошибка. Карвахаль оказался сильнее и стабильнее. А еще — целеустремленнее, ведь ему пришлось пережить серию травм, которую сам игрок сравнивал с тоннелем, из которого нет выхода.

Карьеру спасла специальная диета, разработанная известным в Испании физиотерапевтом и специалистом по здоровому питанию Ициар Гонсалес де Арриба. Как призналась эта дама, далеко не все футболисты способны изменить свои привычки. Но Карвахаль оказался готов к жертвам. Если требовалось три раза в день есть брокколи — так и было. А поддержку оказывала супруга, которая изменила привычки вместе с мужем. И это лишь одна из историй о Дани, который сделал себя сам и давно стал мадридской легендой. В субботу на «Уэмбли» в этом не осталось и доли сомнений.