«Боруссия» встретится с Беллингемом. Когда-то Джуд стал самым дорогим тинейджером, перейдя из Дортмунда в «Реал»

Первый финал Лиги чемпионов вундеркинда пройдет у него на родине.

Джуд Беллингем прямо сейчас — один из лучших игроков планеты и один из главных претендентов на «Золотой мяч». Все это — благодаря четкому плану развития карьеры, которому следует Джуд и его окружение.

«Боруссия» давно получила репутацию команды, каждый сезон поставляющей топ-клубам пачку футболистов. Гетце, Левандовски, Дембеле, Санчо, Пулишич, Обамеянг, Холанн, Беллингем — и это еще не весь список.

Джуд, разумеется, вырос в топ-футболиста именно в Германии. Но вообще-то он высоко оценивался, еще когда играл в «Бирмингеме». Сейчас это мало кто помнит, но Дортмунд круто удивил всех, когда выписал из английского подвала 17-летнего паренька, заплатив за него аж 30 миллионов евро.

Начало карьеры

Если широкой зрительской аудитории он не был знаком, то в мире футбола о нем очень скоро узнали все. Джуд попал в систему «Бирмингема» в восемь лет, а в 14 уже играл за команду U-18. Когда исполнилось 15, он заскочил еще на уровень выше и играл в дубле — между прочим, забил в дебютном матче.

Еще не проведя ни одной встречи на взрослом уровне, Беллингем уже привлек внимание всех топ-клубов Европы. Но уезжать из родного клуба было рано.

Полноценно играть в основе англичанин начал в сезоне-2019/20 — пропустил первые четыре матча, а затем сыграл во всех играх чемпионата, кроме одной. Голевых подвигов тогда еще не совершал — набил 4+2 по гол+пас, но зазывать в топ-клубы его стали активнее.

Фото Global Look Press

Выбор в пользу «Боруссии»

За Беллингемом охотились все. «Манчестер Юнайтед», например, устроил Джуду и его семье экскурсию по «Олд Траффорд» в сопровождении сэра Алекса Фергюсона, Брайана Робсона и Эрика Кантона. Робсон позже говорил в интервью: «Мы думали, что уже его подписали».

Несмотря на такой прием (Джуда приглашал на стадион лично Фергюсон), Беллингем выбрал идеальный вариант — «Боруссию». Дортмундцы крупно рисковали, заплатив за человека с одним сезоном на взрослом уровне аж 30 миллионов евро. Обычные зрители были в шоке — для многих англичанин оставался полным ноунеймом.

Еще больше всех удивило то, что «Бирмингем» после ухода Джуда закрепил навсегда его игровой номер. Обычно так поступают с легендами, а Беллингем был лишь 17-летним парнем, сыгравшим всего около пяти десятков матчей. В клубе объяснили это данью уважения футболисту и заметили, что это должно было стать источником вдохновения для других игроков.

Беллингем выбирал новый клуб умом — у «Боруссии» уже сложилась репутация кузницы талантов, а перед Джудом был пример соотечественника Джейдона Санчо. Очевидно, он ни разу не пожалел — пропустив первые пару игр из-за травмы, он сразу вошел в основной состав.

Из-за перформанса в этом сезоне кажется, что Джуд тогда вообще не блистал — он забил всего четыре мяча и четыре раза ассистировал. Напомним, что Беллингему была отведена совсем не атакующая роль — в лучшем случае он был бокс-ту-боксом, иногда вообще исполнял роль опорного — в общем, позиция на поле не предполагала много голов. При этом ему по-прежнему было всего 17 лет.

На второй год в «Боруссии» Джуда стали сватать еще выше — в самые великие клубы. Беллингем остался в Германии и стал только лучше — в статистике по итогам сезона оказалось уже шесть забитых мячей и 14 голевых передач во всех турнирах.

Долгое время главным претендентом на подпись Беллингема был «Ливерпуль». Английский клуб тогда не форсировал переходы игроков и не рассматривал альтернативы, а ждал возможности подписать нужного футболиста. План не выгорел — Джуд остался в Германии еще на год, а мерсисайдцам пришлось подписать в аренду Артура.

Третий год Беллингема в «Боруссии» уже оформил англичанина в глазах публики как суперзвезду, которая вот-вот подпишется с самым настоящим топ-клубом. 14 голов, семь голевых передач — Джуд стал больше атаковать. Он выдал невероятные перформансы на групповом этапе Лиги чемпионов, забив в четырех матчах подряд.

В некоторых встречах англичанин даже выходил на поле с капитанской повязкой — это было не просто набиванием цены, это показывало, что Джуд окреп, вырос и уже является настоящим лидером команды.

Джуд Беллингем в «Боруссии». Фото Global Look Press

«Реал» и новая роль

Когда за футболиста борется «Реал», то у других клубов шансов практически нет. Королевский клуб предложил Джуду проект обновленных галактикос, крутого тренера и, конечно, статус фаворита во всех турнирах. Тут и выбирать не приходилось.

В Дортмунд отправились 103 миллиона евро, а в Мадрид — один из лучших игроков поколения. Остальное — уже ближайшая история. Карло Анчелотти придумал под Джуда особую роль, в которой он засверкал — какое-то время лидировал в списке лучших бомбардиров и добывал для команды важные очки.

Во второй половине сезона Беллингем перестал так много забивать, но это связано не с плохой формой. Во-первых, забегания Джуда стали активнее контролировать защитники, во-вторых, соперники чаще стали играть против «Реала» глубже, ну и, в-третьих, несколько изменилась его роль на поле.

Нынешний сезон — лучший в карьере англичанина. Он забил 23 мяча во всех турнирах и добавил к ним 12 голевых передач. А впереди еще финал Лиги чемпионов против бывшего клуба.

Фото Global Look Press

Причины успеха

Карло Анчелотти раскрыл причины быстрой адаптации Джуда еще в начале сезона: «Хорошие игроки с характером приживаются быстрее остальных. Нет никакой другой причины. Именно характер, а не качество доказывает, что футболка «Реала» не такая уж и тяжелая».

Одноклубники и тренеры постоянно описывают Джуда как взрослого и хладнокровного футболиста. Отмечают, что похвала или критика на него никак не влияют: он не теряет голову от успеха и не переживает по поводу неудач. Проще говоря, с такими одноклубниками, как Кроос и Модрич, новичок быстро нашел общий язык.

Сам Беллингем говорит, что ему помогают родители и особенно мама: «Я думаю, что она больше всех вложила в мой успех, даже больше, чем тренеры, честно говоря». На ЧМ-2022 выяснилось, что Дениз Беллингем до сих пор заправляет Джуду кровать, что как будто никак не вяжется с тем футболистом, которого мы видим на поле.

Действительно, роль мамы в его жизни трудно переоценить: ради карьеры сына она вместе с ним переехала в Германию. Его отец Марк, который, кстати, работает в полиции и в свое время забивал голы пачками в нон-лиге, остался в Англии с младшим братом Джуда — Джобом.

К слову, об отце. Марк Беллингем был очень продуктивным нападающим и, по неофициальным данным, забил более 700 мячей в 900 встречах на любительском уровне. Очевидно, именно отец Джуда привил ему любовь к футболу. «После первых нескольких игр я стал уделять этому больше внимания. Там была классная атмосфера, папа забивал и праздновал — я хотел так же», — вспоминал Джуд.

Сейчас Марк представляет интересы Джуда, и именно он выбивал своему сыну лучшие условия в «Реале». Вывод: любящая семья — залог успеха.

Фото Global Look Press

Встреча со старым клубом

Беллингем остается приземленным и скромным футболистом. Это видно из его недавнего комментария по поводу грядущего финала: «Это такая большая игра, мой первый финал Лиги чемпионов, дома, в Англии, против бывшей команды. Это безумие, я не мог себе представить лучшей развязки».

Действительно, для Беллингема это будет особенный момент, ведь он не только встретится с бывшими одноклубниками, но и вернется на родину. Главное — оставаться таким же хладнокровным до финального свистка и продолжать играть в свою игру.